Esta es la historia real tras el lujoso Ferrari negro de Diego Armando Maradona: tecnología y fútbol

La huella de Maradona en Ferrari: cómo nace la leyenda del auto exclusivo que desafió reglas

La pasión de Diego Armando Maradona por los automóviles formó parte de su mito público tanto como sus hazañas deportivas. Desde que debutó profesionalmente en el fútbol, mostró una inclinación por los autos exclusivos.

Primero fue un Fiat 128, más tarde un Porsche, y poco tiempo después un Mercedes-Benz 500 SLC regalado por sus fanáticos al despedirse de Argentinos Juniors. Sin embargo, su vínculo con la marca Ferrari se consolidó durante su estadía en Italia, cuando se convirtió en la máxima estrella del Napoli.

El Ferrari negro de Maradona: la historia detrás de la única pieza personalizada que desafió la tradición

Cómo es la historia de la Ferrari negra de Maradona

En 1986, antes de partir al Mundial que lo consagró campeón con Argentina, Maradona solicitó a su representante Guillermo Coppola un auto muy especial: quería una Ferrari pero, contra la tradición de la casa de Maranello, debía ser de color negro.

En esa época, todos los modelos salían de fábrica en rojo, símbolo de la identidad italiana. Ante la negativa de Enzo Ferrari, fundador de la escudería, Coppola optó por recibir el auto en color tradicional y acudir al mejor pintor de Nápoles para cumplir el deseo de Diego.

La gestión demandó reunirse personalmente con Enzo Ferrari y cerrar un acuerdo cercano a los 500.000 dólares. La condición impuesta por Maradona obligó a modificar el plan: el automóvil fue enviado a Nápoles donde, tras modificar la pintura, se entregó al futbolista a su regreso del Mundial.

A pocas horas de aterrizar tras conquistar el Mundial de México, Maradona recibió su auto soñado. El propio Coppola, junto con el presidente del Napoli Corrado Ferlaino, instaló la flamante Ferrari negra en la pista del aeropuerto para que fuera lo primero que Diego viera al descender del avión privado.

Tras coronarse como campeón del mundo en México 86, el astro argentino regresó a Italia para ver su lujoso auto personalizado - EFE/ra

Fascinado, el jugador no dudó en agradecer efusivamente a ambos, convencido de que era un regalo del presidente del club. En realidad, la operación financiera se concretó con un costo final de un millón de dólares, incluyendo los 130.000 dólares adicionales por el exclusivo trabajo de pintura negra.

El vehículo llegó con un diseño de competición que sorprendió incluso a Maradona. La falta de estéreo y la ausencia de tapizado en la puerta del conductor generaron la reacción inmediata del futbolista.

Según relató Coppola, Maradona expresó su descontento y exigió cambios que fueron introducidos al poco tiempo para satisfacer sus expectativas de confort. Pese a los detalles técnicos, el modelo acabó formando parte de su vida privada durante toda su etapa en el fútbol italiano y posterior paso por el Sevilla en España.

Dónde está actualmente el Ferrari negro de Maradona

Un millón de dólares, personalizaciones extremas y la firma del ídolo argentino detrás de un modelo que, tras pasar por varios dueños y países, se consagra hoy como testigo de una era irrepetible

Cuando finalizó su paso por el fútbol europeo y regresó a Argentina en los noventa, el alto costo de importar vehículos de lujo llevó a Maradona a vender la Ferrari negra. El comprador fue un coleccionista español, identificado por sus iniciales M. M., que mantuvo el vehículo en ese país durante más de tres décadas. Antes del Mundial de Brasil 2014, ese auto único fue vendido de nuevo en unos 250.000 euros, manteniendo su tapizado original y apenas 22.000 kilómetros recorridos.

En abril de 2025, el Museo de la Moda de Santiago de Chile, dirigido por Jorge Yarur, adquirió la unidad y la sumó a la colección permanente dedicada a Maradona. Según fuentes consultadas por Infobae, “la Ferrari se conserva como pieza de museo y no está en funcionamiento, pero mantiene todos los elementos originales que la convierten en una joya irrepetible del automovilismo y el fútbol”.

La historia de este Ferrari negro resume un capítulo notable de la vida de Diego Armando Maradona, un ídolo que convirtió la excentricidad en un sello personal y llevó su pasión por el lujo y la innovación mucho más allá del campo de juego.