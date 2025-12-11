Por qué el lanzamiento de Gemini 3 de Google desafía a ChatGPT de OpenAI en el mercado de la IA

La IA de Google atrae a más número de usuarios mientras el bot de OpenAI parece que no tiene una capacidad de reacción ante esta novedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente lanzamiento de Gemini 3, el chatbot de Google, ha provocado un cambio de paradigma en la competencia por la inteligencia artificial generativa, desplazando a OpenAI y su emblemático ChatGPT del liderazgo que ostentaba desde 2022.

El impacto de Gemini 3 no solo reside en su rendimiento técnico, sino en la rapidez con la que Google ha comenzado a integrarlo en su amplio ecosistema digital, que incluye al menos siete productos con más de 2 mil millones de usuarios cada uno.

Esta capacidad de integración masiva representa una amenaza directa para OpenAI, que aún no ha superado la barrera de los mil millones de usuarios en ninguna de sus plataformas.

Cuáles han sido las reacciones con el lanzamiento de Gemini 3 de Google

Marc Benioff y analistas tecnológicos elogian a Gemini 3 como el mejor modelo de IA, impulsando la reputación de Google. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

En las últimas semanas, la industria tecnológica ha presenciado reacciones contundentes ante la irrupción de Gemini 3. Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, quien durante casi tres años fue un usuario fiel de ChatGPT, anunció públicamente su cambio de preferencia.

“He usado ChatGPT a diario durante tres años. Acabo de dedicarle dos horas a Gemini 3. No pienso volver atrás. El salto es una locura”, escribió en X el ejecutivo.

Este testimonio se suma a los elogios de analistas que han calificado a Gemini 3 como “el mejor modelo de la historia” y han proclamado a Google como “el ganador de la IA”.

La respuesta de OpenAI no se hizo esperar: Sam Altman, su director ejecutivo, declaró un esfuerzo de “código rojo” en un memorando interno, priorizando la mejora de ChatGPT y relegando algunos proyectos comerciales a un segundo plano.

Qué desafíos enfrenta OpenAI en el mercado de la inteligencia artificial

Competidores como Anthropic y Grok desafían a OpenAI con modelos de IA que igualan o superan a ChatGPT en áreas clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ascenso de Google no es el único desafío para OpenAI. Otros competidores han avanzado en áreas clave: Claude, de Anthropic, es considerado el modelo líder en codificación, mientras que Grok, desarrollado por Elon Musk, iguala el desempeño de la última versión de ChatGPT.

Asimismo, el modelo de generación de imágenes “Nano Banana” de Google ha demostrado ser sustancialmente más rápido que ChatGPT y ha impulsado el crecimiento de la base de usuarios de Gemini, que crece varias veces más rápido que la de su rival.

Cómo ha sido la trayectoria de OpenAI en el mercado de IA

La trayectoria de OpenAI ha estado marcada por altibajos. Tras el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la empresa se consolidó como la privada más valiosa del mundo, imponiendo el ritmo de la innovación en IA. Sin embargo, su dominio ha sido cuestionado en varias ocasiones.

OpenAI apuesta por un ecosistema comercial autónomo con nuevas funciones y servicios integrados en ChatGPT. (Foto: REUTERS)

El año pasado, cuando los bots de Google y Anthropic parecían acercarse a ChatGPT, OpenAI respondió con modelos de “razonamiento” que redefinieron el desarrollo de IA y fueron rápidamente adoptados por otros laboratorios, incluido Gemini 3.

En enero, la startup china DeepSeek presentó un bot comparable y más económico, lo que llevó a OpenAI a lanzar un modelo propio rentable. Mark Chen, director de investigación de OpenAI, afirmó recientemente en un pódcast que la compañía dispone de modelos internos a la par con Gemini 3, cuyo lanzamiento es inminente.

Pero, la estrategia de OpenAI ha virado en los últimos meses hacia la consolidación de un ecosistema comercial autónomo.

Qué novedades ha implementado OpenAI

Demandas y polémicas rodean a ChatGPT por versiones complacientes, mientras OpenAI enfrenta críticas sobre la seguridad de su IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa ha implementado nuevas funciones de compra, un navegador web, una aplicación de redes sociales centrada en IA y chats grupales, transformando ChatGPT en una solución integral para navegar, trabajar, enviar correos, comprar, planificar vacaciones y compartir contenido generado por IA.

No obstante, este enfoque comercial ha tenido consecuencias. Una investigación de The New York Times reveló que OpenAI ha priorizado la participación y retención de usuarios en las actualizaciones de ChatGPT, lo que habría derivado en versiones peligrosamente complacientes del chatbot.

Estas versiones han sido objeto de demandas que acusan a ChatGPT de reforzar ideas delirantes y, en casos extremos, de contribuir al suicidio de usuarios. OpenAI ha negado las acusaciones en la primera demanda y está revisando otras recientes.