Tecno

WhatsApp para abuelos: guía práctica y consejos para que lo usen de forma segura

Revisar los dispositivos vinculados, evitar enlaces sospechosos y limitar el uso de la ubicación forman parte de las prácticas que ayudan a familiares mayores a manejar con confianza la aplicación

Guardar
WhatsApp seguro para adultos mayores:
WhatsApp seguro para adultos mayores: claves tecnológicas para proteger la privacidad y evitar riesgos - (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso de aplicaciones de mensajería se ha convertido en una herramienta clave para mantener la comunicación entre familiares y amigos de todas las generaciones. Sin embargo, para quienes no han crecido con tecnología digital, como los abuelos, es importante familiarizarse con ciertas reglas y funciones de WhatsApp para navegar con mayor seguridad y tranquilidad.

Qué mensajes no se pueden enviar por WhatsApp

En primer lugar, es necesario comprender que WhatsApp cuenta con políticas y condiciones de uso que buscan proteger a todos sus usuarios. La plataforma prohíbe compartir contenido ilegal, ofensivo o que promueva cualquier conducta inapropiada.

Guía esencial de WhatsApp: cómo
Guía esencial de WhatsApp: cómo configurar una comunicación segura para abuelos y usuarios poco digitales - WHATSAPP

El incumplimiento de estas condiciones puede llevar a la suspensión de la cuenta. Antes de enviar mensajes, fotos o videos, conviene reflexionar si el contenido es adecuado y si se sentiría cómodo si otros llegaran a verlo o reenviarlo.

Cuando se comparte cualquier tipo de información en WhatsApp, los destinatarios pueden guardar, reenviar o compartir esos mensajes. Por eso, es aconsejable compartir información sensible, fotos y videos solo con personas de confianza. La función de ubicación de WhatsApp puede resultar útil en situaciones puntuales, pero también debe limitarse a contactos cercanos y fiables.

Cómo configurar mi cuenta de WhatsApp para que sea más segura

La plataforma incorpora controles de privacidad y seguridad que cada usuario puede ajustar según sus necesidades. Por ejemplo, es posible decidir quién puede ver la foto de perfil, el estado o la última vez que se estuvo en línea.

Estos ajustes se encuentran en la sección de Privacidad, y es recomendable revisarlos para tener mayor control sobre quién accede a la información personal.

Qué mensajes no debo responder en WhatsApp

Ajustar la privacidad y reportar
Ajustar la privacidad y reportar mensajes problemáticos posibilita que abuelos y adultos poco familiarizados con lo digital disfruten comunicaciones más seguras y eviten compartir información con desconocidos en la plataforma - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Al recibir mensajes de números desconocidos, WhatsApp aporta señales que ayudan a evaluar si responder, agregar a esa persona como contacto, bloquearla o reportarla. Si el remitente no está guardado en la agenda, se podrán ver indicios sobre su identidad, como si tienen grupos en común o si el número está registrado en otro país. En caso de duda, lo más seguro es no interactuar, bloquear y reportar la cuenta si el contenido resulta sospechoso o poco apropiado.

Otra opción útil es desactivar las confirmaciones de lectura. Si esto se configura, no será posible saber si el mensaje fue leído por otros, ni otros sabrán si se leyó lo que enviaron. Sin embargo, en los grupos, estas confirmaciones se mantienen activas. En chats individuales, el usuario puede elegir si quiere mantener esta función o no, ajustando sus preferencias de privacidad.

Para evitar comunicaciones no deseadas, WhatsApp permite bloquear contactos específicos y reportar mensajes problemáticos. Si se reciben imágenes o videos sospechosos, especialmente los que solo pueden verse una vez, existe la posibilidad de reportar la cuenta directamente desde la aplicación sin necesidad de guardar el contacto.

El equipo de WhatsApp aconseja activar la verificación en dos pasos, un método adicional de protección que requiere un PIN especial al acceder a la cuenta desde un nuevo dispositivo. También recomienda no compartir nunca el código de registro ni la clave de verificación en dos pasos, ni siquiera con personas conocidas, ya que esta información es la llave principal para mantener la seguridad de la cuenta.

Cómo comprobar que no están usando mi cuenta de WhatsApp

Configurar correctamente los ajustes ayuda
Configurar correctamente los ajustes ayuda a proteger la información personal en la aplicación - (Imagen ilustrativa Infobae)

Es relevante revisar con frecuencia los dispositivos vinculados a la cuenta. WhatsApp muestra un listado de todos los aparatos conectados.

Si se encuentra alguno sospechoso, basta con cerrar sesión de inmediato desde el mismo menú. Revisar esta sección ayuda a detectar si alguien accedió de forma no autorizada al perfil, reforzando así la protección de la cuenta.

Otra recomendación es no seguir enlaces desconocidos que lleguen por correo electrónico, especialmente aquellos que prometen restablecer el PIN o el acceso a WhatsApp. Estos mensajes pueden ser intentos de fraude. Si aparece en pantalla una alerta indicando que la cuenta se está usando desde un dispositivo desconocido, la aplicación guiará sobre cómo recuperar el acceso siguiendo los pasos en pantalla.

Por último, ante situaciones de riesgo, es importante contactar siempre a los servicios de emergencia locales. Si se detecta contenido relacionado con abuso o explotación de menores, el usuario puede reportarlo mediante la aplicación o acudir a las autoridades pertinentes.

De acuerdo con comunicación oficial de la empresa, la plataforma ofrece herramientas necesarias para una experiencia segura, pero la mejor defensa sigue siendo la prudencia y el sentido común al interactuar en el mundo digital.

Temas Relacionados

WhatsappAbueloAdulto mayorSeguridad cuenta WhatsAppChatLo último en tecnología

Últimas Noticias

Llegó competencia a Neuralink de Elon Musk: crean un chip que conecta el cerebro a una computadora a través de WiFi

Gracias a su diseño ultradelgado y su capacidad para captar miles de señales neuronales, este avance reduce riesgos y mejora la eficacia de las neuroprótesis

Llegó competencia a Neuralink de

Cómo saber si una imagen es hecho con IA usando Gemini

Comprobando una marca de agua digital, Google le da a los usuarios una herramienta para con creer información falsa

Cómo saber si una imagen

Bill Gates reveló el invento que podría salvar a millones de bebés prematuros en zonas rurales

La innovación permite tratar el síndrome de dificultad respiratoria sin intubación ni personal especializado, acercando terapias avanzadas a clínicas rurales y reduciendo costos

Bill Gates reveló el invento

Gmail incorpora funciones de IA con Gemini: así puedes desactivarlas en pocos pasos

Deshabilitar las funciones inteligentes requiere solo unos pasos desde la versión web de Gmail, donde el usuario puede apagar por completo las herramientas que dependen del análisis de contenido

Gmail incorpora funciones de IA

Google Maps trae la solución a olvidar donde quedó el auto parqueado

El sistema marca el sitio de estacionamiento al desconectar el celular del carro por Bluetooth, USB o CarPlay

Google Maps trae la solución
DEPORTES
Sorpresa en Rosario Central: Ariel

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

El inesperado planteo del jefe de McLaren para lograr carreras más atractivas en la Fórmula 1

TELESHOW
Lito Vitale, la pasión por

Lito Vitale, la pasión por la música y la necesidad de derribar prejuicios: “No sueño con ser millonario”

El simbólico regalo de Zaira Nara a Wanda por su cumpleaños que enterneció a todos: “Comprometidas”

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

Laurita Fernández contó la intimidad de su viaje a Brasil: “Me cohibieron un poco los argentinos”

El fuerte reclamo de Melody Luz por las actitudes de sus colegas: “Voy a empezar a ponerme firme”

INFOBAE AMÉRICA

Herederos de Matisse donaron más

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar

Sharon Osbourne reveló cómo fueron los últimos minutos de vida de Ozzy

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”

Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA