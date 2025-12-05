Tecno

PlayStation Plus pierde dos juegos más en diciembre de 2025 y eleva a doce los títulos que abandonan el servicio

La plataforma de suscripción de Sony cierra diciembre con una de sus mayores rotaciones del año, marcada por dos retiros adicionales no anunciados previamente

Lista de juegos que estará
Lista de juegos que estará de manera gratuita para usuarios de PlayStation Plus. (Sony)

PlayStation Plus Essential cerrará diciembre con una reducción significativa en su catálogo. A los retiros ya anunciados para este mes se suman dos videojuegos adicionales que no figuraban inicialmente en la lista: River City Melee Mach!! y Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet. Con estas nuevas salidas, el total de títulos que dejarán el servicio el 16 de diciembre asciende a doce, marcando uno de los meses con mayor movimiento dentro de la plataforma.

La salida inesperada de ambos juegos se detectó a través de la sección “última oportunidad para jugar”, donde Sony suele anticipar qué contenidos estarán disponibles por tiempo limitado. Si bien la rotación mensual es parte del funcionamiento habitual del servicio, la incorporación tardía de nuevos retiros no es frecuente y ha generado que los usuarios revisen con más atención los cambios del catálogo durante estas semanas.

Entre los títulos que se marchan de manera sorpresiva, River City Melee Mach!! destaca por su propuesta de combates multitudinarios con estética retro. El juego forma parte del universo Kunio-kun y se ha caracterizado por ofrecer enfrentamientos caóticos sin reglas estrictas, con un amplio reparto de personajes —más de 180— y una lista extensa de movimientos especiales. Su inclusión tardía en la lista de despedidas llama la atención porque representa una experiencia poco común dentro de la oferta de PS Plus Essential, especialmente para quienes buscan propuestas heredadas de la acción clásica en 2D.

River City Melee Mach.
River City Melee Mach.

El segundo retiro inesperado corresponde a Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet, un título que combina elementos de “bullet hell” con duelos uno contra uno. El juego permite seleccionar a personajes emblemáticos de la serie Touhou y ofrece modos tanto competitivos como narrativos. Su salida implica la pérdida de una propuesta orientada a un nicho que valora este tipo de experiencias basadas en patrones de proyectiles y combates tácticos.

Ambos títulos se agregan a la lista de salidas previamente confirmadas para diciembre. En total, son doce los juegos que dejarán de estar disponibles en el nivel Essential:

  • Forspoken
  • Battlefield 2042
  • Grand Theft Auto III
  • Sonic Frontiers
  • Surviving Mars
  • Star Trek: Bridge Crew
  • Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge
  • Firefighting Simulator: The Squad
  • Arcade Paradise VR
  • 11-11: Memories Retold
  • River City Melee Mach!!
  • Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet

Dentro de esta lista, uno de los juegos destacados es 11-11: Memories Retold, una historia ambientada en la Primera Guerra Mundial con un estilo visual inspirado en las acuarelas. Su presencia en la sección de advertencias anticipadas había sido notable, ya que representaba uno de los retiros más llamativos del mes. Sin embargo, su caso no se dio por sorpresa, a diferencia de los dos títulos incorporados recientemente.

11-11: Memories Retold.
11-11: Memories Retold.

Para los suscriptores, el aspecto más relevante es la fecha límite: el 16 de diciembre. Hasta ese día, todos los juegos mencionados podrán ser añadidos a la biblioteca por cualquier usuario del nivel Essential. Una vez retirados, solo podrán seguir accediendo a ellos quienes los hayan canjeado previamente y mantengan activa la suscripción. Esto significa que aún existe un margen breve para aprovechar la disponibilidad de estos títulos antes de su salida definitiva.

La amplia cantidad de juegos que abandonan PlayStation Plus este mes confirma la estrategia de rotación continua que Sony ha adoptado durante los últimos años. El objetivo es renovar regularmente la oferta para equilibrar la llegada de nuevos contenidos con la retirada de títulos que llevan tiempo en el catálogo. Sin embargo, la inclusión de salidas no anunciadas refuerza la importancia de revisar frecuentemente las actualizaciones del servicio para evitar perder la oportunidad de sumar juegos que podrían desaparecer sin previo aviso.

Con diciembre como uno de los meses de mayor actividad en el catálogo, la expectativa recae ahora en los próximos comunicados de Sony y en cómo evolucionará la dinámica de rotación en 2026. Mientras tanto, los usuarios cuentan con un último periodo para acceder a estos doce juegos antes de que queden fuera del alcance del servicio.

Todos los niveles que ofrece
Todos los niveles que ofrece de suscripción PlayStation Plus. (Foto: PlayStation)

