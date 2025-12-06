Tecno

Qué trabajos dominarán en el futuro, según Jensen Huang, CEO de Nvidia

La transformación industrial y la modernización de fábricas abren nuevas oportunidades para quienes apuestan por carreras técnicas

Jensen Huang sostiene que la construcción de infraestructura tecnológica será crucial en la próxima década y requerirá cientos de miles de trabajadores especializados. (Reuters)

El futuro del empleo, según Jensen Huang, CEO de Nvidia, apunta a un resurgimiento de los oficios manuales calificados impulsado por la expansión de la inteligencia artificial y la creciente necesidad de infraestructura tecnológica.

En un momento en que Nvidia ha superado a gigantes como Apple y Google para convertirse en la empresa más valiosa del mundo, las declaraciones de Huang adquieren especial relevancia para quienes buscan anticipar las tendencias del mercado laboral global.

Durante una entrevista reciente, Huang afirmó que la inteligencia artificial es “la tecnología más impactante de nuestros tiempos” y que su desarrollo es una prioridad estratégica para países como Estados Unidos, China y el Reino Unido.

El City of Westminster College en Londres reportó un aumento en las matrículas de carreras técnicas, lo que refleja la tendencia señalada por el CEO de Nvidia. (Reuters)

El directivo destacó que la construcción de infraestructura para IA será esencial en la próxima década, lo que exigirá una fuerza laboral especializada capaz de materializar estos avances tecnológicos.

En este contexto, Huang señaló que los electricistas, plomeros y carpinteros serán los perfiles profesionales con mayor demanda. “Si sos electricista, plomero o carpintero, necesitaremos cientos de miles de ellos para construir estas fábricas”, afirmó, haciendo referencia a la magnitud de la transformación industrial que se avecina. Según su visión, la construcción de nuevas instalaciones y la modernización de las existentes serán tareas clave para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial y la manufactura avanzada.

El caso del Reino Unido ilustra la magnitud del desafío. Huang indicó que este país deberá duplicar anualmente su capacidad de construcción para posicionarse como una superpotencia en inteligencia artificial. A su juicio, la experiencia británica durante la última revolución industrial demuestra que la adaptación a nuevas tecnologías es una necesidad recurrente para las economías que aspiran a liderar sectores emergentes.

El crecimiento de la inteligencia artificial impulsará la modernización industrial y el resurgimiento de los oficios en mercados laborales de todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia ya se refleja en el aumento de la demanda de formación técnica. El City of Westminster College (CWC) de Londres, especializado en oficios como la plomería, reportó un incremento del 9,6% en las matrículas de cursos de ingeniería, construcción y edificación en los últimos tres años.

Asimismo, la institución ha observado un renovado interés en áreas como la hostelería y la construcción, sectores que enfrentan el reto adicional del envejecimiento de su plantilla laboral. Esta situación abre oportunidades para los jóvenes que optan por carreras técnicas, quienes encuentran mejores perspectivas de empleo ante la escasez de profesionales calificados.

La visión de Huang trasciende el contexto británico y se proyecta a escala global. El directivo anticipa que la transformación industrial impulsada por la inteligencia artificial llevará a todos los países a fortalecer sus sectores manufactureros, ya sea en la producción de bienes físicos o en el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas. Así, los oficios manuales calificados se consolidan como protagonistas de una nueva etapa de crecimiento y renovación en el mercado laboral internacional.

Empresas como Nvidia lideran el auge de la inteligencia artificial, cuya masificación hará resurgir oficios tradicionales. (Reuters)

El agotador trabajo de Jensen Huang

El CEO de Nvidia, reveló en el podcast The Joe Rogan Experience que trabaja los siete días de la semana, incluidos días festivos, motivado principalmente por el temor al fracaso. A pesar del éxito financiero y tecnológico de la compañía, Huang declaró que mantiene una sensación constante de vulnerabilidad e inseguridad.

Su rutina inicia a las 4 de la mañana y dedica cada momento a evitar escenarios adversos para la empresa. Recordó cómo el miedo a fracasar ha sido su principal motor, más que la ambición, y compartió momentos críticos en la historia de Nvidia, como la ocasión en que la empresa casi quiebra tras un fallo tecnológico y dependía de un último pago de Sega para sobrevivir.

Durante la conversación, Huang enfatizó que el sufrimiento y la adversidad son parte esencial del camino profesional. Considera que superar dificultades forja la resiliencia y otorga mayor valor a los logros alcanzados.

