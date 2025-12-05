Google recupera liderazgo en inteligencia artificial, según Geoffrey Hinton

En el marco de este resurgimiento, Google anunció una donación de 10 millones de dólares canadienses para la creación de la Cátedra Hinton en Inteligencia Artificial en la Universidad de Toronto.

El avance de Google en el desarrollo de inteligencia artificial ha comenzado a superar a OpenAI, según el reconocido pionero del sector Geoffrey Hinton, quien considera que la compañía tecnológica está recuperando el liderazgo que ostentó durante años.

Hinton, distinguido como el “padrino de la IA”, compartió su perspectiva en una entrevista con Business Insider, en la que subrayó que la reciente evolución de Google en este campo marca un punto de inflexión en la competencia global por la supremacía en inteligencia artificial.

En el marco de este resurgimiento, Google anunció una donación de 10 millones de dólares canadienses para la creación de la Cátedra Hinton en Inteligencia Artificial en la Universidad de Toronto, institución que igualará la suma aportada. Este reconocimiento coincide con la trayectoria de Hinton, quien dividió su tiempo entre la universidad y Google, y que en 2024 fue galardonado con el Premio Nobel de Física.

Geoffrey Hinton afirma que Google ha superado a OpenAI en la carrera por la inteligencia artificial, recuperando su liderazgo histórico. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa destacó en un comunicado: “El trabajo de Geoff en redes neuronales —tanto en el ámbito académico como durante su década en Google— sentó las bases de la IA moderna. Esta cátedra honra su legado y permitirá a la universidad atraer a académicos visionarios dedicados a la investigación fundamental impulsada por la curiosidad, tal como Geoff promovió”.

El impulso de Google se ha visto reflejado en el lanzamiento de Gemini 3, una actualización que, según voces del sector tecnológico citadas por Business Insider, ha posicionado a la compañía por delante de GPT-5 de OpenAI.

Además, el modelo de imágenes Nano Banana Pro ha recibido una acogida favorable. Tras años de cautela, la empresa parece haber recuperado la iniciativa, lo que ha generado inquietud en OpenAI, que ahora sería la que enfrenta una “alarma roja”, según reportes recientes.

El avance de la compañía en el desarrollo de modelos innovadores posiciona sus últimas apuestas tecnológicas en el centro del debate por la supremacía digital global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hinton, quien trabajó en Google Brain y fue clave en el desarrollo de la IA, explicó que la empresa fue líder durante mucho tiempo, al haber inventado los transformadores y desarrollado grandes chatbots antes que sus competidores.

Sin embargo, la prudencia marcó la estrategia de Google tras el fallido lanzamiento de “Tay”, el chatbot de Microsoft en 2016, que fue retirado por emitir mensajes racistas. Hinton señaló: “Google, obviamente, tenía una reputación muy buena y temía dañarla de esa manera”.

El propio director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, reconoció que la compañía retrasó la salida de su chatbot por no considerarlo listo para el público. Además, declaró este año: “No habíamos logrado que estuviera en un nivel en el que la gente aceptara que Google lanzara ese producto. En ese momento, aún tenía muchos problemas”.

Geoffrey Hinton advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial, desde superar la inteligencia humana hasta el reemplazo laboral, tras dejar Google en 2023. REUTERS/Mark Blinch/File Photo

A pesar de estos antecedentes, Google ha enfrentado lanzamientos problemáticos, como la suspensión de su generador de imágenes por resultados históricamente inexactos y la generación de consejos absurdos en su buscador, como recomendar poner pegamento en la pizza para evitar que el queso se despegue.

El resurgimiento de Google en inteligencia artificial también se apoya en su capacidad para fabricar sus propios chips, lo que, según Hinton, representa “una gran ventaja”. El valor de las acciones de la empresa aumentó tras conocerse la posibilidad de un acuerdo millonario para suministrar chips de IA a Meta. Hinton afirmó: “Google tiene muchos investigadores muy buenos y, obviamente, una gran cantidad de datos y centros de datos. Mi apuesta es que Google ganará”.

Hinton dejó Google en 2023, motivado por sus preocupaciones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y los riesgos que representa para la sociedad, desde la posibilidad de superar la inteligencia humana hasta la amenaza de reemplazo laboral. A pesar de su salida, su legado sigue influyendo en la estrategia de la compañía y en el avance global de la inteligencia artificial.