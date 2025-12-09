La nueva herramienta de Chrome que agiliza el llenado de formularios en un solo clic

Con Google Chrome puedes llenar desde antes el autocompletado para formularios. (Google)

Google incorporó una actualización importante a Chrome que permitirá a los usuarios completar de manera automática una mayor variedad de formularios en páginas web, siempre que tengan iniciada su sesión en una cuenta de Google. La ampliación del sistema de autocompletado abarca información personal clave —como nombre, correo electrónico, direcciones o documentos oficiales— y busca agilizar procesos de registro, compra o verificación en línea.

La nueva versión del navegador habilita la posibilidad de completar datos que antes no estaban incluidos en el autocompletado estándar. Entre ellos se encuentran números de pasaporte, licencias de conducir, matrículas de vehículos o información de programas de fidelización. Estas herramientas forman parte de la experiencia de autocompletado mejorado que Google está impulsando desde hace algunas semanas.

Con esta actualización, Chrome también puede insertar automáticamente datos básicos en formularios de registro e inicio de sesión, sin necesidad de que el usuario los escriba manualmente. Para que la función opere de forma segura, la extracción de datos se realiza desde la información almacenada localmente en el navegador y vinculada a la cuenta del usuario. Google enfatizó que esta automatización no funcionará si el usuario no ha iniciado sesión.

Autocompletado disponible en todos los dispositivos

La experiencia está habilitada para Chrome en computadoras de escritorio, Android y iOS. En equipos móviles con Android, el navegador mostrará dos líneas de sugerencias para facilitar la elección de datos, lo que agiliza el proceso en pantallas pequeñas. Chrome también mejora el reconocimiento de campos de dirección en sitios web de diferentes regiones, lo que le permite completar formularios de manera más precisa.

A esto se suma la integración con Google Wallet, que ya permite autocompletar información como tarjetas de fidelización, detalles de viajes o datos de vehículos almacenados previamente. En algunos casos, esta automatización también puede utilizarse para seguros personales o alquiler de autos.

Cómo activar el autocompletado mejorado

Por defecto, la función está deshabilitada. Para activarla, los usuarios deben ingresar al menú de configuración de Chrome, seleccionar la sección de Autocompletar y habilitar la opción de autocompletado mejorado. Desde ese panel también es posible añadir nuevos datos y gestionar los que ya están guardados.

Una vez habilitada la función, Chrome ofrecerá sugerencias automáticas en formularios compatibles y rellenará los campos con la información que el usuario haya autorizado previamente.

Un sistema útil, pero no exento de riesgos

El avance del autocompletado automatizado implica beneficios en términos de comodidad, pero también abre dudas sobre la protección de datos sensibles. Chrome almacena información como documentos oficiales, direcciones personales o datos vinculados a servicios financieros, por lo que una mala configuración podría exponer al usuario a riesgos innecesarios.

Google afirma que los datos almacenados se protegen mediante cifrado AES-256 y que el navegador no envía información personal directa a los servidores de la compañía. Sin embargo, expertos en ciberseguridad suelen recomendar prudencia al decidir qué datos se guardan en estos sistemas, especialmente si se comparte la computadora o se navega en equipos públicos.

La actualización de Chrome responde a una tendencia más amplia: los navegadores buscan integrar funciones que simplifiquen la vida digital del usuario, aun cuando eso requiera manipular información sensible. Las herramientas de autocompletado se han convertido en una pieza estratégica para agilizar tareas cotidianas, pero también exigen que las personas adopten mayores criterios de seguridad para evitar filtraciones o accesos no autorizados.

Google Chrome permite guardar información para el autocompletado. (Foto: Google)

Con la expansión de esta función, Google apuesta por reforzar la utilidad de su navegador y consolidar su ecosistema de servicios, mientras pone sobre la mesa un debate cada vez más presente: cuánta información personal estamos dispuestos a delegar en nuestros dispositivos para ganar comodidad.