Jensen Huang, CEO de Nvidia, elegido Persona del Año 2025 de Financial Times

El liderazgo de Huang posicionó a Nvidia como la empresa cotizada más valiosa del planeta en 2025.

Jensen Huang, consejero delegado y cofundador de Nvidia, ha sido elegido Persona del Año 2025 por el Financial Times. Asimismo, figura en la portada de Time como uno de los líderes más influyentes de la inteligencia artificial.

Este doble reconocimiento internacional coincide con el momento en que Nvidia se ha consolidado como la empresa más valiosa del mundo, tras superar una capitalización bursátil de USD 5 billones el 29 de octubre de 2025, en un contexto donde la inteligencia artificial se ha convertido en el motor de transformación tecnológica y económica global.

El Financial Times ha destacado el papel central de Huang en la revolución de la inteligencia artificial, subrayando su liderazgo ininterrumpido al frente de Nvidia desde 1993 y su capacidad para transformar los chips en el eje de la nueva economía digital.

El diario británico lo ha señalado como el principal artífice de la fiebre de la IA que domina el mundo empresarial y financiero, y lo ha incluido en una línea de personalidades tecnológicas que han marcado época, junto a figuras como Steve Jobs, Tim Cook, Satya Nadella y Elon Musk.

Time incluyó a Huang como figura central de su tributo a los “arquitectos de la inteligencia artificial”. (Reuters)

Por su parte, Time ha optado en 2025 por homenajear a los “arquitectos de la IA” como su Persona del Año, situando a Huang en el centro de una de sus portadas emblemáticas. La revista lo describe como “uno de los líderes de IA más influyentes del mundo” y lo retrata junto a otros referentes del sector como Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Lisa Su, Demis Hassabis, Dario Amodei y Fei-Fei Li.

La longevidad de Huang como directivo es uno de los factores que explican el éxito sostenido de Nvidia. Desde su fundación en 1993, la compañía ha experimentado una transformación radical bajo su mando, pasando de ser un fabricante de tarjetas gráficas a convertirse en el epicentro de la inteligencia artificial global.

Huang, de 62 años y nacido en Taiwán, ha permanecido al frente de la empresa durante más de tres décadas, liderando una de las mayores expansiones empresariales del sector tecnológico.

Ambos medios coinciden en que Nvidia ha impulsado una de las mayores olas de inversión privada de la historia reciente, con efectos directos en la economía estadounidense y en los mercados bursátiles internacionales.

Bajo la dirección de Huang, Nvidia superó los USD 5 billones en capitalización de mercado durante 2025. (Reuters)

La valoración de Nvidia, aunque descendió a USD 4,4 billones tras el pico histórico, la mantiene como la empresa cotizada más valiosa del mundo, y se prevé que Huang cierre el año con un patrimonio superior a USD 160.000 millones, situándose entre las diez mayores fortunas globales.

Parte del éxito de Huang es atribuida a su habilidad para negociar en escenarios internacionales complejos. El directivo ha cerrado acuerdos estratégicos con gobiernos, como la venta de chips a Arabia Saudí y la cesión de un porcentaje de las ventas de Nvidia en China a cambio de licencias de exportación.

El diario destaca también su destreza para interactuar con la administración estadounidense, especialmente durante el mandato de Donald Trump, y su capacidad para liderar programas de inversión de gran escala que han redefinido el sector tecnológico.

Huang es parte de una generación de líderes que han dado forma a la era de la inteligencia artificial, que en 2025 se consolidó como la respuesta a los grandes interrogantes tecnológicos y sociales, con un avance a un ritmo sin precedentes.

Financial Times destaca a Huang como responsable directo de la revolución de la inteligencia artificial en los mercados globales.

La elección de Huang lo sitúa en una línea de sucesión de personalidades tecnológicas que han marcado hitos en la historia reciente.

Para Jensen Huang, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta esencial para industrias, empresas y países, consolidándose como la fuerza tecnológica que define el presente y el futuro inmediato.