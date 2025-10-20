Tecno

Por culpa de la IA, los jóvenes estadounidense prefieren trabajar en hospitales y no en empresas de tecnología

La Generación Z prioriza la estabilidad y el sentido del trabajo frente a la innovación tecnológica

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
El interés de los jóvenes
El interés de los jóvenes estadounidenses por trabajar en hospitales supera al de las grandes tecnológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama laboral juvenil en Estados Unidos atraviesa un cambio significativo. Una reciente investigación revela que el atractivo de las grandes compañías tecnológicas está en retroceso entre los jóvenes graduados, mientras que crece el interés por desempeñar funciones en hospitales y en el ámbito de la asistencia sanitaria. Y la inteligencia artificial tiene gran parte de la responsabilidad.

Según los últimos estudios de la National Society of High School Scholars (NSHSS) y Network Trends, tres de cada cuatro jóvenes estadounidenses expresan una clara preferencia por el trabajo en hospitales por encima de las empresas como Google o Amazon.

Esta tendencia pone en evidencia un fuerte cambio en la percepción y aspiraciones profesionales de la Generación Z, responde tanto a las transformaciones tecnológicas actuales como a nuevas prioridades relacionadas con la estabilidad y el significado del trabajo.

Los motivos de la caída del atractivo de las grandes empresas tecnológicas

Durante años, empresas como Google, Amazon, Apple y SpaceX han representado el ideal profesional para jóvenes con perfiles técnicos y ambiciosos. Silicon Valley construyó una imagen de oportunidad, innovación y seguridad financiera que atrajo a generaciones de graduados.

Tres de cada cuatro graduados
Tres de cada cuatro graduados prefieren empleos en el sector sanitario antes que en empresas como Google o Amazon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, recientes informes como los elaborados por la NSHSS muestran un cambio de paradigma: un número creciente de jóvenes rechaza las trayectorias en informática e ingeniería y orienta su futuro hacia profesiones vinculadas a la asistencia y la salud.

Uno de los factores determinantes en este alejamiento es la creciente incertidumbre en torno al avance de la inteligencia artificial y la automatización. Voces influyentes del sector, incluyendo ejecutivos de NVIDIA y Amazon Web Services, han advertido que pronto incluso los ingenieros con sólidas habilidades de programación podrían volverse prescindibles por el desarrollo de herramientas automatizadas.

Este clima de incertidumbre, unido a oleadas recientes de despidos masivos en empresas tecnológicas, ha deteriorado la percepción de estabilidad laboral en el sector. Lo que anteriormente se consideraba un refugio seguro está ahora asociado con volatilidad y pérdida de certidumbre.

La encuesta de What’s The Big Data recogió, además, la preocupación de la Generación Z por asegurar su futuro en términos económicos y profesionales. Situaciones como el recorte de plantillas, la rotación constante y los altos niveles de presión amenazan la imagen idílica que antes rodeaba a Silicon Valley.

El avance de la inteligencia
El avance de la inteligencia artificial y los despidos masivos afectan la percepción de seguridad laboral en Silicon Valley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, Google, que en 2022 figuraba como la cuarta empresa más deseada según los jóvenes, descendió hasta el séptimo lugar en 2024. Amazon, Apple y especialmente SpaceX también experimentaron retrocesos relevantes en los rankings de preferencia laboral entre los estudiantes.

Cuáles son los nuevos sueños laborales de los más jóvenes

Las nuevas prioridades de los jóvenes estadounidenses se reflejan claramente en los resultados de la investigación de Network Trends, que compiló opiniones de más de 10.000 estudiantes. El 76% antepone la estabilidad profesional incluso por encima de otros factores tradicionalmente valorados en la selección de empleo, como la ubicación geográfica de la empresa (75%), la reputación corporativa (72%) o un salario elevado (71%).

Esta generación, que presenció de cerca los efectos de la automatización y la inestabilidad económica, centra sus aspiraciones en la certidumbre y la coherencia personal.

Surge también el temor al “burnout” y a ambientes laborales tóxicos. La mitad de los encuestados señaló una preocupación latente por ingresar a entornos de trabajo nocivos, donde predominan el desgaste extremo y obstáculos para el desarrollo de carrera.

El 76% de los jóvenes
El 76% de los jóvenes estadounidenses antepone la estabilidad profesional a la reputación o el salario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones laborales en las tecnológicas, que alguna vez ofrecieron beneficios, espacios colaborativos y una atmósfera de innovación desenfadada, han perdido frescura frente a las altas exigencias, el estrés y la percepción de falta de propósito.

La demanda de un balance entre vida personal y profesional y la necesidad de encontrar sentido en la propia actividad se ubican ahora en el centro de las preferencias juveniles. La investigación concluye que los talentos emergentes desean sentirse valorados, seguros, y participar en proyectos que aporten contribución social tangible, más allá del avance tecnológico o los beneficios económicos.

Todo esto favorece el posicionamiento del sector sanitario y asistencial como nuevo espacio de referencia para las expectativas profesionales de la juventud estadounidense. Los empleos centrados en el cuidado de pacientes se perciben como menos vulnerables frente a la irrupción de la inteligencia artificial.

Al requerir habilidades humanas como la empatía, la atención personalizada y la interacción directa, estos puestos resultan más difíciles de automatizar, lo que provee una capa extra de seguridad y relevancia de cara al futuro.

El sector sanitario se consolida
El sector sanitario se consolida como refugio profesional ante la automatización y el envejecimiento poblacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos de la NSHSS, tres de cada cuatro jóvenes declara preferir desempeñarse en el ámbito hospitalario antes que sumarse a una gran tecnológica. Este giro no se limita a la frontera estadounidense, porque países como España experimentan fenómenos parecidos.

El informe de la Fundación CYD titulado “Empleabilidad de los jóvenes en España en 2024” muestra un aumento considerable de las matrículas en carreras vinculadas a la salud y los servicios sociales entre 2018 y 2024, pese a que las áreas de tecnología e ingeniería no dejan de ser importantes. En regiones con marcado envejecimiento de la población, como España, la demanda de profesionales cualificados en medicina y enfermería continúa su ascenso.

El auge de la sanidad como refugio profesional se entiende entonces en el cruce de factores individuales y colectivos, dado el desafío global del envejecimiento demográfico y la necesidad de renovar plantillas en sectores críticos.

Temas Relacionados

EmpleoInteligencia artificialGeneración ZHospitalesEstados UnidosUniversidadesEmpresasTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lista de celulares que se quedan sin Netflix desde el 31 de octubre de 2025

La plataforma streaming exigirá Android 9.0 o iOS 17 como mínimo, dejando fuera a teléfonos populares como el Samsung Galaxy S5 y el iPhone 6, en una apuesta por mayor seguridad y nuevas funciones

Lista de celulares que se

La montaña rusa de las criptomonedas: cómo cotizan este 20 de octubre

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

La montaña rusa de las

Aplicaciones imitadoras de Sora lograron infiltrarse en la App Store de Apple

La facilidad con la que desarrolladores aprovecharon el interés por la IA expone vulnerabilidades en los controles de las plataformas digitales

Aplicaciones imitadoras de Sora lograron

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de bitcoin

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas digitales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Mercado de criptomonedas: cuál es
ÚLTIMAS NOTICIAS
La búsqueda de los jubilados

La búsqueda de los jubilados en Rocas Coloradas: familiares piden abrir la camioneta que apareció encajada en el barro

El peronismo intenta mostrarse unido en el tramo final de la campaña, con Cristina Kirchner enfocada en la futura agenda legislativa

Mercados: tras confirmarse el acuerdo entre el BCRA y el Tesoro de EEUU, suben las acciones argentinas en Wall Street

Un policía que trabajaba como chofer de aplicación mató a un adolescente que intentó asaltarlo

Uno de los sectores clave de la economía cayó a mínimos históricos y sólo el 45 por ciento de su maquinaria está en uso

INFOBAE AMÉRICA
Científicos revelan la verdadera causa

Científicos revelan la verdadera causa del “agujero” de Chicago y no fue una rata

El turismo masivo amenaza a 6 destinos emergentes en Europa, Asia y América Latina

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

La Hispanic Society de Nueva York remató 50 pinturas de su acervo para seguir abierto

La economía china creció al ritmo más bajo del año en medio de la crisis inmobiliaria y la disputa con Estados Unidos

TELESHOW
Fede Bal recordó una bitácora

Fede Bal recordó una bitácora que escribió su padre Santiago antes de morir: “Lo único que me quedan son recuerdos”

La madre de Mauro Icardi se sinceró en un mano a mano con su hija Ivana: “He demostrado bastante bien mi cariño”

El inesperado regalo que recibió Jimena Barón de Matías Palleiro que la hizo exclamar de alegría: “¡Es hoy!"

El fuerte cruce entre Wanda Nara y Luis Ventura en Masterchef Celebrity: “Andá con Verónica Lozano”

Mirtha Legrand y Juana Viale sorprendieron con un divertido challenge y revelaron detalles desconocidos de su familia