Tecno

No más celulares Android lentos: esta es la función que se debe desactivar para mejorar el rendimiento

Al desactivar efectos innecesarios, el teléfono responde con mayor rapidez y fluidez al ejecutar aplicaciones, cambiar de pantalla o realizar acciones diarias

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Si el celular Android se vuelve lento, desactivar las animaciones del sistema puede mejorar su rendimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si notas que tu celular Android funciona con lentitud, una recomendación efectiva es desactivar las animaciones y efectos gráficos del sistema. Este ajuste puede mejorar notablemente el rendimiento, especialmente en dispositivos antiguos o de gama media, ya que reduce la carga de trabajo del procesador y la memoria RAM.

Al eliminar transiciones visuales y efectos innecesarios, el sistema responde de manera más ágil y fluida al abrir aplicaciones, cambiar de pantalla o realizar tareas cotidianas.

Esta configuración no afecta el funcionamiento de las aplicaciones, pero sí puede marcar una diferencia significativa en la experiencia de uso cuando el hardware es limitado.

Reducir los efectos visuales no afecta las apps, pero mejora la fluidez en equipos con hardware limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para desactivar las animaciones, accede a las opciones de desarrollador en la configuración del teléfono y reduce o desactiva las escalas de animación. Así, tu dispositivo podrá aprovechar mejor sus recursos y ofrecer un desempeño más eficiente.

Qué aplicaciones móviles ponen lento el celular

El rendimiento de un celular puede verse afectado por el uso de determinadas aplicaciones móviles que consumen en exceso los recursos del dispositivo, como la memoria RAM, el almacenamiento interno, la batería y la potencia del procesador.

Algunas de las aplicaciones que más suelen ralentizar los teléfonos, tanto Android como iOS, son las plataformas de redes sociales. Aplicaciones como Facebook, Instagram, TikTok y X (Twitter) suelen permanecer activas en segundo plano, actualizándose constantemente, descargando contenido y almacenando archivos temporales.

Esto no solo disminuye la velocidad del dispositivo, también ocupa espacio y puede agotar la batería rápidamente.

El exceso de procesos reduce la velocidad, ocupa espacio y consume más batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, Telegram o Messenger, también pueden afectar el rendimiento, especialmente si se acumulan gran cantidad de mensajes, fotos y videos, o si se habilitan copias de seguridad automáticas.

Los juegos con altos requerimientos gráficos, como Call of Duty Mobile, PUBG Mobile o Genshin Impact, exigen mucha potencia de procesamiento y consumo de memoria, lo que puede provocar que el teléfono se vuelva más lento, en especial si se utilizan junto con otras aplicaciones.

Otra causa común son las aplicaciones de limpieza o supuestos “optimizadores”, que prometen acelerar el dispositivo, pero en muchos casos consumen recursos innecesarios, muestran publicidad invasiva o funcionan constantemente en segundo plano, lo que ralentiza aún más el sistema.

Las apps de limpieza o “optimizadores” suelen ser la causa del bajo rendimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, el bloatware (aplicaciones preinstaladas por el fabricante u operador y que rara vez se utilizan) puede ocupar espacio y memoria, afectando la fluidez del celular.

Por último, un uso excesivo de widgets y fondos animados puede incrementar el consumo de RAM y energía. Mantener solo las aplicaciones esenciales, revisar los permisos y evitar la saturación de procesos en segundo plano son prácticas recomendadas para que el dispositivo funcione de manera más ágil y eficiente.

Qué otras acciones ayudan a mejorar el rendimiento del celular

Además de mantener el sistema operativo actualizado, existen diversas acciones que pueden mejorar notablemente el rendimiento de un celular. Una de las más efectivas es liberar espacio de almacenamiento, ya que cuando la memoria está casi llena, el dispositivo tiende a volverse más lento.

Eliminar aplicaciones que no se usan, limpiar archivos temporales y vaciar la caché de manera regular puede marcar una gran diferencia.

Mantener el sistema actualizado y aplicar ciertos ajustes ayuda a optimizar el funcionamiento del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida importante es revisar las apps que se ejecutan en segundo plano, pues muchas consumen batería y recursos del procesador sin que el usuario lo note. Desactivar las actualizaciones automáticas o las notificaciones innecesarias también ayuda a reducir la carga del sistema.

Asimismo, mantener un buen estado de la batería es clave: evitar el sobrecalentamiento, no dejar que se descargue por completo y usar cargadores certificados contribuyen a prolongar su vida útil y estabilidad.

Reiniciar el dispositivo periódicamente puede resolver procesos bloqueados y mejorar la velocidad general. En casos más extremos, realizar una restauración de fábrica permite eliminar errores acumulados y recuperar la fluidez inicial.

