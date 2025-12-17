Tecno

OpenAI lanza un nuevo modelo de generación de imágenes: estas son sus novedades

La actualización introduce una interfaz creativa y nuevas herramientas que agilizan la transformación de ideas en imágenes digitales

Guardar
La actualización mejora la fidelidad
La actualización mejora la fidelidad de las imágenes a las instrucciones ingresadas por los usuarios. (Reuters)

OpenAI ha anunciado el lanzamiento de GPT Image 1.5, su nuevo modelo de generación de imágenes, que ya está disponible para todos los usuarios de ChatGPT y a través de la API.

Esta actualización introduce mejoras en la capacidad de seguir instrucciones, una edición de imágenes más precisa y una velocidad de generación que puede ser hasta cuatro veces mayor que en versiones anteriores. El lanzamiento, que se produce esta semana, refuerza la apuesta de OpenAI por avanzar en el sector de la inteligencia artificial generativa, en un contexto de competencia creciente con Google.

La nueva versión de GPT Image destaca por su capacidad mejorada para interpretar y ejecutar instrucciones específicas, lo que permite a los usuarios obtener resultados más fieles a sus indicaciones.

Las nuevas herramientas de edición
Las nuevas herramientas de edición permiten ajustes precisos en expresión, iluminación y color. (Reuters)

Además, incorpora herramientas de edición más precisas, que facilitan ajustes detallados en aspectos como la expresión facial, la iluminación, la composición y el tono de color, manteniendo la coherencia visual entre diferentes versiones de una misma imagen. Otro avance relevante es la velocidad de generación, que ahora puede ser hasta cuatro veces mayor, lo que agiliza el flujo de trabajo tanto para usuarios individuales como para profesionales.

“Estudio creativo” de ChatGPT

GPT Image 1.5 no solo introduce mejoras técnicas, sino que también redefine la experiencia de usuario. Fidji Simo, directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI, explicó que la nueva interfaz permite acceder a las imágenes generadas desde una barra lateral en ChatGPT, diseñada para funcionar como un “estudio creativo”.

Esta funcionalidad facilita la visualización y edición de imágenes, así como la exploración de tendencias y el uso de filtros predefinidos. Simo subrayó que las nuevas pantallas de visualización y edición simplifican la tarea de crear imágenes que se ajusten a la visión del usuario o sirvan de inspiración a partir de sugerencias populares.

El lanzamiento de GPT Image
El lanzamiento de GPT Image 1.5 responde a la competencia de Google y sus modelos Gemini 3 y Nano Banana Pro. (OpenAI)

Competencia con Google

El lanzamiento de GPT Image 1.5 se produce en un momento de intensa competencia con Google, que ha consolidado su posición en el sector tras el éxito de Gemini 3 y Nano Banana Pro, modelos que han liderado los principales rankings de rendimiento en LMArena. La respuesta de OpenAI, que incluyó el reciente lanzamiento de GPT-5.2, busca recuperar terreno frente a los avances de Google, especialmente en el ámbito de la generación de imágenes.

Al igual que Nano Banana Pro, la nueva versión de ChatGPT Image incorpora funciones de postproducción y controles de edición avanzados, abordando uno de los principales retos de las herramientas de IA generativa: la dificultad para mantener la coherencia visual durante las iteraciones.

Futuras mejoras

OpenAI planea seguir integrando elementos visuales en ChatGPT para enriquecer la experiencia de usuario. Entre los próximos objetivos figura la incorporación de más imágenes en las respuestas a consultas, con fuentes claras, lo que podría resultar útil en tareas como la conversión de medidas o la consulta de resultados deportivos.

OpenAI planea integrar más funciones
OpenAI planea integrar más funciones visuales en ChatGPT para enriquecer la interacción y personalización. (Reuters)

Simo señaló que la visión de la compañía es acortar la distancia entre la imaginación del usuario y la capacidad de materializarla a través de la inteligencia artificial, facilitando así la creación y manipulación de contenido visual de manera intuitiva y eficiente.

La evolución de estas herramientas anticipa un escenario en el que la interacción con la inteligencia artificial será cada vez más visual y personalizada, permitiendo a los usuarios transformar sus ideas en imágenes con mayor facilidad y precisión.

Temas Relacionados

OpenAIChatGPTGeneración de imágenesInteligencia artificialFidji SimoIA generativaLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

El precio de la criptomoneda ethereum este 17 de diciembre

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El precio de la criptomoneda

Los tres empleos que desaparecerán por culpa de la IA, según directivo de OpenAI

El despliegue de inteligencia artificial genera preocupación por su impacto en la estabilidad laboral

Los tres empleos que desaparecerán

Cuánto tiempo conviene dejar encendidas las luces del árbol de Navidad para ahorrar energía

Optar por luces LED y gestionar cuidadosamente las horas de encendido permite celebrar la Navidad de forma más sustentable y segura

Cuánto tiempo conviene dejar encendidas

Qué es y cómo usar el Modo IA de Google

La herramienta inteligente está pensada para abordar consultas complejas o que antes requerían varias búsquedas individuales

Qué es y cómo usar

Qué debe tener una computadora gamer para un rendimiento óptimo

Un mínimo de 16 GB de memoria RAM, preferiblemente DDR4 o DDR5, garantiza rapidez en el acceso a los datos y permite realizar varias tareas al mismo tiempo

Qué debe tener una computadora
DEPORTES
El argentino que inauguró un

El argentino que inauguró un museo con 22.000 autos a escala, tiene un Batimóvil original y sorprendió a Colapinto

El mercado de Boca Juniors: el lugar a reforzar, los nombres que circulan, la posible venta y los jugadores que podrían irse

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

TELESHOW
Malena Guinzburg detrás del humor:

Malena Guinzburg detrás del humor: “Me maltraté tanto mendigando amor que me avergüenzo”

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

INFOBAE AMÉRICA

¿El esfuerzo mental quema calorías?

¿El esfuerzo mental quema calorías? Lo que dicen los estudios científicos

Durante 12 años recibió cartas con amenazas de muerte y abuso: el acoso que sufrió la actriz Eva LaRue junto a su hija

Dos libros argentinos fueron elegidos entre los mejores del año por The New Yorker

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, evitó un segundo proceso que buscaba su destitución del cargo

El Senado brasileño debatirá este miércoles el proyecto de ley que podría reducirle la pena de prisión al ex presidente Bolsonaro