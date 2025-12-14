OpenAI, creador de ChatGPT, abrió al público por primera vez su tienda de regalos y agotó productos en horas

Por primera vez, la tienda de OpenAI ofrece su colección oficial a usuarios externos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por primera vez, la tienda OpenAI Supply Co. ofrece productos de merchandising oficiales para el público general, marcando un cambio en la política de acceso que antes reservaba estos artículos para empleados y miembros internos.

Este lanzamiento coincide con el décimo aniversario de la empresa y representa una apertura significativa hacia su comunidad de usuarios y fanáticos. Desde camisetas hasta cartas coleccionables, la iniciativa ha tenido repercusión inmediata entre seguidores de la tecnología y la inteligencia artificial.

Productos codiciados entre los fanáticos de la tecnología

Sudaderas y camisetas con lemas como “AGI que beneficie a toda la humanidad” reflejan el rol creciente del logo en la construcción de comunidad y pertenencia dentro del universo de la inteligencia artificial - crédito captura de pantalla: Supply Co

La tienda cuenta con diez productos diferentes disponibles para la venta, aunque la mayoría de las tallas se agotaron pocas horas después de haberse habilitado al público general.

Entre los artículos destacados se encuentran camisetas con frases relacionadas con el desarrollo de la inteligencia artificial general (AGI), gorras con inscripciones referentes a proyectos de la compañía e incluso cartas coleccionables inspiradas en videojuegos populares. OpenAI informó que algunas piezas replican “diseños antiguos”, pero otras han sido creadas o adaptadas para esta nueva etapa de comercialización abierta.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de OpenAI en X, acompañado por un enlace directo a la tienda, que hasta el momento operaba como un catálogo dirigido meramente al entorno interno.

Esta vez, el sitio permite compras externas, aunque mantiene una sección para empleados con acceso privilegiado. La apertura al consumidor general provocó un rápido agotamiento de stock, especialmente en sudaderas y camisetas, donde ya solo quedan tallas extra pequeñas o pequeñas.

Por qué están comprando la merchandising de OpenAI

El fenómeno del merchandising va más allá de un simple producto. Camisetas, sudaderas y gorras representan una manera de pertenecer a una comunidad. Como ha explicado el doctor Daniel L. Benkendorf, profesor asociado de Psicología en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, los logotipos funcionan como señales heurísticas.

La reciente apertura de la tienda de OpenAI confirma cómo la gestión consciente de su imagen fortalece la relación con usuarios, al ofrecer productos que transmiten innovación y pertenencia al mundo de la IA - REUTERS/Dado Ruvic/

Estas señales permiten al consumidor condensar información de la marca y expresar su identidad personal en el entorno social. Según publicó Vanity Fair, “los logos no solo identifican una marca, también comunican valores y afinidad con una causa o tecnología”.

Ejemplos del catálogo revelan una estrategia orientada a reforzar la identidad corporativa. Una de las camisetas exhibe la frase “AGI que beneficie a toda la humanidad”, un lema tomado de la carta fundacional de OpenAI. Por otro lado, el set de cartas coleccionables incluye personajes y conceptos clave en el desarrollo y proyección de la empresa, como Sora o GPT-5.

En el segmento de gorras y gorros se encuentran diseños como “Sora research”, detalles bordados en camuflaje e incluso inscripciones como “Think deeply”, inspiradas en el modelo de razonamiento de la compañía y en lanzamientos recientes de la competencia.

Para los seguidores de la inteligencia artificial, la posibilidad de adquirir estos objetos implica algo más que tener ropa o accesorios con el logo de una organización de referencia. Permite identificarse con una visión tecnológica y sumarse a un fenómeno que trasciende a la empresa.

En plataformas como X, la publicación que anunciaba la apertura de la tienda superó los 3.000 “me gusta” en menos de quince horas, y el agotamiento de varias tallas demostró el alto nivel de demanda. Productos como la gorra “Thinking deeply”, lanzada en septiembre de 2024, han sido comparados con artículos de compañías rivales como Anthropic, que habían convertido gorras similares en símbolos de estatus entre profesionales del sector.

El éxito de este lanzamiento refleja un cambio en el posicionamiento de OpenAI hacia su base de usuarios y entusiastas. En definitiva, el acceso extendido a productos con el logotipo permite a los seguidores expresar su afinidad con el avance de la inteligencia artificial, la ética de la AGI y la identidad de la empresa.