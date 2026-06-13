El Salvador

El Salvador: Habilitan nueva fase de devolución para ahorrantes de COSAVI hasta USD 100,000

Desde el 13 de junio de 2026, los asociados con depósitos de hasta USD 100,000 pueden gestionar el reintegro en la sede central de la cooperativa en San Salvador

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Vista trasera de un hombre adulto con camiseta azul oscuro y bolso al hombro, apoyado en un mostrador. Una partición de vidrio lo separa de un área de oficina.
Un hombre adulto se apoya en un mostrador de servicio, esperando ser atendido por el personal al otro lado de una partición de vidrio en un entorno de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador anunció, este viernes, la habilitación de una nueva capa de devolución para los socios que mantienen hasta USD 100,000 en ahorros en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI).

La medida, que entra en vigencia a partir del sábado 13 de junio de 2026, se implementa en la agencia central situada en la calle Gabriela Mistral, San Salvador. Este paso busca responder a la situación de los depositantes afectados por la reciente crisis de la cooperativa.

Evelyn Gracias, titular del SSF, informó en una conferencia de prensa que esta nueva fase permitirá a quienes tengan depósitos totales de hasta USD 100,000 solicitar el reembolso de sus fondos.

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Autoridades habilitan una nueva fase de devolución para los socios de COSAVI con ahorros de hasta USD 100,000. (Cortesía: Superintendencia del Sistema Financiero)
Autoridades habilitan una nueva fase de devolución para los socios de COSAVI con ahorros de hasta USD 100,000. (Cortesía: Superintendencia del Sistema Financiero)

Las personas que tienen ahorros en la cooperativa Santa Victoria de RL, que todos conocemos como COSAVI. Y necesitamos que ustedes nos ayuden tratando esta información. Este día estamos anunciando que a partir de mañana, sábado trece de junio, se habilita una nueva capa para que las personas que tienen ahorros en la cooperativa Santa Victoria puedan pasar a solicitar su devolución. En esta oportunidad, la capa que estamos habilitando es para quienes tienen depósitos totales que sumen USD 100,00″, afirmó la titular del SSF.

“Este es un esfuerzo más para solventar la situación de los asociados y una muestra del trabajo que va con el camino. Gracias a Dios hemos podido recuperar bastante dinero y esto nos permitirá próximamente estar anunciando nuevas capas”, agregó la funcionaria durante la presentación oficial de la medida.

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¿Cómo avanza el proceso de devolución y qué deben saber los socios de COSAVI?

La agencia central de COSAVI funcionará de lunes a viernes entre las 8:30 a.m. y 5:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. (hora local). Las autoridades recomendaron a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de la SSF para conocer futuras etapas de devolución y avances en el proceso de recuperación de fondos.

Según las palabras de Gracias, la recuperación de fondos avanza y se prevé que en las próximas semanas se anuncien nuevas capas para otros segmentos de socios. Las autoridades insisten en la importancia de que los beneficiarios acudan únicamente a la agencia oficial en la calle Gabriela Mistral y eviten intermediarios.

(Retomado de: Noticiero Hechos)
(Retomado de: Noticiero Hechos)

El esquema de capas implementado por la SSF permite ordenar el proceso de devolución, dando prioridad a los montos más bajos y avanzando progresivamente hacia los más altos, según la disponibilidad de recursos.

De igual manera, la SSF reitera la necesidad de que los socios estén atentos a los comunicados emitidos por los canales oficiales, ya que cualquier actualización sobre nuevas fases de devolución o requisitos adicionales será difundida por esos medios. La transparencia y la información oportuna constituyen elementos centrales en la estrategia de la autoridad para restaurar la confianza en el sistema cooperativo salvadoreño.

Por último, la Superintendencia indicó en una publicación que: "Los ingresos de COSAVI provienen de los pagos que se reciben de los créditos que ya estaban colocados“.

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