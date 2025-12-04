Tecno

El truco sencillo para acelerar un móvil Android o iPhone lento

Las animaciones al abrir, cerrar aplicaciones y navegar por el sistema operativo suelen ralentizar el uso de smartphones envejecidos

Guardar
La decisión de prescindir de
La decisión de prescindir de las animaciones representa una solución reversible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los móviles antiguos o de gama baja pueden resultar incómodos por su lentitud, dificultando tareas cotidianas y generando una sensación de frustración al intentar navegar sus funciones. Frente a esta situación, existe un método práctico y poco invasivo que puede contribuir a mejorar la experiencia de uso: desactivar las animaciones del sistema.

Esta sencilla acción permite que dispositivos Android y iPhone, especialmente aquellos con componentes limitados, ofrezcan una respuesta más ágil al desplazarse por menús o abrir aplicaciones, sin necesidad de eliminar información o restaurar el equipo.

El truco para mejorar la velocidad en Android e iPhone

Uno de los factores que más ralentizan la interacción con un smartphone envejecido es la presencia de animaciones al abrir o cerrar aplicaciones y navegar por el sistema operativo. Aunque estos efectos visuales enriquecen la experiencia en dispositivos modernos con alta capacidad de procesamiento, en terminales antiguos pueden acentuar la lentitud y provocar errores involuntarios al interactuar con la pantalla.

Los móviles antiguos o de
Los móviles antiguos o de gama baja pueden resultar incómodos por su lentitud. (Imagen ilustrativa Infobae)

En estos casos, la opción de suprimir las animaciones del sistema surge como una alternativa eficaz para disminuir la sensación de lentitud. Desactivar estos efectos no produce una mejora drástica del rendimiento, pero facilita una navegación más fluida y reduce el tiempo percibido al esperar que las acciones se completen en el teléfono.

La decisión de prescindir de las animaciones representa una solución reversible y fácil de implementar: basta con seguir unos pocos pasos para activarla y, si no satisface las expectativas, es posible restaurar la configuración anterior en cualquier momento.

Cómo desactivar animaciones en teléfonos Android

El proceso para eliminar las animaciones en dispositivos Android implica acceder a un menú avanzado reservado a desarrolladores. Este menú permanece oculto en el sistema y requiere activación manual. Para comenzar, se debe ingresar en ‘Ajustes’, luego en ‘Información del teléfono’, y pulsar repetidas veces sobre ‘Número de compilación’.

En los dispositivos Apple, la
En los dispositivos Apple, la tarea de disminuir los efectos visuales es aún más accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras este paso, el sistema habilita las opciones de desarrollador, haciendo posible la modificación de aspectos relacionados con el rendimiento gráfico y las animaciones.

Ya dentro de este nuevo menú, el siguiente paso consiste en ingresar en ‘Sistema’ y buscar la sección ‘Opciones de desarrollador’. En este apartado, se encuentran varias escalas vinculadas a la animación: la escala de animación de ventana, la escala de animación de transición y la escala de duración de animación.

Cada una de estas opciones puede configurarse individualmente para establecer su valor en ‘Animación desactivada’. Al completar estos cambios, el sistema elimina los efectos visuales, agilizando la sensación al utilizar el móvil.

Cabe mencionar que, aunque los menús pueden variar levemente según la marca y la capa de personalización de Android, esta ruta suele mantenerse similar en la mayoría de dispositivos. Esta modificación no obliga a perder información personal y puede revertirse en cualquier momento si se desea restaurar los efectos visuales originales.

Aunque los menús cambian según
Aunque los menús cambian según la marca, el procedimiento es parecido en la mayoría de dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactivar animaciones en iPhone para una mayor fluidez

En los dispositivos Apple, la tarea de disminuir los efectos visuales es aún más accesible. El sistema operativo iOS permite ajustar este parámetro desde el menú de configuración principal, sin necesidad de activar menús especiales o realizar modificaciones avanzadas.

Para aplicar el cambio, se debe abrir la aplicación ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Accesibilidad’. Posteriormente, se selecciona la opción ‘Movimiento’ que se encuentra dentro del apartado de Visión, donde es posible habilitar la función ‘Reducir movimiento’.

Activar esta característica suprime las animaciones de entrada y salida, así como otros efectos visuales presentes en la interfaz. El resultado es una respuesta más inmediata al interactuar con el móvil, particularmente perceptible en modelos que ya no rinden como los dispositivos más recientes.

Al igual que ocurre en Android, esta medida puede cambiarse en cualquier momento si se desea recuperar la experiencia gráfica original.

En celulares nuevos, quitar animaciones
En celulares nuevos, quitar animaciones puede perjudicar la experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones sobre la experiencia de usuario y aplicabilidad del truco

Si bien prescindir de animaciones puede aumentar la agilidad en móviles con recursos limitados, también altera la percepción habitual del sistema. Los efectos visuales forman parte de la identidad de los sistemas operativos y contribuyen a la sensación de fluidez y naturalidad.

Ausentes estos elementos, existe la posibilidad de que algunas transiciones parezcan bruscas o que ciertas funciones resulten confusas, ya que el usuario suele asociar las animaciones al correcto funcionamiento del equipo.

Por esta razón, este ajuste resulta más recomendable en teléfonos que presentan una evidente ralentización y tras explorar las soluciones habituales, como la limpieza de archivos innecesarios o la restauración de fábrica. Para celulares recientes, la desactivación de animaciones puede afectar la experiencia sin aportar ventajas sustanciales en términos de velocidad.

Temas Relacionados

AndroidiPhoneCelularMóvilLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así puedes obtener en Apple Music tu resumen del 2025

La plataforma ha presentado una versión renovada de su resumen anual. Ahora los usuarios pueden explorar tendencias y hábitos musicales con mayor detalle

Así puedes obtener en Apple

Lanzan centro de operaciones en Latinoamérica para asegurar transacciones seguras y eficientes

Con esta iniciativa, Mastercard busca optimizar la seguridad y eficiencia de las transacciones digitales con la incorporación de tecnología de punta en su nuevo centro

Lanzan centro de operaciones en

Llega a Latinoamérica una nueva forma de hacer transacciones financieras impulsadas por IA

El sistema permitirá a usuarios y comercios operar con agentes digitales, integrando inteligencia artificial y credenciales tokenizadas para optimizar la experiencia de pago desde 2026

Llega a Latinoamérica una nueva

Netflix ha comenzado a prohibir la transmisión del teléfono al televisor

La medida tomada por el servicio de streaming obliga a recurrir a apps oficiales o conexiones directas

Netflix ha comenzado a prohibir

La ubicación exacta de la papelera de WhatsApp: así puedes a tener más espacio en el teléfono

Es una solución a fallos en celulares por la acumulación de fotos, videos y copias de seguridad, Se debe considerar que esta opción no es visible en la interfaz de la aplicación de Meta

La ubicación exacta de la
DEPORTES
Boca Juniors y Gimnasia definen

Boca Juniors y Gimnasia definen por penales al campeón del Torneo de Reserva

Faustino Oro empató y aún da pelea en el Campeonato Argentino de Ajedrez, pero no podrá cumplir uno de sus objetivos

Dibu Martínez realizó el calentamiento, pero no atajó en el triunfo del Aston Villa: la explicación del técnico

La cruda confesión de un campeón del mundo que brilló en el Madrid: “Sufrí depresión, pensaba que la soledad era el precio para llegar al éxito”

La exigencia de Verstappen a Red Bull en medio del escándalo por la maniobra de Antonelli ante Norris

TELESHOW
Marcela Tauro, muy cerca de

Marcela Tauro, muy cerca de sumarse a Gran Hermano Generación Dorada: “Si ingresa mi hijo, entro”

La impactante transformación física de Marco Antonio Caponi y la verdad de su cambio: “Quiero crear mundos posibles”

La pelea entre Fabián Cubero y Mica Viciconte por el uso de la pelota de fútbol en la casa: “¿Te lo digo o lo entendés?”

El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance: “La mujer más hermosa del país”

Maxi López palpita su reencuentro con Daniela Christiansson: “Falta poco para estar juntos”

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Líbano retomaron los

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente

Polonia ordenó la ilegalización del Partido Comunista por incompatibilidad con la Constitución