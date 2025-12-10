Tecno

Los jóvenes líderes exigen una IA hecha a su medida

La personalización tecnológica se ha vuelto indispensable para quienes buscan eficiencia y confianza en su entorno laboral

La personalización de la inteligencia artificial se convierte en una exigencia clave para los jóvenes líderes en el entorno laboral (Imagen ilustrativa Infobae)

La nueva generación de jóvenes líderes está transformando la relación entre el trabajo y la inteligencia artificial, según una reciente investigación de Google Workspace. El estudio, realizado en colaboración con The Harris Poll, revela que para quienes tienen entre 22 y 39, la personalización de la IA ya no es un lujo, sino una exigencia fundamental.

“La era de la IA genérica ha terminado”, afirmó Yulie Kwon Kim, vicepresidenta de producto de Google Workspace, al medio Google Cloud. “Nuestra investigación muestra que la IA personalizada ya no es un extra: es la expectativa básica para los líderes emergentes que dependen de la IA en su trabajo”.

El informe, basado en una encuesta a más de mil trabajadores del conocimiento en Estados Unidos, destaca que el 92% de los jóvenes líderes desea que la IA adapte sus respuestas a las preferencias individuales, como el estilo de escritura personal o las directrices de marca de la organización. Esta demanda de personalización no solo responde a una cuestión de comodidad, sino que también tiene un impacto directo en la adopción y el uso de la tecnología: el 90% de los encuestados indicó que utilizaría más la IA en su entorno laboral si las respuestas fueran personalizadas.

El 92% de los jóvenes profesionales demanda que la IA adapte sus respuestas a preferencias individuales y directrices de marca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La utilidad de la IA personalizada se extiende a la eficiencia y la productividad. Según el estudio, el 90% de los participantes considera que las respuestas adaptadas a su contexto les ayudarían a ahorrar tiempo, mientras que el 88% cree que mejorarían la productividad. Además, en un entorno de trabajo híbrido y móvil, el 89% de los jóvenes líderes se sentiría más cómodo enviando correos extensos desde su teléfono si la IA pudiera reflejar con precisión su tono y estilo personal, así como el contexto relevante.

El papel de los jóvenes profesionales frente a la IA ha evolucionado: han pasado de ser usuarios pasivos a convertirse en verdaderos arquitectos de sus propios flujos de trabajo. “Los jóvenes líderes están escribiendo los manuales de uso de la IA en el entorno laboral”, sostuvo Kwon Kim a Google Cloud. “En lugar de aceptar esta tecnología como algo uniforme, están diseñando flujos de trabajo personalizados y colaborando con agentes para generar valor según sus necesidades específicas”.

La confianza en la capacidad de personalizar la IA es alta: el 85% de los encuestados se siente seguro de poder adaptar los sistemas de IA a sus necesidades, y el 77% ya se define como “diseñador activo” de sus propios flujos de trabajo. Además, el 33% utiliza agentes de IA tanto para tareas personales como profesionales, y de ellos, el 88% los considera socios colaborativos. La demanda de opciones más personalizables sigue creciendo: el 90% de los jóvenes líderes quiere más funciones que permitan generar contenido adaptado.

La IA también se ha consolidado como una herramienta clave para el desarrollo profesional. El 92% de los participantes afirma que la IA les ha dado mayor confianza en sus habilidades, mientras que el 91% considera que les ha permitido contribuir por encima de lo que exige su puesto. La alfabetización en IA se percibe como una competencia esencial para el futuro laboral.

La IA se consolida como herramienta clave para el desarrollo profesional y la confianza en las habilidades de los jóvenes líderes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, los jóvenes líderes emplean la IA como socia intelectual, correctora y asesora de carrera. El 92% de quienes la utilizan como apoyo para contrastar ideas y recibir retroalimentación la considera valiosa. El 62% revisa presentaciones o propuestas con IA antes de compartirlas, y el 70% recurre a la IA para su desarrollo profesional: el 72% ha resuelto dudas que no se atrevía a plantear a colegas o superiores, el 71% ha recibido consejos para conversaciones laborales importantes y el 69% la ha usado para prepararse ante cambios de empleo o entrevistas.

“Los jóvenes líderes ven la IA como algo más que una herramienta: la consideran una colaboradora útil y una socia de confianza para su desarrollo profesional”, concluyó Kwon Kim a Google Cloud. “El mensaje de la próxima generación de líderes es claro: la IA debe ser personalizada para ser realmente poderosa. Los datos sugieren que el futuro de la IA estará definido por sistemas que ofrezcan soluciones más adaptadas y que sitúen al usuario en el centro de todo”.

