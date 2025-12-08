Encuesta reveló que la Generación Z de países como Brasil e India adoptan más rápido la IA que los europeos

El uso de herramientas con IA es un fenómeno común en campos educativos y profesionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Países del sur global se posicionan como líderes en la adopción de inteligencia artificial generativa entre los jóvenes de la Generación Z, superando ampliamente a sus pares europeos, según una encuesta realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en colaboración con Cisco.

Este fenómeno, que se observa sobre todo en países como India y Brasil, no solo refleja una mayor apertura tecnológica, plantea interrogantes sobre los posibles efectos secundarios, como la fatiga de pantalla y la socialización digital, a los que estas generaciones y economías emergentes se exponen con mayor frecuencia.

Cuáles países cuentan con una adopción de IA generativa alta

El estudio revela que en India, el 66% de los jóvenes de entre 18 y 35 años utiliza la inteligencia artificial generativa de manera regular, una cifra que contrasta con el 19% registrado en Alemania, el país europeo con menor adopción.

En el caso de los Países Bajos, el porcentaje asciende al 25%, situándose como el país europeo con mayor uso, aunque todavía lejos de los niveles observados en el sur global.

Además, el informe destaca que más del 70% de los franceses y alemanes encuestados no ha recibido formación en inteligencia artificial, mientras que en España e Italia los porcentajes son del 68% y 64%, respectivamente.

Qué piensan los jóvenes europeos sobre las ventajas de la inteligencia artificial

La encuesta de la OCDE señala que, aunque los europeos muestran menor entusiasmo por la inteligencia artificial, la mitad de los encuestados en Alemania, Francia e Italia considera que la tecnología es al menos algo útil.

Esta percepción se encuentra por debajo de la media global, donde el 80% de los menores de 35 años reconoce alguna utilidad en la inteligencia artificial.

El informe señala: “Los jóvenes (de 18 a 35 años) y quienes viven en economías emergentes muestran un alto optimismo hacia la IA generativa, pero las personas mayores y los residentes en Europa y Japón son más escépticos”.

Cuál es la percepción sobre el impacto que tiene la IA en el mercado laboral

En cuanto al impacto laboral, los europeos se muestran menos preocupados por los posibles cambios que la inteligencia artificial pueda generar en sus carreras.

Casi un tercio de los encuestados neerlandeses considera que la IA no tendrá ningún efecto en su trabajo, mientras que algo más del 20% de los alemanes, franceses e italianos comparte esta opinión.

El informe de la OCDE subraya: “Esto sugiere que, mientras algunos se preparan para grandes cambios, la mayoría de la población en los países europeos encuestados no está convencida o no tiene claro el impacto de la IA en el trabajo”.

Qué dicen otros estudios sobre a relación entre la Generación Z y la IA

Un estudio de la consultora Robert Walters aporta una perspectiva complementaria sobre la relación de la Generación Z con la inteligencia artificial en el trabajo.

Según este informe, uno de cada tres jóvenes de esta generación prefiere consultar herramientas de IA antes que recurrir a sus superiores o colegas, lo que es un cambio en la dinámica de comunicación dentro de las diferentes empresas.

Asimismo, el 39% de los empleados ha reducido la frecuencia con la que plantea preguntas a sus supervisores, desde que utiliza sistemas de inteligencia artificial.

Alexandre Coffin, director comercial regional de Robert Walters, explicó que las herramientas de inteligencia artificial están transformando la comunicación en el trabajo, al mejorar la productividad y reducir el tiempo que los profesionales dedican a esperar respuestas de otros compañeros.

Pero el experto advirtió: “Estas herramientas generan complicaciones al delegar la toma de decisiones o mantener a los miembros del equipo al tanto de cada actividad, y limitan el pensamiento crítico y la creatividad”.