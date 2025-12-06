Cofundador de Neuralink revela su nuevo proyecto: un chip en la retina para restaurar la visión

Max Hodak, cofundador de Neuralink, presentó el chip Prima, un implante retinal para devolver la visión a personas con degeneración macular avanzada. (Science Corp)

Max Hodak, reconocido por haber cofundado Neuralink junto a Elon Musk, ha presentado el primer producto de su nueva empresa, Science Corp.: un chip retinal implantable denominado Prima, diseñado para restaurar la visión en personas con degeneración macular avanzada.

Este avance, que ya ha completado ensayos clínicos en Europa, permitió que el 80% de los pacientes tratados recuperaran la capacidad de leer, según los resultados divulgados por la compañía. El dispositivo, más pequeño que un grano de arroz, se utiliza junto a unas gafas equipadas con cámara y una batería externa, y representa un hito en la aplicación de interfaces cerebro-computadora en el ámbito de la salud visual.

El chip Prima se ha sometido a ensayos clínicos con 38 pacientes afectados por degeneración macular avanzada. De acuerdo con los datos presentados, el 80% de los participantes logró leer nuevamente, dos letras a la vez, tras la implantación del dispositivo.

En declaraciones a TechCrunch, Max Hodak destacó la relevancia de este logro: “Hasta donde sé, es la primera vez que se demuestra de forma definitiva la restauración de la capacidad de leer fluidamente en pacientes ciegos”.

El funcionamiento de Prima se basa en la estimulación directa de las células bipolares de la retina. La retina humana cuenta con tres capas celulares: los fotorreceptores (bastones y conos), que capturan la luz; las células bipolares, que transmiten la señal; y las fibras nerviosas que llevan la información al cerebro.

En la degeneración macular, los fotorreceptores mueren, pero las células bipolares suelen permanecer intactas. Prima, con sus 400 electrodos, estimula directamente estas células, eludiendo la capa dañada. El sistema se completa con unas gafas dotadas de cámara y una batería externa de aproximadamente un kilogramo, que permiten captar imágenes y alimentar el chip.

La tecnología de Prima fue adquirida por Science Corp. a la empresa francesa Pixium Vision. Tras la compra, el equipo liderado por Hodak perfeccionó el dispositivo y concluyó los ensayos clínicos que Pixium había iniciado. Science Corp., fundada hace cuatro años por Hodak y tres excolaboradores de Neuralink, ha recaudado hasta la fecha USD 260 millones y se ha posicionado como una de las compañías más avanzadas en el sector de las BCI.

Hodak, quien fue presidente de Neuralink hasta 2021, trasladó su experiencia en miniaturización y eficiencia energética de dispositivos implantables a este nuevo proyecto, destacando que “la innovación en Neuralink fue lograr un dispositivo lo suficientemente pequeño y de bajo consumo como para implantarlo completamente y cerrar la piel, sin riesgo de infección. Eso sí fue realmente nuevo”.

Science Corp. ha presentado los resultados de los ensayos clínicos para su aprobación en Europa, donde espera lanzar el producto comercialmente el próximo verano. En Estados Unidos, el proceso ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sigue en curso, sin una fecha definida para la autorización. El coste estimado del procedimiento inicial ronda los $200.000 por paciente.

Según los cálculos de la empresa, alcanzar la rentabilidad requeriría tratar a unos 50 pacientes al mes. Actualmente, los tratamientos para la degeneración macular suelen estar cubiertos por seguros en los mercados objetivo, aunque la expansión de las BCI podría tensionar los modelos económicos de los sistemas de salud.

El siguiente paso en la investigación de Science Corp. apunta a la terapia génica optogenética, que busca hacer que las células supervivientes de la retina sean sensibles a la luz mediante la introducción de nuevas proteínas, eliminando así la necesidad de electrodos. Hodak subraya que el ojo es un órgano especialmente adecuado para este tipo de terapias, ya que el sistema inmunitario tiende a no reaccionar de forma agresiva ante cambios en esta zona.

En tanto, la empresa explora el desarrollo de interfaces biohíbridas, como dispositivos que incorporan neuronas cultivadas en laboratorio y que, al implantarse en el cerebro, pueden integrarse funcionalmente con el tejido nervioso existente. En pruebas con ratones, Science Corp. ha demostrado que estas neuronas modificadas pueden establecer conexiones y modificar el comportamiento de los animales.

Fotografía ampliada del implante PRIMA. Se observa su rejilla hexagonal repetida de electrodos alimentados por luz infrarroja.(Science Corp)

El avance de las BCI y tecnologías asociadas plantea interrogantes sobre el acceso y la equidad. Hodak advierte que, a diferencia de la tecnología de consumo, donde los precios tienden a bajar y el mercado se expande, la sanidad opera con presupuestos fijos.

A medida que las nuevas tecnologías mejoran y prolongan la vida, aumentan las demandas sobre los sistemas de salud, lo que podría derivar en desigualdades en el acceso a tratamientos avanzados. El riesgo de que solo una minoría con recursos pueda beneficiarse de estas innovaciones es real, y la posibilidad de que surjan divisiones sociales basadas en mejoras cognitivas o físicas se perfila como un desafío para el futuro.

En la próxima década, Hodak prevé que las interfaces biohíbridas estarán disponibles para quienes las necesiten, lo que podría transformar de manera profunda y aún impredecible la experiencia humana y la organización social.