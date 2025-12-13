Tecno

Actualiza ya tu iPhone a iOS 26.2: traducción en vivo para AirPods, nuevas alertas y más

Antes, los recordatorios con fecha y hora solo enviaban una alerta básica que podía pasar desapercibida. Con iOS 26.2, ahora es posible marcar las tareas como urgentes

Guardar
Es recomendable tener el iPhone
Es recomendable tener el iPhone conectado a WiFi para acceder a la actualización. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Apple ha lanzado iOS 26.2, la última versión de su sistema operativo para iPhone, que incorpora funciones muy esperadas por los usuarios.

Una de las principales novedades resuelve una limitación histórica: hasta ahora, los recordatorios con fecha y hora solo generaban una notificación estándar, que podía pasar desapercibida si no revisabas el teléfono.

Con iOS 26.2, esto cambia por completo. Ahora, al crear una tarea, puedes marcarla como urgente.

Apple estrena iOS 26.2 con
Apple estrena iOS 26.2 con diversas nuevas funciones. (Apple)

Esta opción activa una alarma sonora igual a la del despertador, en lugar del habitual “ding”, lo que garantiza que la alerta no pase inadvertida.

Esta mejora resulta ideal para recordatorios realmente importantes, como tomar una medicación o sacar algo del horno, ya que la alarma puede incluso sonar aunque tengas activados los Modos de Concentración. Así, nunca volverás a perderte un aviso crítico en tu iPhone.

Cómo actualizar un iPhone a iOS 26.2

Para actualizar un iPhone a iOS 26.2, sigue estos pasos sencillos:

  1. Conecta el iPhone a una red WiFi estable y asegúrate de que tenga suficiente batería, o mantenlo conectado al cargador.
  2. Abre la aplicación Configuración.
  3. Desplázate hacia abajo y toca ‘General‘.
  4. Selecciona la opción ‘Actualización de software‘.
  5. Si la actualización a iOS 26.2 está disponible, aparecerá en pantalla.
  6. Toca ‘Actualizar ahora‘.
  7. Ingresa el código de desbloqueo del dispositivo si se solicita.
  8. Acepta los términos y condiciones.
  9. Espera a que finalice la descarga y la instalación, y sigue las instrucciones para reiniciar el iPhone si es necesario.
iOS 26.2 trae la traducción
iOS 26.2 trae la traducción en tiempo real a los usuarios en Europa. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Tu iPhone se actualizará automáticamente a iOS 26.2 y podrás disfrutar de todas las nuevas funciones.

Qué nuevas funciones trae iOS 26.2 para iPhone

Otras novedades destacadas de iOS 26.2 incluyen mejoras en personalización, inteligencia artificial y accesibilidad, pensadas para hacer el iPhone más útil y personalizable:

  • Ajuste fino del efecto Liquid Glass.

Ahora, al personalizar la pantalla de bloqueo, puedes regular la intensidad del efecto Liquid Glass en el reloj. Ya no tienes que elegir solo entre “transparente” o “tintado”: puedes ajustar el nivel exacto de transparencia para que la hora y otros elementos sean siempre legibles, sin importar el fondo.

  • Nuevo diseño en la app Medidas.

El efecto Liquid Glass también llega a la herramienta de nivel, donde las bolas blancas han sido sustituidas por burbujas con acabado translúcido.

Liquid Glass es el rediseño
Liquid Glass es el rediseño que Apple le dio a su interfaz. (Apple/Captura)
  • Traducción en tiempo real en AirPods (UE).

Si tienes AirPods Pro 2, 3 o 4 y un iPhone con Apple Intelligence, puedes mantener conversaciones en distintos idiomas y escuchar la traducción directamente en tus audífonos, mientras la otra persona escucha tu idioma por el altavoz del iPhone.

Para usarlo, ve a la app Traducir y selecciona ‘Tiempo real’ con los AirPods puestos.

  • Códigos temporales en AirDrop.

Ahora puedes generar un código de un solo uso para compartir archivos con personas que no están en tu agenda. Este permiso caduca a los 30 días.

  • IA en Apple Podcasts.

La app puede crear capítulos automáticamente y detectar menciones a otros podcast para generar enlaces directos.

  • Pantalla como flash de notificaciones.

Desde el menú de Accesibilidad, puedes activar un destello blanco en la pantalla para avisar de nuevas notificaciones, como alternativa al flash LED.

Ahora los usuarios pueden las
Ahora los usuarios pueden las letras de las canciones en Apple Music, incluso cuando están sin conexión. (Apple)
  • Letras offline en Apple Music.

Puedes ver las letras de las canciones sin conexión, siempre que estén descargadas en tu biblioteca.

  • Nuevo cálculo de puntuación de sueño.

Apple ha ajustado el algoritmo para ofrecer resultados más realistas; la categoría “Excelente” desaparece y la puntuación reflejará mejor cómo te sientes al despertar.

  • Tablas en Freeform.

La app ahora permite insertar tablas, facilitando la organización y presentación estructurada de la información.

  • Menús más rápidos y fluidos.

Los menús emergentes ahora se despliegan con una animación más ágil y con un pequeño efecto de rebote, haciendo el sistema aún más fluido.

Temas Relacionados

AppleiPhoneiOSTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué preguntas no le debes hacer a la IA en Navidad 2025

Las plataformas de inteligencia artificial recomiendan evitar preguntas personales, solicitudes confidenciales o predicciones de azar durante las fiestas navideñas

Qué preguntas no le debes

Nuevas funciones de Gemini en Google Chrome disponibles para iPhone y iPad

El asistente de Google ofrece resúmenes, explicaciones y recomendaciones personalizadas en la última versión del navegador para dispositivos Apple

Nuevas funciones de Gemini en

Aprende a liberar espacio de Gmail sin pagar la suscripción de Google

Existen métodos gratuitos y sencillos para liberar capacidad y evitar las restricciones de Google

Aprende a liberar espacio de

Cómo encender la linterna del iPhone usando hechizos de Harry Potter

El iPhone puede convertirse en una ‘varita mágica’ para los fanáticos de Harry Potter, gracias a la opción de crear atajos

Cómo encender la linterna del

Por qué el ‘padrino de la IA’ cree que esta tecnología podría provocar la “extinción” de la humanidad

La visión de Hinton sobre la inteligencia artificial plantea interrogantes sobre el futuro y la seguridad global

Por qué el ‘padrino de
DEPORTES
Sergio Slipak empató con Faustino

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

La extraña razón por la que un entrenador argentino dirigirá a la selección de Perú por un partido

El piloto de la Fórmula 1 que viajará a la Antártida para un intenso entrenamiento: el antecedente de Hamilton

De entrenador en secundaria a quarterback más veterano: el sorpresivo retorno de Philip Rivers a la NFL

TELESHOW
Lissa Vera confirmó su participación

Lissa Vera confirmó su participación en el regreso de Bandana en el Gran Rex: “Firmé contrato”

Quién es el multimillonario europeo al que vinculan con Zaira Nara

La evolución de la salud de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cuándo podría recibir el alta

El desafío del hielo: Evangelina Anderson, Sofía la Reini y Sofía Martínez revolucionaron MasterChef con un trend viral

Chechu Bonelli hizo estallar las redes con dos sugerentes posteos: “Mano a mano conmigo misma”

INFOBAE AMÉRICA

Una aldea solo para ellas:

Una aldea solo para ellas: así es Umoja, el paraje que revolucionó el papel de la mujer en África

Los osos polares en Groenlandia reescriben su ADN frente al deshielo del Ártico, asegura un estudio

Un avance en la genética vegetal promete mejorar la productividad y adaptación de las plantas de cultivo

Fallas, un descenso sin frenos y una cápsula mortal: la dramática historia de Vladímir Komarov, el primer cosmonauta caído de la historia

Elecciones en Honduras: la Unión Europea pidió respeto a la voluntad popular tras casi dos semanas sin resultados oficiales