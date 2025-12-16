AirPods ahora permiten traducir conversaciones al instante gracias a Apple Intelligence y iOS 26.2

Ahora tendrás la oportunidad de no limitarte en una conversación gracias a la opción para traducir de los Airpods - APPLE

Apple ha introducido en Europa una función que acerca la comunicación sin barreras a la vida cotidiana: la traducción en tiempo real a través de los AirPods, impulsada por Apple Intelligence y el sistema operativo iOS 26.2.

Con esta novedad, quienes utilicen modelos compatibles de auriculares inalámbricos pueden escuchar traducciones automáticas mientras dialogan, tanto en contextos profesionales como personales.

Cómo funciona la traducción en tiempo real de los AirPods

Basta activar Apple Intelligence y la app Traducir para recibir en el oído frases traducidas en tiempo real, ideales para entornos laborales, educación y viajes internacionales

La herramienta, llamada Live Translation, convierte a los AirPods en traductores personales que captan la voz del interlocutor mediante el micrófono y entregan al usuario la traducción directamente en sus oídos en el idioma elegido.

Además de la traducción auditiva, cada frase también aparece transcrita en la pantalla del iPhone, gestionada a través de la app Traducir de Apple. Así, el usuario puede seguir la conversación por audio y visualizar el texto simultáneamente.

El proceso se ejecuta gracias a la integración entre el chip H2 presente en los AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 y los nuevos AirPods 4 con cancelación activa de ruido, y la potencia de Apple Intelligence, la IA personal incluida en los últimos iPhone 15 Pro, Pro Max y modelos posteriores con iOS 26.2. Toda la gestión y procesamiento de datos se realiza localmente en el dispositivo, lo que refuerza la privacidad y la rapidez de respuesta.

Qué se necesita para usar la traducción automática con Airpods

Para utilizar la traducción instantánea con AirPods se requieren:

Un iPhone compatible (iPhone 15 Pro, Pro Max o modelo superior) con i OS 26.2 o posterior .

AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 o AirPods 4 con cancelación activa de ruido, actualizados a la última versión de firmware.

Activación de Apple Intelligence desde los ajustes del sistema.

La app Traducir instalada, con el paquete de los idiomas a emplear descargado previamente.

Esta herramienta aprovecha la potencia de Apple Intelligence en los nuevos iPhone y establece un precedente para la integración tecnológica en dispositivos cotidianos, mejorando la experiencia global de los usuarios - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

Antes de comenzar, es necesario seleccionar los idiomas de la conversación y asegurarse de que tanto el idioma origen como el destino estén listos para su uso sin conexión. Esto garantiza que las traducciones sucedan incluso sin acceso a internet.

Paso a paso para activar la traducción instantánea

El procedimiento para habilitar y comenzar a utilizar la traducción en tiempo real es sencillo:

Coloca los AirPods y vincúlalos con el iPhone. Abre la app Traducir y accede a la pestaña “En directo”. Selecciona los idiomas deseados para la conversación. Descarga los idiomas requeridos si no los tienes en memoria. Inicia la traducción usando uno de estos métodos: pulsar el botón de acción del iPhone, mantener el contacto en ambos AirPods de forma simultánea, dar un comando a Siri (“Inicia traducción en tiempo real”) o desde el Centro de Control en el iPhone.

Durante la conversación, escucharás la traducción directamente en los AirPods. El interlocutor puede visualizar la transcripción o recibir la traducción en sus propios AirPods si también dispone de un modelo compatible y ha activado la función. Para ambientes ruidosos, se recomienda emplear el micrófono del iPhone para una captura de voz más precisa.

Usos prácticos de la traducción automática de iOS

Solo se necesita un iPhone compatible, AirPods de última generación y la app Traducir para mantener conversaciones naturales sin importar el idioma ni la presencia de conexión a internet - APPLE

La traducción automática de los AirPods es especialmente útil en reuniones laborales, viajes internacionales, encuentros en entornos multiculturales y aprendizaje de idiomas.

El sistema permite practicar la pronunciación correcta y asociar la voz al texto original en tiempo real. Incluso en conversaciones donde ambas partes disponen de AirPods compatibles, la fluidez e inmediatez elimina interrupciones, transformando el intercambio en un proceso natural y ágil.

Uno de los aspectos destacados de la solución de Apple es su enfoque en la privacidad: todas las conversiones de voz y texto se procesan localmente, sin enviar datos sensibles a servidores externos.

Además, el uso del chip H2 optimiza la latencia y la calidad de audio, activando automáticamente la cancelación de ruido para aislar la voz del entorno y mejorar la fidelidad de la traducción.

La llegada de la traducción en tiempo real a los AirPods representa la evolución de los dispositivos personales: ya no solo aíslan del ruido exterior, también tienden puentes entre idiomas, facilitando la comunicación global desde el bolsillo.