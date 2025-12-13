Jensen Huang, Robin Li y Masayoshi Son, arquitectos de la IA, revelan que usan chatbots a diario y para tener otra opinión

Jensen Huang, Robin Li y Masayoshi Son, revelan para qué usan la IA. (Imagen ilustrativa)

Los principales líderes de la industria tecnológica coinciden en algo poco habitual: utilizan chatbots de inteligencia artificial todos los días y los consideran una herramienta clave para pensar mejor. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia; Robin Li, CEO de Baidu; y Masayoshi Son, fundador y máximo responsable de SoftBank, explicaron a la revista TIME cómo integran la IA en su rutina personal y profesional.

De acuerdo a sus declaraciones, los empresarios usan la IA para investigaciones avanzadas y algunas tomas de decisiones estratégicas. Asimismo, los tres ejecutivos fueron elegidos como la Persona del Año 2025 por TIME, que los definió como los “Arquitectos de la IA” por su influencia directa en el desarrollo y expansión de esta tecnología.

En sus testimonios, los ejecutivos describen a los chatbots no como simples asistentes, sino como socios intelectuales. Los usan para contrastar ideas, profundizar en temas complejos y acelerar procesos que antes requerían equipos enteros de consultores o semanas de análisis.

Grandes empresarios tecnológicos usan con frecuencia chatbots de IA para resolver algunas de sus dudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jensen Huang, al frente de Nvidia —empresa clave en el suministro de chips para IA—, explicó que trabaja de forma simultánea con varios sistemas. Según detalló, utiliza al menos tres chatbots distintos para investigar un mismo tema y luego cruza las respuestas entre ellos. De ese modo, obtiene una segunda opinión constante y reduce sesgos.

Para Huang, la IA no solo responde preguntas, sino que aprende durante el proceso: “Después de investigar, se convierte en una experta en la materia”, señaló. Esa capacidad de conectar información de distintos campos científicos es, a su juicio, uno de los mayores aportes actuales de la tecnología.

Jensen Huang revela que puede llegar a usar hasta 4 IA para resolver sus dudas. (Reuters)

Robin Li, fundador de Baidu y una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico chino, afirmó que su primer impulso ante cualquier duda es consultar a la IA. Dijo utilizarla “ampliamente para cualquier pregunta o problema” que necesita resolver, tanto en cuestiones técnicas como estratégicas.

Además, destacó un uso interno clave: reporta de manera sistemática los errores o fallas que detecta en las respuestas, con el objetivo de mejorar los sistemas que desarrolla su propia compañía. Para Li, la interacción constante con los chatbots también funciona como una forma de prueba en tiempo real de los avances y limitaciones de la tecnología.

Robin Li confiesa que usa constantemente la IA para resolver sus dudas, pero también para ver qué fallas tiene este sistema. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Masayoshi Son, conocido por sus grandes apuestas a largo plazo en el sector tecnológico, sostuvo que la IA se convirtió en una alternativa directa a los especialistas tradicionales. Según explicó, en lugar de acudir a consultores externos, utiliza chatbots como ChatGPT para obtener respuestas rápidas y detalladas.

También los emplea para debatir ideas y explorar escenarios futuros, una práctica que encaja con su estilo de pensamiento estratégico. Son remarcó que la velocidad y profundidad de la IA superan, en muchos casos, los métodos convencionales de análisis.

Cabe mencionar que grandes compañías tecnológicas impulsan estas herramientas como el siguiente paso en la evolución de los asistentes digitales, capaces de investigar, planificar y proponer soluciones de forma autónoma. El hecho de que quienes lideran esta transformación las usen de manera intensiva refuerza su adopción en otros ámbitos, como la educación, la investigación y la productividad empresarial.

Masayoshi Son revela que usa ChatGPT para preguntar sobre temas complejos y así evitar ir a estudios especializados.

Para TIME, la elección de Huang, Li y Son como Personas del Año 2025 refleja el impacto transversal de la inteligencia artificial en la economía y la sociedad. La revista destacó que sus compañías no solo desarrollan infraestructura y plataformas clave, sino que también marcan el rumbo sobre cómo se utiliza la tecnología en la práctica diaria.

Lejos de presentar a los chatbots como reemplazos de la toma de decisiones, los tres líderes los describen como sistemas de apoyo. Los usan para validar hipótesis, enriquecer perspectivas y acelerar procesos intelectuales. Esa lógica de “segunda opinión permanente” se perfila como uno de los usos más relevantes de la IA en los niveles más altos de liderazgo empresarial.