Tecno

Encuesta reveló que la Generación Z de países como Brasil e India adoptan más rápido la IA que los europeos

Un estudio de la OCDE revela que la mayoría de los jóvenes europeos carece de capacitación en inteligencia artificial, mientras que en países del sur global el uso y la percepción positiva de estas tecnologías es más alto

Guardar
El uso de herramientas con
El uso de herramientas con IA es un fenómeno común en campos educativos y profesionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Países del sur global se posicionan como líderes en la adopción de inteligencia artificial generativa entre los jóvenes de la Generación Z, superando ampliamente a sus pares europeos, según una encuesta realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en colaboración con Cisco.

Este fenómeno, que se observa sobre todo en países como India y Brasil, no solo refleja una mayor apertura tecnológica, plantea interrogantes sobre los posibles efectos secundarios, como la fatiga de pantalla y la socialización digital, a los que estas generaciones y economías emergentes se exponen con mayor frecuencia.

Cuáles países cuentan con una adopción de IA generativa alta

El estudio revela que en India, el 66% de los jóvenes de entre 18 y 35 años utiliza la inteligencia artificial generativa de manera regular, una cifra que contrasta con el 19% registrado en Alemania, el país europeo con menor adopción.

El 66% de los jóvenes
El 66% de los jóvenes en India utiliza inteligencia artificial generativa, frente al 19% en Alemania, según la encuesta de la OCDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los Países Bajos, el porcentaje asciende al 25%, situándose como el país europeo con mayor uso, aunque todavía lejos de los niveles observados en el sur global.

Además, el informe destaca que más del 70% de los franceses y alemanes encuestados no ha recibido formación en inteligencia artificial, mientras que en España e Italia los porcentajes son del 68% y 64%, respectivamente.

Qué piensan los jóvenes europeos sobre las ventajas de la inteligencia artificial

La encuesta de la OCDE señala que, aunque los europeos muestran menor entusiasmo por la inteligencia artificial, la mitad de los encuestados en Alemania, Francia e Italia considera que la tecnología es al menos algo útil.

El 80% de los menores
El 80% de los menores de 35 años a nivel global reconoce la utilidad de la inteligencia artificial generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta percepción se encuentra por debajo de la media global, donde el 80% de los menores de 35 años reconoce alguna utilidad en la inteligencia artificial.

El informe señala: “Los jóvenes (de 18 a 35 años) y quienes viven en economías emergentes muestran un alto optimismo hacia la IA generativa, pero las personas mayores y los residentes en Europa y Japón son más escépticos”.

Cuál es la percepción sobre el impacto que tiene la IA en el mercado laboral

En cuanto al impacto laboral, los europeos se muestran menos preocupados por los posibles cambios que la inteligencia artificial pueda generar en sus carreras.

La mayoría de los europeos
La mayoría de los europeos encuestados no percibe un impacto claro de la inteligencia artificial en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi un tercio de los encuestados neerlandeses considera que la IA no tendrá ningún efecto en su trabajo, mientras que algo más del 20% de los alemanes, franceses e italianos comparte esta opinión.

El informe de la OCDE subraya: “Esto sugiere que, mientras algunos se preparan para grandes cambios, la mayoría de la población en los países europeos encuestados no está convencida o no tiene claro el impacto de la IA en el trabajo”.

Qué dicen otros estudios sobre a relación entre la Generación Z y la IA

Un estudio de la consultora Robert Walters aporta una perspectiva complementaria sobre la relación de la Generación Z con la inteligencia artificial en el trabajo.

Según este informe, uno de cada tres jóvenes de esta generación prefiere consultar herramientas de IA antes que recurrir a sus superiores o colegas, lo que es un cambio en la dinámica de comunicación dentro de las diferentes empresas.

Uno de cada tres jóvenes
Uno de cada tres jóvenes de la Generación Z prefiere consultar inteligencia artificial antes que a sus superiores en el espacio laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el 39% de los empleados ha reducido la frecuencia con la que plantea preguntas a sus supervisores, desde que utiliza sistemas de inteligencia artificial.

Alexandre Coffin, director comercial regional de Robert Walters, explicó que las herramientas de inteligencia artificial están transformando la comunicación en el trabajo, al mejorar la productividad y reducir el tiempo que los profesionales dedican a esperar respuestas de otros compañeros.

Pero el experto advirtió: “Estas herramientas generan complicaciones al delegar la toma de decisiones o mantener a los miembros del equipo al tanto de cada actividad, y limitan el pensamiento crítico y la creatividad”.

Temas Relacionados

Generación ZPaísesInteligencia artficialAdopciónJóvenesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Donald Trump limitará las regulaciones estatales sobre inteligencia artificial: “Debe haber un solo reglamento”

El presidente de Estados Unidos considera que la medida es necesaria para que su país siga liderando en IA

Donald Trump limitará las regulaciones

Ver la serie de Netflix ‘Estado de Fuga 1986’ en Magis TV o XUPER TV, el peor error en Navidad: por qué

El estreno exclusivo en Netflix ha llevado a un auge de plataformas ilegales que amenazan la seguridad, privacidad y finanzas de los usuarios

Ver la serie de Netflix

La forma más fácil de tener internet en el hogar cuando se va la electricidad

El uso de baterías de respaldo, el ahorro energético y la preparación previa son estrategias que marcan la diferencia para seguir conectado y evitar interrupciones molestas

La forma más fácil de

Konami guardó un juego por 35 años y alguien lo compró por 16.000 dólares

Los motivos por los que el juego estuvo oculta nunca se han conocido, pero estaba casi listo para ser lanzado antes de ser cancelado

Konami guardó un juego por

WhatsApp refuerza tu privacidad: cómo activar en iOS el nuevo modo con medidas automáticas

El nuevo modo estricto activa un entorno seguro al limitar interacciones, proteger datos personales y enmascarar la IP del usuario frente a posibles ataques o fraudes

WhatsApp refuerza tu privacidad: cómo
DEPORTES
DJ, mesas VIP y la

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El brutal nocaut que estremeció al mundo del boxeo: “Demuestra lo peligroso que puede ser este deporte”

El premio que ganó Lando Norris tras su histórico título en la F1 y la elección clave que deberá tomar en el 2026

TELESHOW
Nicole Neumann tajante sobre el

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

El cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra fue operado tras caerse de una escalera y su pronóstico es reservado

Pampita y Benjamín Vicuña coincidieron en un evento con sus parejas: risas y abrazos en el Campo Argentino de Polo

A los 63 años, Ivo Cutzarida inició un nuevo desafío universitario: “Terminé el primer año”

INFOBAE AMÉRICA

“Tuve mi propia crucifixión”: los

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia

Cómo funciona el reloj molecular basado en larvas de mosca que promete revolucionar la ciencia forense

¿Puede un niño pintar como Jackson Pollock? La ciencia dice que sí