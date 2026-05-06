Violento robo a un reconocido juez en Laferrere: ya son 12 los detenidos y hay un policía de la Bonaerense involucrado

Ya son 12 los sospechosos arrestados por la entradera a un juez ocurrida en diciembre

La Policía Bonaerense detuvo a dos nuevos sospechosos por la violenta entradera al juez Jorge Rodríguez en la localidad matancera de Gregorio de Laferrere, ocurrida en diciembre pasado. Con estos arrestos, ya son 12 los detenidos por el caso, entre ellos un efectivo policial que posteriormente fue apartado de la fuerza.

Según informaron fuentes policiales, los arrestados fueron identificados como L.M.L., de 25 años y M.P.G., de 21. El primero está señalado como parte de la estructura de la organización criminal que asaltó al titular del Juzgado de Garantías N°5 de Morón. La segunda es sobrina de otro de los integrantes que se mantiene prófugo y con pedido de captura.

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Los dos nuevos detenidos en el marco de la investigación por la entradera al juez Rodríguez

Ambos sospechosos fueron detenidos en cuatro allanamientos realizados este lunes 4 de mayo. En los operativos, además, la policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros, otra Bersa calibre 380, ocho municiones calibre 380 y cinco municiones calibre 9 milímetros.

También incautaron un auto Peugeot 308, nueve teléfonos celulares, un pasamontañas, precintos plásticos, un conjunto deportivo negro, un pantalón negro, varios marcadores de colores, un parlante portátil, un par de zapatillas blancas y ocho cámaras de seguridad.

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Armas, dinero y municiones, entre otras cosas secuestradas por la policía

De acuerdo a la investigación de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, la banda se dedicaba a asaltar casas, a veces sin moradores; esta última una modalidad conocida como escruche.

En el golpe a Rodríguez, fueron cinco los delincuentes armados que irrumpieron en su casa por la parte trasera del terreno mientras la víctima dormía junto a su esposa durante la madrugada del 17 de diciembre.

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Los asaltantes maniataron y golpearon a ambas víctimas para exigirles dinero y objetos de valor. El grupo permaneció varios minutos en el domicilio y se llevó aproximadamente 20 millones de pesos, 10.000 dólares y un arma de fuego reglamentaria propiedad del magistrado, que ya había sido robada y recuperada en otro hecho años atrás.

Otros acusados que cayeron en un total de 21 allanamientos

El ataque mostró un alto grado de organización y conocimiento previo de los movimientos y costumbres del juez. Los investigadores sospechan que hubo tareas de inteligencia sobre la rutina y la distribución de la vivienda.

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El caso comenzó a ser investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Matanza, a cargo del fiscal Federico Medone y luego contó con la participación de la UFI N°11 del distrito.

Las tareas de inteligencia incluyeron análisis de llamadas, registros de cámaras de seguridad y seguimientos en territorio. El despliegue de los operativos movilizó a distintas divisiones policiales, entre ellas el Grupo Halcón, GAD, Infantería y equipos de drones.

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Más elementos secuestrados en los operativos

En total, desde fines de marzo pasado se efectuaron 21 allanamientos en tres etapas y en distintos puntos del partido de La Matanza y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con secuestro de 10 armas de fuego, siete autos y motos, 22 teléfonos celulares, herramientas para violentar domicilios, dinero en efectivo, prendas de vestir y cámaras de seguridad.

Entre los 12 detenidos figura un ahora ex policía bonaerense, aprehendido el 14 de abril en su casa, tras ser identificado como presunto facilitador de información y encargado de liberar la zona para la banda.

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En ese operativo también se allanó la comisaría de Villa Madero, donde el uniformado trabajaba en el Gabinete Técnico Operativo. Tras su arresto, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso su desafectación.

El ahora ex policía fue detenido a mediados de abril

La causa sigue en trámite y se esperan novedades pronto, ya que todavía hay tres personas prófugas con pedido de captura vigente. La policía continúa con tareas de campo para localizarlas.

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