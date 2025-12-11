OpenAI lanza GPT-5.2 con tres versiones distintas: quiénes podrán usar esta IA

El modelo introduce mejoras en razonamiento, depuración de código y disminución significativa de errores respecto a la generación anterior. (Bloomberg)

OpenAI ha anunciado el lanzamiento global de GPT-5.2, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha. La compañía introduce una estrategia segmentada con tres versiones distintas: Instant, Thinking y Pro, cada una orientada a diferentes necesidades profesionales y empresariales.

La versión Instant está optimizada para consultas rápidas y tareas rutinarias, como búsquedas de información, redacción y traducción. Thinking se especializa en trabajos complejos y estructurados, como programación, análisis de documentos extensos, matemáticas y planificación.

Por su parte, Pro representa la opción más robusta, diseñada para ofrecer la máxima precisión y fiabilidad en la resolución de problemas difíciles.

OpenAI aumenta su inversión en infraestructura y ajusta su estrategia para competir frente a sus competidores. (Reuters)

Usuarios con acceso a GPT-5.2

El acceso a estas versiones se reserva a quienes cuentan con suscripción de pago en ChatGPT y a los desarrolladores que utilizan la API de OpenAI. Esta segmentación permite a empresas y desarrolladores elegir la opción que mejor se adapte a sus flujos de trabajo, desde tareas cotidianas hasta proyectos de alta complejidad.

En el plano técnico, GPT-5.2 introduce mejoras notables en razonamiento, generación y depuración de código, manejo de contextos extensos y reducción de errores. El modelo es más eficiente en la creación de hojas de cálculo, elaboración de presentaciones, escritura de código, interpretación de imágenes y gestión de proyectos complejos que requieren múltiples pasos.

El avance en razonamiento matemático no solo implica resolver ecuaciones, sino también mantener la coherencia numérica y evitar errores acumulativos en procesos de análisis y modelado financiero. Además, se ha logrado una reducción del 38% en errores respecto a su predecesor, lo que incrementa la fiabilidad para la toma de decisiones, la investigación y la redacción profesional.

GPT-5.2 registra una reducción del 38% en errores, incrementando la fiabilidad para investigación y toma de decisiones empresariale. (Reuters)

El lanzamiento de GPT-5.2 se produce en un contexto de intensa competencia con Google, especialmente tras la llegada de Gemini 3, que lidera varios indicadores de rendimiento en el sector, salvo en generación de código, donde modelos como Claude Opus-4.5 de Anthropic mantienen la delantera. OpenAI busca recuperar terreno tras una “alerta roja” interna motivada por la caída de tráfico en ChatGPT y la pérdida de cuota de mercado frente a Google.

La estrategia actual prioriza la mejora de la experiencia de usuario y el fortalecimiento de la oferta para empresas y desarrolladores, dejando en segundo plano iniciativas como la introducción de publicidad.

La apuesta por modelos de razonamiento más avanzados implica un aumento significativo en los costos operativos, ya que requieren mayor capacidad de cómputo. OpenAI ha comprometido inversiones por USD 1,4 billones en infraestructura para sostener su crecimiento y mantener la competitividad frente a Google, que ha integrado Gemini 3 en su ecosistema de productos y servicios en la nube.

OpenAI refuerza medidas de seguridad en GPT-5.2, enfocadas en el uso responsable para adolescentes y en entornos de salud mental. (OpenAI)

La compañía ha incrementado su gasto en computación, superando lo que anteriormente cubrían las alianzas y créditos en la nube, lo que refleja la magnitud de la apuesta tecnológica.

Aunque en este lanzamiento no se ha incluido una nueva función de generación de imágenes, OpenAI prevé novedades en este ámbito en futuras actualizaciones, en respuesta a los avances de Google en modelos de imagen como Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image).

Asimismo, la empresa ha implementado nuevas medidas de seguridad, enfocadas en el uso responsable de la IA en salud mental y en la verificación de edad para adolescentes, aunque estos aspectos no ocuparon un lugar central en la presentación.

Con GPT-5.2, OpenAI busca consolidar su posición en el competitivo mercado de la inteligencia artificial, ofreciendo una herramienta capaz de generar valor económico tangible para profesionales y empresas.