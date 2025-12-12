Tecno

WhatsApp prepara la mejor opción para estados: ya no habrá errores al momento de publicar

La aplicación está probando una función que permitirá guardar borradores de estados, una opción útil cuando el usuario crea una actualización con texto, dibujos o stickers y prefiere continuar más tarde en vez de publicarlo de inmediato

WhatsApp prueba una opción para
WhatsApp prueba una opción para guardar borradores de estados y afinarlos antes de publicarlos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp está probando una nueva función que permitirá guardar borradores de estados, ayudando a los usuarios a perfeccionarlos antes de publicarlos.

Esta herramienta resulta muy útil si, al crear un estado con texto, dibujos o stickers, decides continuar más tarde en lugar de publicarlo de inmediato. Ahora, todos los cambios quedarán guardados, evitando la necesidad de empezar de cero.

Por ejemplo, si comienzas a editar una foto o a escribir un pie de foto y te interrumpen, podrás pausar el proceso con seguridad. Cuando vuelvas al editor, el contenido estará disponible para seguir trabajando donde lo dejaste.

Los borradores aún se encuentran
Los borradores aún se encuentran en fase prueba. (WaBetaInfo)

Antes, quienes querían conservar una imagen parcialmente editada debían enviarse el archivo a sí mismos, lo que generaba desorden y copias innecesarias en los chats. Con la nueva función, todo el trabajo se guarda directamente en el editor de estados, sin necesidad de publicarlo ni enviarlo a otro chat.

Para qué sirven los borradores en los estados de WhatsApp

Los borradores en los estados de WhatsApp son una función pensada para facilitar la creación y edición de actualizaciones que los usuarios comparten con sus contactos.

Su principal utilidad es permitir que puedas comenzar a diseñar un estado, sea con texto, fotos, dibujos o stickers, y guardarlo para continuar más adelante, sin riesgo de perder tu trabajo ni necesidad de publicarlo de inmediato.

Los borradores de estados buscan
Los borradores de estados buscan facilitar la creación y edición de las actualizaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Por ejemplo, si estás creando un estado con una foto y quieres agregar una cita inspiradora, puedes iniciar la edición, guardar el borrador y, luego, regresar cuando encuentres la frase perfecta.

O, si comienzas a hacer un dibujo personalizado para felicitar a un amigo, pero te interrumpen, puedes guardar los avances y terminarlo más tarde.

Otra situación frecuente ocurre cuando editas varias imágenes, agregas efectos o stickers y prefieres revisar el resultado antes de compartirlo.

Gracias a los borradores, cada ajuste queda registrado y puedes perfeccionar tu estado tantas veces como lo necesites. Esto evita que debas comenzar desde cero o recurrir a soluciones incómodas, como enviarte el estado a tu propio chat.

Cuando WhatsApp está probando una
Cuando WhatsApp está probando una función implica que la evalúa antes de lanzarla a todos. (WhatsApp)

Qué significa que WhatsApp esté probando una función

Cuando se dice que WhatsApp está probando una función, significa que la aplicación está evaluando una nueva herramienta o característica antes de lanzarla oficialmente para todos los usuarios.

Esta fase de prueba permite detectar errores, mejorar el funcionamiento y recoger opiniones de un grupo reducido de personas que acceden a la función de manera anticipada.

Así, WhatsApp puede hacer ajustes y asegurar que la nueva opción funcione correctamente y aporte valor real a la experiencia de los usuarios. Probar una función es un paso clave para garantizar calidad y seguridad en cada actualización.

La disponibilidad de cupos en
La disponibilidad de cupos en WhatsApp Beta para Android puede ser limitada. (Play Store)

Cómo acceder a las funciones de prueba de WhatsApp

Para acceder a las funciones de prueba de WhatsApp, es necesario unirse al programa beta de la aplicación. Esto te permite probar nuevas herramientas y características antes de que se lancen oficialmente para todos los usuarios. Los pasos son los siguientes:

En Android.

  1. Busca WhatsApp en Google Play Store.
  2. Desplázate hasta encontrar la opción ‘Unirse al programa beta’.
  3. Presiona ‘Unirme’ y espera a ser aceptado (a veces los cupos están llenos).
  4. Una vez dentro del programa beta, recibirás actualizaciones con funciones en prueba.

En iPhone (iOS):

  1. Descarga la app TestFlight desde App Store.
  2. Verifica si hay plazas disponibles para el programa beta de WhatsApp ingresando a un enlace oficial de invitación (estos cupos suelen estar limitados).
  3. Si eres aceptado, instala la versión beta de WhatsApp a través de TestFlight.

Las funciones en prueba pueden contener errores o cambios frecuentes, ya que todavía están en desarrollo. Acceder al programa beta permite explorar novedades antes que el resto de los usuarios, pero implica aceptar cierta inestabilidad en la aplicación.

