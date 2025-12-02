Tecno

La adicción a la inteligencia artificial redefine la toma de decisiones

El uso intensivo de chatbots como ChatGPT y Claude está cambiando la forma en que las personas resuelven problemas y enfrentan la vida diaria, generando dependencia y alterando procesos mentales tradicionales

Expertos advierten que la dependencia de la inteligencia artificial externaliza los procesos cognitivos y afecta la autonomía mental

La dependencia creciente de la inteligencia artificial para resolver tareas cotidianas y tomar decisiones personales está transformando la manera en que las personas piensan y actúan. Lila Shroff, en su análisis para The Atlantic, advirtió sobre la “Google Maps–ificación” de la mente humana, una tendencia en la que los usuarios, como el especialista en marketing de contenidos Tim Metz, delegan cada vez más su capacidad de juicio y resolución de problemas a sistemas como Claude o ChatGPT.

Metz confesó que utiliza inteligencia artificial hasta ocho horas diarias, llegando a mantener hasta seis sesiones simultáneas y consultando a los bots para cuestiones tan diversas como consejos matrimoniales, decisiones de crianza o la evaluación de la madurez de una fruta en el supermercado. En una ocasión, preocupado por la estabilidad de un árbol cercano a su casa, subió fotografías a Claude y, siguiendo la recomendación del bot de dormir en otro lugar, trasladó a su familia por una noche. “Sin la opinión de Claude, nunca me habría ido de la casa”, relató Metz, aunque finalmente el árbol no cayó.

La autora observó que para un grupo de usuarios intensivos, la inteligencia artificial se ha convertido en la interfaz principal para interactuar con el mundo, al punto de que “los correos electrónicos que escriben, las decisiones de vida que toman y las preguntas que los inquietan pasan primero por la IA”. Metz describió esta relación como “una verdadera adicción”. Shroff introdujo el término “LLeMmings” para referirse a estos usuarios compulsivos, evocando tanto el uso constante de modelos de lenguaje (LLM) como la imagen de lemmings cibernéticos incapaces de actuar sin guía.

El modelo de negocio de las compañías de inteligencia artificial se beneficia económicamente de la dependencia de los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

A tres años del auge de la inteligencia artificial, comienza a perfilarse el impacto de su uso intensivo en la mente humana. Algunos encuentran en los chatbots compañía emocional, mientras que otros experimentan lo que se ha denominado “psicosis por IA”, donde los bots refuerzan pensamientos delirantes. Para los LLeMmings, el efecto más notorio es la externalización repetida de sus procesos cognitivos.

El educador James Bedford, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, relató que tras el lanzamiento de ChatGPT comenzó a utilizar modelos de lenguaje casi a diario, hasta que notó que su primer impulso ante un problema era consultar a la IA. “Fue la primera vez que experimenté que mi cerebro quería pedirle a ChatGPT que hiciera una tarea cognitiva que yo mismo podía realizar”, afirmó Bedford.

Tras este episodio, decidió alejarse de la inteligencia artificial durante un mes para “reiniciar su cerebro”. “Fue como pensar por mí mismo por primera vez en mucho tiempo”, aseguró, aunque reconoció que, pese a disfrutar esa claridad, regresó de inmediato a la IA.

La adicción a la inteligencia artificial redefine la toma de decisiones personales y transforma los procesos mentales tradicionales (Imagen ilustrativa Infobae)

Shroff contextualizó este fenómeno en la historia de la tecnología, recordando que la escritura redujo la importancia de la memoria y las calculadoras depreciaron las habilidades aritméticas básicas, como señaló el filósofo Kwame Anthony Appiah en The Atlantic. El internet también ha reconfigurado el cerebro humano, saturándolo de información y erosionando la capacidad de concentración.

Para la autora, no resulta polémico afirmar que la inteligencia artificial modificará la forma de pensar.

El uso de la IA no es simple pereza, sino una adaptación natural. Los chatbots están diseñados para aprovechar esta tendencia, brindando respuestas atractivas a cualquier consulta, aunque muchas veces sean incorrectas o engañosas.

El psiquiatra especializado en adicciones Carl Erik Fisher, de la Universidad de Columbia, señaló que incluso cuando las respuestas de los bots son erróneas, ofrecen a las personas una distracción frente a su incomodidad emocional.

The Atlantic destacó que empresas como Anthropic y OpenAI han reconocido el problema de la dependencia excesiva de la inteligencia artificial. El CEO de OpenAI, Sam Altman, declaró en una conferencia: “La gente depende demasiado de ChatGPT. Hay jóvenes que dicen: ‘No puedo tomar ninguna decisión en mi vida sin contarle todo a ChatGPT’. Eso me parece realmente mal”. La portavoz de OpenAI, Taya Christianson, informó que la empresa está diseñando funciones para desalentar el uso compulsivo, como el “modo estudio”, que guía paso a paso en la comprensión de conceptos en lugar de ofrecer respuestas automáticas.

Usuarios intensivos de ChatGPT y Claude delegan tareas cotidianas y decisiones importantes a la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, Shroff advirtió sobre la contradicción inherente al modelo de negocio de estas compañías: la dependencia es rentable. Cuanto más dependen las personas de la inteligencia artificial en su vida personal y profesional, mayores son los beneficios para las empresas.

The Atlantic recordó que la revista estableció una alianza corporativa con OpenAI en 2024, aunque sin injerencia editorial. Muchos usuarios intensivos pagan cientos de dólares mensuales por suscripciones premium, mientras que las empresas enfrentan presiones financieras. En octubre, Nick Turley, jefe de ChatGPT, comunicó a los empleados que OpenAI atravesaba “la mayor presión competitiva que hemos visto”, y la compañía aspira a que unos 200 millones de usuarios paguen por servicios premium en los próximos años.

Anthropic aseguró que trabaja para que Claude sepa rechazar peticiones cuando sea necesario, sin resultar excesivamente severo o crítico.

