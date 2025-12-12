Cómo funciona Disco, la nueva herramienta impulsada por Gemini de Google para crear apps desde el navegador

Disco utiliza Gemini 3 para analizar varias pestañas abiertas y las conversaciones previas, proporcionando aplicaciones que presentan información de manera visual. (Composición Infobae)

Google ha presentado Disco, una nueva herramienta experimental que integra inteligencia artificial en la experiencia de navegación web y permite a los usuarios crear aplicaciones personalizadas directamente desde el navegador. Impulsada por Gemini, la plataforma está disponible inicialmente para un grupo reducido de testers en MacOS.

Este lanzamiento representa un avance relevante en la estrategia de la compañía para transformar la interacción con la web y posicionarse en la competencia tecnológica global.

Disco se define como un “vehículo de descubrimiento” potenciado por Gemini, el asistente de IA de Google. Su función principal es facilitar la creación de aplicaciones web interactivas a partir de las pestañas abiertas en el navegador y mediante comandos en lenguaje natural.

Así funciona Disco

La primera función disponible dentro de Disco es GenTabs, que sugiere y genera aplicaciones web personalizadas en función de la actividad de navegación y el historial de chat del usuario.

Los elementos creados por GenTabs incluyen enlaces directos a las fuentes originales, lo que facilita la verificación y consulta de contenidos de referencia. (Google)

GenTabs permite, por ejemplo, que quienes investigan un tema académico reciban la sugerencia de construir una aplicación visual para comprender mejor los conceptos clave. En contextos cotidianos, la herramienta puede ayudar a organizar un plan de comidas a partir de recetas consultadas en línea o a planificar un viaje utilizando la información recopilada en varias pestañas.

El sistema utiliza Gemini 3 para analizar tanto las páginas abiertas como las conversaciones previas, generando aplicaciones que presentan la información de manera visual e interactiva. Además, los usuarios pueden seguir ajustando y perfeccionando las aplicaciones creadas mediante instrucciones escritas en lenguaje natural.

Una característica destacada de GenTabs es que los elementos generados dentro de las aplicaciones mantienen enlaces directos a las fuentes originales de información, lo que facilita la verificación y el acceso a los contenidos de referencia.

Esta integración de la IA en la navegación web no se limita a responder preguntas sobre una página específica, sino que abarca el conjunto de la experiencia de navegación, permitiendo que la herramienta interprete y actúe sobre múltiples pestañas abiertas simultáneamente.

El acceso a Disco está limitado a testers en MacOS inscritos en una lista de espera, con el objetivo de recopilar retroalimentación antes de su lanzamiento global. (Google)

El acceso a Disco y GenTabs está restringido en esta fase inicial. Solo un grupo selecto de usuarios puede descargar la aplicación tras inscribirse en la lista de espera, disponible primero para quienes utilizan MacOS. El objetivo de esta etapa experimental es recopilar retroalimentación de los testers para perfeccionar la herramienta antes de considerar una expansión más amplia.

El avance de Gemini, la IA de Google

El desarrollo de Disco y la integración de Gemini se produce en un contexto de intensa competencia en el sector de la inteligencia artificial. Mientras otras empresas han optado por crear navegadores independientes con IA, como Perplexity con Comet o OpenAI con ChatGPT Atlas, Google ha apostado por incorporar su asistente directamente en Chrome y ahora explora nuevas posibilidades con Disco.

El reciente lanzamiento de Gemini 3 ha sido recibido con atención en la industria, generando reacciones en empresas rivales y consolidando la posición de Google en la carrera por el liderazgo en IA.

El desarrollo de Disco y la integración de Gemini refuerzan la posición de Google en la competencia por el liderazgo en inteligencia artificial. (Reuters)

La demanda de funciones avanzadas de inteligencia artificial sigue en aumento, impulsada por el interés de inversores y usuarios. Sin embargo, el desarrollo de estas capacidades implica un consumo elevado de recursos computacionales y energía, lo que ha provocado incrementos en los precios de la electricidad y la memoria RAM en algunos mercados.

Google, con un valor de mercado de USD 3,8 billones, cuenta con la capacidad de absorber estos costos y, gracias al entrenamiento de Gemini 3 en sus propios chips Tensor, evita depender de proveedores externos como Nvidia, una dificultad que enfrentan otros actores del sector.

Aunque GenTabs es la primera función disponible en Disco, Google ha anticipado que se añadirán más características en el futuro. La compañía también ha dejado abierta la posibilidad de que las ideas y herramientas desarrolladas en Disco puedan integrarse en otros productos de mayor alcance dentro de su ecosistema, lo que sugiere un potencial impacto en la evolución de la experiencia digital para millones de usuarios.