La tecnología de seguridad de Chery se pone a prueba en el mayor evento paralímpico juvenil de Asia

Los modelos TIGGO 7, TIGGO 8 y TIGGO 9 con pruebas extremas, garantizarán traslados seguros en los Juegos Paralímpicos Juveniles de Asia

Chery garantiza movilidad segura y confiable para los deportistas en los Juegos Paralímpicos Juveniles de Asia con vehículos certificados por ANCAP y ENCAP cinco estrellas. REUTERS/Thomas Peter

La firma automotriz Chery anunció que es nuevo aliado oficial de los Juegos Paralímpicos Juveniles de Asia 2025, un certamen que reúne a atletas jóvenes de distintos países del continente. Así las cosas, será el socio exclusivo de movilidad del evento, cuyas competencias se desarrollan en Dubái hasta el 20 de diciembre de 2025.

La participación de Chery en los Juegos Paralímpicos Juveniles de Asia toma relevancia porque la edición 2025 será la más extensa en la historia del evento. Las autoridades esperan la presencia de cerca de 1.500 deportistas de 35 países, quienes compiten en once disciplinas paralímpicas.

Las actividades se reparten entre ocho sedes deportivas de estándar internacional, proyecto que consolida a la ciudad de Dubái como referente en accesibilidad y organización de grandes citas del deporte adaptado.

Chery se convierte en el aliado oficial de los Juegos Paralímpicos Juveniles de Asia 2025, consolidando su presencia en el deporte adaptado. (Chery)

Tecnología de Chery: la familia SUV TIGGO se sigue destacando a nivel global

Mostrar tecnología en Dubái, una de las ciudades que está tomando más relevancia en esta área a nivel global en los últimos años, dice mucho de lo que la compañía apuesta con los vehículos.

Entre los modelos destacados se encuentra la familia SUV TIGGO, representativa del portafolio global de la empresa y eje central de su estrategia internacional, incluso probada por Infobae en varias ocasiones. Por ejemplo, en Colombia, esta gama de vehículos se posicionó en el último año como uno de los pilares de la oferta de nueva energía, integrando unidades híbridas y eléctricas.

Chery quiere fortalecer la movilidad confiable, segura y ajustada a las necesidades de los participantes en cada etapa del evento. Todos los vehículos utilizados cuentan con certificaciones internacionales de seguridad, entre ellas ANCAP y ENCAP cinco estrellas. Modelos como el TIGGO 7, TIGGO 8 y TIGGO 9 pasaron recientemente las pruebas del Desafío Global de Seguridad Extrema en Seis Dimensiones, un programa que la marca implementó para demostrar el nivel de protección de su portafolio ante distintos escenarios de conducción.

La familia SUV TIGGO de Chery destaca en Dubái por su tecnología y seguridad, siendo eje central de la estrategia internacional de la marca. (Chery)

El lema global de la edición, “¡Con CHERY, nacidos para ascender!” (With Chery, Born to Rise!), pone en primer plano el valor de la resiliencia y la superación propia del deporte paralímpico juvenil.

Según Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de Chery International, “esta colaboración con el Comité Paralímpico Asiático reafirma la visión global de Chery de promover soluciones de movilidad accesibles y fortalecer iniciativas que contribuyen al desarrollo social”. El directivo insistió en la importancia de acompañar el esfuerzo de los jóvenes deportistas y de respaldar proyectos que impulsen la inclusión en la región.

Chery en la lista Fortune Global 500

Desde sus inicios hasta su ingreso en la lista Fortune Global 500, Chery optó por el desarrollo de tecnologías innovadoras aplicadas a la movilidad, así como por la ampliación de su gama de energías limpias. La colaboración con el Comité Paralímpico Asiático (APC) refuerza esa apuesta corporativa por el desarrollo sostenible, la responsabilidad social y la búsqueda de un portafolio de automóviles con altos estándares de eficiencia y accesibilidad.

Chery se posiciona en Colombia como líder en movilidad sostenible, ofreciendo un portafolio completo de vehículos híbridos y eléctricos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo le fue a Chery en el Salón del Automóvil 2025 en Colombia

La participación reciente de Chery Colombia, representada en el país por el Grupo Vardí, en el Salón del Automóvil 2025 registró cifras interesantes. Durante los diez días que duró la feria automotriz, la firma reportó la venta de 708 vehículos y un total superior a 5.000 leads de potenciales clientes, lo que supone un crecimiento superior al 210% respecto al registro obtenido en 2024, uno de los desempeños más destacados del evento.

El modelo Chery iCar 03 captó la atención del público, especialmente por su propuesta 100% eléctrica y las opciones de personalización presentadas bajo la línea TERRA. Además, la gama Chery Super Hybrid (CSH), incluida en los modelos TIGGO 7, TIGGO 8 y TIGGO 9, despertó interés en los visitantes por su eficiencia y tecnología orientada al uso diario.

Actualmente, Chery se posiciona en Colombia como una de las pocas marcas con un portafolio completo de nuevas energías, abarcando sistemas de hibridación ligera, híbridas convencionales, híbridas enchufables y eléctricas. Esta oferta permite que el fabricante acompañe a los consumidores en distintas etapas de transición hacia la movilidad sostenible.

Estos son los fraudes más

Descubre dónde viven los magnates

Las luces de Navidad sí

Amazon integra IA, chips y

Esta aplicación ayuda a ahorrar
"Solo he visto dos zurdos

Quiénes son los invitados de

Corea del Norte, el Estado

