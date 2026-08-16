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El orden exacto para limpiar el celular sin arruinar la pantalla

Gemini detalla que los puertos, como el USB-C, Lightning o el jack de audio, suelen acumular suciedad difícil de quitar

(Imagen Ilustrativa Infobae)
ChatGPT sugiere un orden distinto: primero los altavoces, luego los puertos y, por último, la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La manera correcta de limpiar un celular y evitar daños en la pantalla depende del orden en que se aborden las distintas partes del dispositivo. Según fuentes como Gemini y ChatGPT, existen enfoques ligeramente diferentes, pero ambos coinciden en la importancia de comenzar por las zonas donde se acumula más suciedad y dejar la pantalla para el final.

Esta secuencia minimiza el riesgo de rayar el cristal o de volver a ensuciar una parte que ya había quedado limpia.

Cómo limpiar el celular: el orden recomendado según Gemini

De acuerdo con Gemini, se debe iniciar la limpieza en los puertos, continuar con los altavoces y terminar en la pantalla. La razón técnica que fundamenta este orden es muy clara: “al limpiar los puertos con un palillo de madera o un cepillo suave, vas a desprender polvo y residuos que inevitablemente caerán sobre el resto del teléfono”.

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Finalmente, la pantalla debe quedar para el último paso porque es la superficie visible que se busca dejar completamente limpia y sin marcas.
Finalmente, la pantalla debe quedar para el último paso porque es la superficie visible que se busca dejar completamente limpia y sin marcas.

Por ello, si se comienza por los puertos, todo el polvo que se libera puede ser retirado después en los pasos siguientes.

Gemini detalla que los puertos, como el USB-C, Lightning o el jack de audio, suelen acumular suciedad difícil de quitar, como pelusas o polvo compactado provenientes de bolsillos. Una vez eliminada esta suciedad, el siguiente paso es ocuparse de los altavoces y micrófonos, donde también tienden a acumularse partículas finas.

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Limpiar estas rejillas con un cepillo de cerdas suaves o una masa limpiadora puede desprender polvo que, si la pantalla ya estuviera limpia, podría volver a ensuciarla.

Primer plano de una persona sosteniendo un teléfono azul oscuro y usando una aguja fina de metal para limpiar su puerto de carga USB-C.
ChatGPT refuerza la idea de evitar objetos metálicos y líquidos en los puertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la pantalla y el resto del cuerpo del teléfono se limpian al último. La IA de Google recomienda usar un paño de microfibra apenas humedecido con alcohol isopropílico al 70 % o agua destilada para eliminar huellas, grasa y el polvo que haya caído en los pasos previos.

Una advertencia fundamental es no limpiar la pantalla antes de los puertos y altavoces, ya que los residuos liberados podrían quedar atrapados en el paño y rayar el cristal en una pasada posterior.

Orden de limpieza de celular según ChatGPT: diferencias y coincidencias

ChatGPT sugiere un orden distinto: primero los altavoces, luego los puertos y, por último, la pantalla. El argumento principal es evitar que la suciedad extraída de una zona ensucie otra que ya fue tratada. “El orden recomendado es altavoces → puertos → pantalla, y la razón principal es evitar que la suciedad que saques de una zona termine ensuciando otra que ya limpiaste”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al limpiar la pantalla, es mejor evitar movimientos excesivos con la toallita desinfectante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con este enfoque, se empieza por los altavoces, en cuyas rejillas pequeñas suelen quedar polvo, pelusas y partículas. Al limpiar esta parte, parte de esa suciedad puede caer sobre el resto del celular. Si la pantalla se hubiera limpiado en primer lugar, sería necesario repasarla.

Luego, la IA de OpenAI recomienda atender los puertos USB-C o Lightning, que también pueden acumular polvo y pelusa, especialmente en el fondo. Advierte que se debe trabajar con mucha precaución y no introducir objetos metálicos, agujas ni líquidos en el puerto para evitar daños.

Finalmente, la pantalla debe quedar para el último paso porque es la superficie visible que se busca dejar completamente limpia y sin marcas. En este punto, cualquier residuo caído durante los pasos anteriores puede ser retirado con un paño adecuado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Retira el polvo suelto pasando una brocha o pincel suave muy despacio para no arrastrar partículas duras que rayen el cristal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de limpiar en el orden incorrecto

Ambas fuentes coinciden en que realizar la limpieza en un orden equivocado puede llevar a problemas como rayaduras en la pantalla o la necesidad de limpiar varias veces una misma zona.

Gemini advierte que “si limpias la pantalla primero y luego cepillas los altavoces o escarbas los puertos, los granos de polvo o arena que salgan de allí pueden quedarse atrapados en tu paño de limpieza y rayar el cristal de la pantalla cuando intentes limpiarla de nuevo”.

En el caso de ChatGPT, se recalca que la pantalla debe ser la última en ser tratada para evitar que el polvo removido de altavoces o puertos vuelva a depositarse en ella y complique el proceso. Así, el objetivo es dejar la superficie visible completamente limpia en una sola pasada final, eliminando cualquier residuo que haya quedado durante la limpieza de otras partes.

celular - pantalla - pantalla del celular - alcohol - tecnología - 13 de agosto
No se deben utilizar toallitas con lejía ni permitir que el líquido penetre en las ranuras del dispositivo, como el puerto USB-C. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ambas fuentes proporcionan recomendaciones técnicas para realizar la limpieza de manera segura. Por ejemplo, Gemini sugiere usar un palillo de madera o cepillo suave para los puertos, y un paño de microfibra ligeramente humedecido para la pantalla.

ChatGPT refuerza la idea de evitar objetos metálicos y líquidos en los puertos, así como limpiar la pantalla al final para garantizar que quede sin marcas ni rayones.

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