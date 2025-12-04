El truco sencillo para acelerar un móvil Android o iPhone lento

La decisión de prescindir de las animaciones representa una solución reversible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los móviles antiguos o de gama baja pueden resultar incómodos por su lentitud, dificultando tareas cotidianas y generando una sensación de frustración al intentar navegar sus funciones. Frente a esta situación, existe un método práctico y poco invasivo que puede contribuir a mejorar la experiencia de uso: desactivar las animaciones del sistema.

Esta sencilla acción permite que dispositivos Android y iPhone, especialmente aquellos con componentes limitados, ofrezcan una respuesta más ágil al desplazarse por menús o abrir aplicaciones, sin necesidad de eliminar información o restaurar el equipo.

El truco para mejorar la velocidad en Android e iPhone

Uno de los factores que más ralentizan la interacción con un smartphone envejecido es la presencia de animaciones al abrir o cerrar aplicaciones y navegar por el sistema operativo. Aunque estos efectos visuales enriquecen la experiencia en dispositivos modernos con alta capacidad de procesamiento, en terminales antiguos pueden acentuar la lentitud y provocar errores involuntarios al interactuar con la pantalla.

En estos casos, la opción de suprimir las animaciones del sistema surge como una alternativa eficaz para disminuir la sensación de lentitud. Desactivar estos efectos no produce una mejora drástica del rendimiento, pero facilita una navegación más fluida y reduce el tiempo percibido al esperar que las acciones se completen en el teléfono.

La decisión de prescindir de las animaciones representa una solución reversible y fácil de implementar: basta con seguir unos pocos pasos para activarla y, si no satisface las expectativas, es posible restaurar la configuración anterior en cualquier momento.

Cómo desactivar animaciones en teléfonos Android

El proceso para eliminar las animaciones en dispositivos Android implica acceder a un menú avanzado reservado a desarrolladores. Este menú permanece oculto en el sistema y requiere activación manual. Para comenzar, se debe ingresar en ‘Ajustes’, luego en ‘Información del teléfono’, y pulsar repetidas veces sobre ‘Número de compilación’.

En los dispositivos Apple, la tarea de disminuir los efectos visuales es aún más accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras este paso, el sistema habilita las opciones de desarrollador, haciendo posible la modificación de aspectos relacionados con el rendimiento gráfico y las animaciones.

Ya dentro de este nuevo menú, el siguiente paso consiste en ingresar en ‘Sistema’ y buscar la sección ‘Opciones de desarrollador’. En este apartado, se encuentran varias escalas vinculadas a la animación: la escala de animación de ventana, la escala de animación de transición y la escala de duración de animación.

Cada una de estas opciones puede configurarse individualmente para establecer su valor en ‘Animación desactivada’. Al completar estos cambios, el sistema elimina los efectos visuales, agilizando la sensación al utilizar el móvil.

Cabe mencionar que, aunque los menús pueden variar levemente según la marca y la capa de personalización de Android, esta ruta suele mantenerse similar en la mayoría de dispositivos. Esta modificación no obliga a perder información personal y puede revertirse en cualquier momento si se desea restaurar los efectos visuales originales.

Aunque los menús cambian según la marca, el procedimiento es parecido en la mayoría de dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactivar animaciones en iPhone para una mayor fluidez

En los dispositivos Apple, la tarea de disminuir los efectos visuales es aún más accesible. El sistema operativo iOS permite ajustar este parámetro desde el menú de configuración principal, sin necesidad de activar menús especiales o realizar modificaciones avanzadas.

Para aplicar el cambio, se debe abrir la aplicación ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Accesibilidad’. Posteriormente, se selecciona la opción ‘Movimiento’ que se encuentra dentro del apartado de Visión, donde es posible habilitar la función ‘Reducir movimiento’.

Activar esta característica suprime las animaciones de entrada y salida, así como otros efectos visuales presentes en la interfaz. El resultado es una respuesta más inmediata al interactuar con el móvil, particularmente perceptible en modelos que ya no rinden como los dispositivos más recientes.

Al igual que ocurre en Android, esta medida puede cambiarse en cualquier momento si se desea recuperar la experiencia gráfica original.

En celulares nuevos, quitar animaciones puede perjudicar la experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones sobre la experiencia de usuario y aplicabilidad del truco

Si bien prescindir de animaciones puede aumentar la agilidad en móviles con recursos limitados, también altera la percepción habitual del sistema. Los efectos visuales forman parte de la identidad de los sistemas operativos y contribuyen a la sensación de fluidez y naturalidad.

Ausentes estos elementos, existe la posibilidad de que algunas transiciones parezcan bruscas o que ciertas funciones resulten confusas, ya que el usuario suele asociar las animaciones al correcto funcionamiento del equipo.

Por esta razón, este ajuste resulta más recomendable en teléfonos que presentan una evidente ralentización y tras explorar las soluciones habituales, como la limpieza de archivos innecesarios o la restauración de fábrica. Para celulares recientes, la desactivación de animaciones puede afectar la experiencia sin aportar ventajas sustanciales en términos de velocidad.