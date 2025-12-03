Tecno

iPhone: por qué aparece una nube al lado de mis apps y cómo la elimino

Esta es una situación común, en particular en celulares con espacio limitado o tras una actualización reciente

Este escenario es frecuente, sobre todo en equipos con poco espacio o después de algunas actualizaciones. REUTERS/Ann Wang

¿Te apareció de repente una nube al lado de algunas aplicaciones móviles en tu iPhone y no sabes qué significa ni cómo eliminarla?

Esta situación resulta común, especialmente en dispositivos con almacenamiento limitado o tras ciertas actualizaciones. A continuación, te explicamos por qué surge este icono y cómo puedes solucionarlo fácilmente.

Qué significa la nube al lado de tus apps

El símbolo de la nube junto al ícono de una aplicación indica que esa app está en modo de descarga en la nube a través de iCloud.

Este símbolo aparece al lado de algunas apps. (Apple)

Esto ocurre cuando el iPhone elimina temporalmente el contenido de algunas aplicaciones para liberar espacio en el dispositivo, pero mantiene el acceso a sus datos personales y a la app desde la App Store.

Esta función, conocida como ‘Descargar apps no usadas‘, forma parte de la gestión inteligente de almacenamiento de iOS.

Cuando ves el icono de nube, significa que la aplicación no está actualmente instalada en tu iPhone, aunque sí sigue visible en la pantalla de inicio.

Para volver a utilizarla, basta con pulsar su icono para que el sistema la descargue de nuevo desde la App Store. No perderás tus datos, ya que estos se restauran automáticamente si la app es reinstalada.

El icono de nube indica que la app está almacenada temporalmente en iCloud y no instalada en el dispositivo. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Por qué sucede esto

Generalmente, la aparición de la nube junto a las apps está relacionada con:

  • Falta de espacio de almacenamiento. iOS prioriza liberar espacio eliminando apps que no has usado recientemente.
  • Activación de la opción ‘Descargar apps no usadas‘. Esta función suele activarse automáticamente cuando el almacenamiento está por agotarse, aunque también puedes configurarla manualmente en Ajustes.

Además, si sueles respaldar tu información en iCloud y restauras tu iPhone, algunas apps pueden mostrarse con el icono de nube hasta que decidas reinstalarlas.

Esta opción, llamada ‘Descargar apps no usadas’, pertenece al sistema de administración de espacio de iOS. (Apple)

Cómo quitar la nube y restaurar la app

Eliminar la nube y recuperar la aplicación es sencillo:

  1. Pulsa el icono de la app con la nube. El iPhone descargará e instalará la aplicación nuevamente desde la App Store.
  2. Si prefieres evitar que esto suceda en el futuro, ve a Ajustes > App Store y desactiva la opción ‘Descargar apps no usadas‘.

En caso de que ya no desees esa aplicación, puedes eliminarla por completo manteniendo presionado su icono y seleccionando ‘Eliminar app’.

Por qué es importante mantener las app actualizadas

Mantener las aplicaciones actualizadas en tu dispositivo es fundamental por diversas razones. En primer lugar, las actualizaciones suelen incluir mejoras de seguridad que protegen tu información personal frente a vulnerabilidades y amenazas digitales.

Además, los desarrolladores corrigen errores y optimizan el rendimiento de las apps, lo que se traduce en una experiencia de uso más fluida y estable.

Actualizar también te permite acceder a nuevas funciones, herramientas y mejoras de diseño que amplían las posibilidades de la aplicación y la mantienen relevante.

Si haces copias en iCloud y restauras tu iPhone, algunas apps pueden aparecer con la nube hasta que las reinstales. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Muchas apps dejan de funcionar correctamente si no se encuentran en su versión más reciente, ya que los servicios pueden dejar de ser compatibles con versiones antiguas.

Por qué mantener iOS actualizado siempre

Mantener iOS actualizado es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de tu iPhone o iPad. Cada nueva versión de iOS incorpora parches de seguridad que protegen contra amenazas y vulnerabilidades detectadas recientemente, evitando posibles ataques o robo de información personal.

Además, las actualizaciones suelen integrar mejoras en el rendimiento, optimización de la batería y nuevas funciones que enriquecen la experiencia de usuario.

Al actualizar, también se solucionan errores que pueden afectar la estabilidad de las aplicaciones o del sistema. Ignorar las actualizaciones puede dejar el dispositivo expuesto a fallos y riesgos de seguridad. Por eso, mantener iOS al día es fundamental para cuidar tanto la privacidad como el rendimiento y la vida útil de tu equipo Apple.

