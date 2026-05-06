Costa Rica

Golpe a la minería ilegal en zona norte de Costa Rica: Fuerza Pública detuvo a 12 personas en operativos recientes

Las autoridades mantienen presencia constante en Crucitas, donde además decomisaron maquinaria y herramientas utilizadas en la extracción ilegal de oro

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La Fuerza Pública intensificó los operativos en Crucitas, donde fueron detenidos 12 oreros en los últimos días. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública
La Fuerza Pública intensificó los operativos en Crucitas, donde fueron detenidos 12 oreros en los últimos días. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

La lucha contra la minería ilegal en Crucitas, en la frontera norte de Costa Rica, continúa intensificándose. En los últimos días, la Fuerza Pública logró la detención de 12 personas vinculadas con estas actividades ilícitas, en una serie de operativos realizados en distintos puntos de esta conflictiva zona del cantón de San Carlos.

De acuerdo con información oficial, la mayoría de los detenidos corresponde a ciudadanos nicaragüenses que se encontraban realizando labores de extracción de oro de manera ilegal dentro del territorio nacional. Estas personas fueron remitidas a la Fiscalía de San Carlos, donde podrían enfrentar cargos por presunta infracción al Código de Minería, lo que podría derivar en sanciones penales según lo establecido por la legislación costarricense.

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Las autoridades enfrentan condiciones climáticas adversas y terrenos complejos durante los operativos en la frontera norte. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública
Las autoridades enfrentan condiciones climáticas adversas y terrenos complejos durante los operativos en la frontera norte. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

El resto de los aprehendidos fue interceptado mientras se dirigía hacia los puntos de extracción clandestina. En estos casos, las autoridades determinaron que permanecían en condición migratoria irregular, por lo que fueron puestos a la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería para iniciar su proceso de deportación hacia Nicaragua.

Crucitas se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales focos de minería ilegal en Costa Rica. Esta actividad no solo representa un desafío creciente en materia de seguridad, sino que también genera un impacto significativo en el ambiente, afectando ecosistemas de alto valor ecológico. La extracción artesanal, sin controles técnicos ni regulaciones, provoca la degradación de los suelos, la deforestación y la contaminación de fuentes de agua, especialmente por el uso de sustancias tóxicas como el mercurio.

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Entre lo decomisado destacan herramientas como palas, rotamartillos y maquinaria utilizada para la minería clandestina. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública
Entre lo decomisado destacan herramientas como palas, rotamartillos y maquinaria utilizada para la minería clandestina. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

A esto se suma la presencia de grupos organizados que, según han advertido las autoridades, operan detrás de estas actividades ilegales, lo que complica aún más el panorama. La dinámica en la zona ha obligado al Estado costarricense a reforzar la vigilancia y a mantener una presencia constante de cuerpos policiales.

Frente a este escenario, la Fuerza Pública mantiene operativos permanentes en el área, con presencia las 24 horas del día. Los oficiales deben enfrentar condiciones particularmente difíciles, como intensas lluvias, terrenos fangosos y de difícil acceso, así como la constante movilidad de quienes participan en la minería ilegal, lo que dificulta su localización y captura.

La mayoría de los aprehendidos realizaba labores de extracción ilegal de oro dentro del territorio costarricense. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública
La mayoría de los aprehendidos realizaba labores de extracción ilegal de oro dentro del territorio costarricense. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

Como parte de estas acciones, también se logró el decomiso de múltiples herramientas y equipos utilizados para la extracción de oro. Entre los artículos incautados se encuentran rotamartillos, palas, barras metálicas, máquinas tipo tómbolas, plantas eléctricas y bombas sumergibles, entre otros implementos clave para estas operaciones clandestinas.

El retiro de estos insumos representa un golpe importante para las organizaciones que operan en la zona, ya que limita su capacidad de continuar con las actividades extractivas ilegales. Sin embargo, las autoridades reconocen que el fenómeno es complejo, dinámico y persistente, por lo que requiere de intervenciones sostenidas en el tiempo y de una coordinación interinstitucional.

La minería ilegal en Crucitas sigue generando un fuerte impacto ambiental en una de las zonas más sensibles del país. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública
La minería ilegal en Crucitas sigue generando un fuerte impacto ambiental en una de las zonas más sensibles del país. Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública

La presencia de oreros en Crucitas ha sido una constante en los últimos años, impulsada en gran medida por factores económicos y sociales en la región fronteriza. La falta de oportunidades laborales y la cercanía con Nicaragua han contribuido a que muchas personas vean en la extracción de oro una alternativa para generar ingresos, pese a los riesgos legales y ambientales que implica.

En este contexto, las autoridades reiteraron que los operativos continuarán desarrollándose de manera permanente, con el objetivo de proteger los recursos naturales del país, preservar los ecosistemas afectados y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la minería ilegal, destacando que la colaboración ciudadana es clave para enfrentar este problema que afecta tanto al ambiente como a la seguridad nacional.

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