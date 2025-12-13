Tecno

Actualización de WhatsApp de diciembre 2025: estos son los cambios que llegan a la app

La plataforma introduce funciones diseñadas para mejorar las comunicaciones y la creatividad de los usuarios durante las fiestas de fin de año

WhatsApp introduce mejoras para facilitar
WhatsApp introduce mejoras para facilitar la comunicación en temporada de fiestas.

WhatsApp ha lanzado en diciembre de 2025 una actualización que introduce nuevas funciones para optimizar la experiencia de comunicación durante las fiestas de fin de año.

Atenta al incremento en la actividad durante la Navidad y el Año Nuevo, Meta, propietaria de la plataforma de mensajería, ha decidido fortalecerla con novedades que apuntan tanto a mejorar la facilidad de uso como a potenciar las posibilidades de interacción creativa entre los usuarios.

Entre las principales novedades se encuentran mejoras en las llamadas, la integración avanzada de inteligencia artificial, una reorganización de archivos multimedia en la versión de escritorio y nuevas opciones visuales e interactivas en Estados y Canales. Estas funciones ya están disponibles de forma progresiva para usuarios de Android, iOS y escritorio en todo el mundo.

Meta incorpora inteligencia artificial avanzada
Meta incorpora inteligencia artificial avanzada en la plataforma de mensajería.

‘Buzón de voz’ de WhatsApp

La actualización incorpora una solución para quienes no logran contactar a sus familiares o amigos en llamadas: tras una llamada perdida, aparece un botón que permite grabar una nota de voz o una nota de vídeo rápida. Esta función actúa como un contestador moderno, facilitando la comunicación directa y visual.

En las videollamadas grupales, la aplicación detecta automáticamente quién está hablando y le otorga prioridad en la pantalla, lo que ayuda a seguir la conversación en situaciones con múltiples participantes. Además, los chats de audio permiten ahora reaccionar con emojis sin interrumpir al interlocutor, lo que añade una capa de interacción sin afectar la fluidez de la conversación.

Mejoras en Meta AI

La integración de Meta AI en WhatsApp ha experimentado un avance significativo. El asistente de inteligencia artificial incorpora capacidades de generación de imágenes comparables a las de plataformas especializadas, lo que permite crear imágenes de alta calidad y realismo para compartir en chats o felicitaciones.

La actualización ofrece nuevas opciones
La actualización ofrece nuevas opciones para interactuar y compartir contenido creativo.

Asimismo, la nueva función de animación transforma cualquier foto en un vídeo breve mediante IA, ofreciendo una herramienta creativa para personalizar los Estados y darles un aspecto renovado.

Cambios en la versión de escritorio

La versión de escritorio de WhatsApp, disponible para Mac, Windows y tabletas, suma una nueva pestaña dedicada a archivos multimedia. Esta función centraliza documentos, fotos y enlaces de todos los chats en un solo lugar, facilitando la búsqueda y organización de contenido. El cambio responde a la demanda de usuarios que utilizan la aplicación tanto en entornos laborales como personales, y representa una mejora en la productividad y la gestión de información.

Mejoras visuales y de interacción

La actualización también introduce mejoras visuales en la presentación de enlaces, que ahora muestran vistas previas más limpias y claras, lo que contribuye a una experiencia de chat más ordenada.

Cambios funcionales llegan tanto a
Cambios funcionales llegan tanto a la versión móvil como a la de escritorio de WhatsApp.

En los Estados, se incorporan stickers interactivos que permiten añadir letras de canciones o encuestas, ampliando las posibilidades de expresión y participación. Las encuestas también llegan a los Canales, lo que facilita a los administradores interactuar de manera más efectiva con su audiencia.

Las nuevas funciones se están desplegando de manera progresiva para todos los usuarios. Para aprovechar todas las novedades que WhatsApp ha preparado para el cierre del año, es conveniente comprobar en la tienda de aplicaciones correspondiente que se dispone de la versión más reciente.

