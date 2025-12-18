Tecno

Esta es la historia real tras el lujoso Ferrari negro de Diego Armando Maradona: tecnología y fútbol

El proceso de adaptar el vehículo, junto a disputas y cambios exigidos por el astro argentino fue todo un delirio

Guardar
La huella de Maradona en
La huella de Maradona en Ferrari: cómo nace la leyenda del auto exclusivo que desafió reglas

La pasión de Diego Armando Maradona por los automóviles formó parte de su mito público tanto como sus hazañas deportivas. Desde que debutó profesionalmente en el fútbol, mostró una inclinación por los autos exclusivos.

Primero fue un Fiat 128, más tarde un Porsche, y poco tiempo después un Mercedes-Benz 500 SLC regalado por sus fanáticos al despedirse de Argentinos Juniors. Sin embargo, su vínculo con la marca Ferrari se consolidó durante su estadía en Italia, cuando se convirtió en la máxima estrella del Napoli.

El Ferrari negro de Maradona:
El Ferrari negro de Maradona: la historia detrás de la única pieza personalizada que desafió la tradición

Cómo es la historia de la Ferrari negra de Maradona

En 1986, antes de partir al Mundial que lo consagró campeón con Argentina, Maradona solicitó a su representante Guillermo Coppola un auto muy especial: quería una Ferrari pero, contra la tradición de la casa de Maranello, debía ser de color negro.

En esa época, todos los modelos salían de fábrica en rojo, símbolo de la identidad italiana. Ante la negativa de Enzo Ferrari, fundador de la escudería, Coppola optó por recibir el auto en color tradicional y acudir al mejor pintor de Nápoles para cumplir el deseo de Diego.

La gestión demandó reunirse personalmente con Enzo Ferrari y cerrar un acuerdo cercano a los 500.000 dólares. La condición impuesta por Maradona obligó a modificar el plan: el automóvil fue enviado a Nápoles donde, tras modificar la pintura, se entregó al futbolista a su regreso del Mundial.

A pocas horas de aterrizar tras conquistar el Mundial de México, Maradona recibió su auto soñado. El propio Coppola, junto con el presidente del Napoli Corrado Ferlaino, instaló la flamante Ferrari negra en la pista del aeropuerto para que fuera lo primero que Diego viera al descender del avión privado.

Tras coronarse como campeón del
Tras coronarse como campeón del mundo en México 86, el astro argentino regresó a Italia para ver su lujoso auto personalizado - EFE/ra

Fascinado, el jugador no dudó en agradecer efusivamente a ambos, convencido de que era un regalo del presidente del club. En realidad, la operación financiera se concretó con un costo final de un millón de dólares, incluyendo los 130.000 dólares adicionales por el exclusivo trabajo de pintura negra.

El vehículo llegó con un diseño de competición que sorprendió incluso a Maradona. La falta de estéreo y la ausencia de tapizado en la puerta del conductor generaron la reacción inmediata del futbolista.

Según relató Coppola, Maradona expresó su descontento y exigió cambios que fueron introducidos al poco tiempo para satisfacer sus expectativas de confort. Pese a los detalles técnicos, el modelo acabó formando parte de su vida privada durante toda su etapa en el fútbol italiano y posterior paso por el Sevilla en España.

Dónde está actualmente el Ferrari negro de Maradona

Un millón de dólares, personalizaciones
Un millón de dólares, personalizaciones extremas y la firma del ídolo argentino detrás de un modelo que, tras pasar por varios dueños y países, se consagra hoy como testigo de una era irrepetible

Cuando finalizó su paso por el fútbol europeo y regresó a Argentina en los noventa, el alto costo de importar vehículos de lujo llevó a Maradona a vender la Ferrari negra. El comprador fue un coleccionista español, identificado por sus iniciales M. M., que mantuvo el vehículo en ese país durante más de tres décadas. Antes del Mundial de Brasil 2014, ese auto único fue vendido de nuevo en unos 250.000 euros, manteniendo su tapizado original y apenas 22.000 kilómetros recorridos.

En abril de 2025, el Museo de la Moda de Santiago de Chile, dirigido por Jorge Yarur, adquirió la unidad y la sumó a la colección permanente dedicada a Maradona. Según fuentes consultadas por Infobae, “la Ferrari se conserva como pieza de museo y no está en funcionamiento, pero mantiene todos los elementos originales que la convierten en una joya irrepetible del automovilismo y el fútbol”.

La historia de este Ferrari negro resume un capítulo notable de la vida de Diego Armando Maradona, un ídolo que convirtió la excentricidad en un sello personal y llevó su pasión por el lujo y la innovación mucho más allá del campo de juego.

Temas Relacionados

Diego Armando MaradonaFerrari NegroAuto lujosoLo último en tecnologíaTecnología-NoticiasTecno Autos y MovilidadFerrari

Últimas Noticias

Dar confianza emocional a una IA sería el peor error en la humanidad: “No va a acabar bien”

El análisis lo hizo un divulgador de tecnología y experto en IA quien habla del temor a desarrollar vínculos parasociales y la ausencia de empatía real

Dar confianza emocional a una

Truco seguro para conectar cualquier dispositivo al internet del celular y evitar WiFi público

La función de hotspot en teléfonos con Android e iOS resulta útil en espacios públicos como aeropuertos o restaurantes, donde se necesita acceder a internet de forma segura y fácil

Truco seguro para conectar cualquier

Tendencias 2026: qué revelan las búsquedas en Google sobre el futuro del consumo digital en Estados Unidos

Cómo son los cambios en intereses y decisiones dentro del público estadounidense según las búsquedas realizadas en el motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial

Tendencias 2026: qué revelan las

El avance de la inteligencia artificial desafía los modelos económicos tradicionales

La utilización de sistemas avanzados acelera la resolución de tareas y modifica la demanda de habilidades. La revista Nature señaló que aún surgen interrogantes sobre el futuro del empleo y la adaptación de las próximas generaciones a estos cambios

El avance de la inteligencia

Cómo saber la ubicación de un familiar con solo su número de teléfono

Aplicaciones como WhatsApp, Google Maps e Instagram permite a familias localizar a sus seres queridos durante la llegada de viajes en diciembre para Navidad

Cómo saber la ubicación de
DEPORTES
El incómodo ida y vuelta

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

“Todo valió la pena”: el recuerdo de Messi, De Paul, Dibu Martínez y el resto de los campeones a tres años del Mundial de Qatar

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

Se sortearon las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La exótica bombilla que se mandó a hacer Dibu Martínez para su mate con el recuerdo de la icónica atajada a Kolo Muani en el título de Qatar 2022

TELESHOW
La profunda emoción de Lizy

La profunda emoción de Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot al obtener la adopción plena de su hijo Tati

Kate Rodríguez fue mamá por primera vez y presentó a Emilia: “La familia que siempre soñé”

Guillermina Valdés reveló el secreto familiar del que se enteró a los 27 años: “Mi hermanito se murió al lado mío”

Flor Vigna mostró cómo se prepara para la pelea con Mica Viciconte: “Sacrificio, constancia y cabeza fuerte”

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: “Lucha por su vida”

INFOBAE AMÉRICA

Optimismo en Wall Street tras

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas

Las canciones a dos voces que marcaron una era en el country de los años 70

Enfrentamientos en Bruselas: la policía reprimió la protesta de agricultores contra el acuerdo Unión Europea - Mercosur

Cómo la terapia cognitivo-conductual ayuda a reducir las limitaciones de la enfermedad de Crohn

Nació en Vietnam, creció en Estados Unidos y lanza una novela sobre migrar y volver a empezar