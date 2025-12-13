Tecno

Jensen Huang, CEO de Nvidia, elegido Persona del Año 2025 de Financial Times

Su elección ocurre en medio del auge global de la inteligencia artificial y tras consolidar a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo

Guardar
El liderazgo de Huang posicionó
El liderazgo de Huang posicionó a Nvidia como la empresa cotizada más valiosa del planeta en 2025.

Jensen Huang, consejero delegado y cofundador de Nvidia, ha sido elegido Persona del Año 2025 por el Financial Times. Asimismo, figura en la portada de Time como uno de los líderes más influyentes de la inteligencia artificial.

Este doble reconocimiento internacional coincide con el momento en que Nvidia se ha consolidado como la empresa más valiosa del mundo, tras superar una capitalización bursátil de USD 5 billones el 29 de octubre de 2025, en un contexto donde la inteligencia artificial se ha convertido en el motor de transformación tecnológica y económica global.

El Financial Times ha destacado el papel central de Huang en la revolución de la inteligencia artificial, subrayando su liderazgo ininterrumpido al frente de Nvidia desde 1993 y su capacidad para transformar los chips en el eje de la nueva economía digital.

El diario británico lo ha señalado como el principal artífice de la fiebre de la IA que domina el mundo empresarial y financiero, y lo ha incluido en una línea de personalidades tecnológicas que han marcado época, junto a figuras como Steve Jobs, Tim Cook, Satya Nadella y Elon Musk.

Time incluyó a Huang como
Time incluyó a Huang como figura central de su tributo a los “arquitectos de la inteligencia artificial”. (Reuters)

Por su parte, Time ha optado en 2025 por homenajear a los “arquitectos de la IA” como su Persona del Año, situando a Huang en el centro de una de sus portadas emblemáticas. La revista lo describe como “uno de los líderes de IA más influyentes del mundo” y lo retrata junto a otros referentes del sector como Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Lisa Su, Demis Hassabis, Dario Amodei y Fei-Fei Li.

La longevidad de Huang como directivo es uno de los factores que explican el éxito sostenido de Nvidia. Desde su fundación en 1993, la compañía ha experimentado una transformación radical bajo su mando, pasando de ser un fabricante de tarjetas gráficas a convertirse en el epicentro de la inteligencia artificial global.

Huang, de 62 años y nacido en Taiwán, ha permanecido al frente de la empresa durante más de tres décadas, liderando una de las mayores expansiones empresariales del sector tecnológico.

Ambos medios coinciden en que Nvidia ha impulsado una de las mayores olas de inversión privada de la historia reciente, con efectos directos en la economía estadounidense y en los mercados bursátiles internacionales.

Bajo la dirección de Huang,
Bajo la dirección de Huang, Nvidia superó los USD 5 billones en capitalización de mercado durante 2025. (Reuters)

La valoración de Nvidia, aunque descendió a USD 4,4 billones tras el pico histórico, la mantiene como la empresa cotizada más valiosa del mundo, y se prevé que Huang cierre el año con un patrimonio superior a USD 160.000 millones, situándose entre las diez mayores fortunas globales.

Parte del éxito de Huang es atribuida a su habilidad para negociar en escenarios internacionales complejos. El directivo ha cerrado acuerdos estratégicos con gobiernos, como la venta de chips a Arabia Saudí y la cesión de un porcentaje de las ventas de Nvidia en China a cambio de licencias de exportación.

El diario destaca también su destreza para interactuar con la administración estadounidense, especialmente durante el mandato de Donald Trump, y su capacidad para liderar programas de inversión de gran escala que han redefinido el sector tecnológico.

Huang es parte de una generación de líderes que han dado forma a la era de la inteligencia artificial, que en 2025 se consolidó como la respuesta a los grandes interrogantes tecnológicos y sociales, con un avance a un ritmo sin precedentes.

Financial Times destaca a Huang
Financial Times destaca a Huang como responsable directo de la revolución de la inteligencia artificial en los mercados globales.

La elección de Huang lo sitúa en una línea de sucesión de personalidades tecnológicas que han marcado hitos en la historia reciente.

Para Jensen Huang, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta esencial para industrias, empresas y países, consolidándose como la fuerza tecnológica que define el presente y el futuro inmediato.

Temas Relacionados

Jensen HuangNvidiaInteligencia artificialFinancial TimesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear este fin de semana

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Los 10 animes más vistos

Qué medidas tomará Microsoft para mejorar el rendimiento de los juegos en Windows 11

La estrategia de la compañía incluye alianzas con fabricantes y nuevas funciones para transformar la experiencia de los usuarios en 2026

Qué medidas tomará Microsoft para

Limpia la cafetera de forma correcta y evita la acumulación de cal y residuos: cómo hacerlo

Una limpieza mensual permite prolongar la vida útil de la cafetera y garantiza un mejor sabor en cada preparación

Limpia la cafetera de forma

Usar la IA en 2026 saldrá más caro: chips y centros de datos están en la mira

La falta de capacidad computacional, el dominio de Nvidia en el mercado de GPU y las restricciones eléctricas están elevando los precios de usar y desarrollar sistemas de IA a nivel mundial

Usar la IA en 2026

El truco que permite desactivar por completo la IA en Windows 11

Un script desarrollado por la comunidad promete eliminar Copilot, Recall y otros servicios de inteligencia artificial del sistema operativo de Microsoft

El truco que permite desactivar
DEPORTES
Racing y Estudiantes definirán al

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

River Plate venció 3-1 al Chelsea y se clasificó a la final de la Messi Cup en Miami

La respuesta de la selección de Uruguay tras el rumor sobre la quita de dos estrellas en la camiseta para el Mundial 2026

Alpine encaminó el fichaje de una de las estrellas de la Fórmula 2 como nuevo piloto de reserva

FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026: los 5 partidos más elegidos y el Top 10 de países

TELESHOW
Murió a los 86 años

Murió a los 86 años Ernesto Acher, integrante de Les Luthiers y figura clave del humor musical

Murió María Teresa Corral, pionera y maestra de la canción infantil

Leo Sbaraglia despide a Héctor Alterio: “Era un hombre de una generosidad maravillosa”

El show de María Becerra en River y la sorpresa de J Rei: el significado del tatuaje que emocionó a todos

La sorpresiva reacción de Fabiana Cantilo cuando le nombraron a Andrés Calamaro: “Me da bronca”

INFOBAE AMÉRICA

Revelaron la causa de la

Revelaron la causa de la muerte de Eliotte Heinz, la estudiante Wisconsin que desapareció camino a su casa

Identifican restos humanos hallados en un arroyo hace casi 40 años: era una madre desaparecida en 1982

Cómo la automotivación y la inteligencia emocional influyen en el bienestar y el desempeño diario

Donald Trump repudió el ataque de ISIS a militares estadounidenses en Siria: “Vamos a tomar represalias”

Jim Carrey reveló el inusual y extremo entrenamiento que necesitó para ser El Grinch: “Se parecía a ser torturado”