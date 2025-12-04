Apple Watch se actualizará a watchOS 26.2: te contamos todo lo nuevo que viene

La actualización watchOS 26.2 amplía el sistema de alertas de seguridad en Apple Watch. (Reuters)

La inminente llegada de watchOS 26.2 representa un salto en la experiencia de los usuarios de Apple Watch, al integrar varias funciones que perfeccionan tanto la seguridad como el control de la salud.

Con la publicación de la versión RC (Release Candidate), Apple ha revelado de forma oficial el contenido de esta actualización, anticipando cambios relevantes para distintos perfiles de usuario.

Cambios que llegan a Apple Watch

Entre los avances destacados se encuentra la ampliación de las alertas de seguridad. Este sistema renovado permite informar sobre peligros inminentes, incluidos fenómenos como inundaciones o desastres naturales, incorporando recursos visuales como mapas de las áreas afectadas y el acceso directo a información sobre medidas de seguridad adicionales.

Las nuevas funciones permitirán informar sobre riesgos como desastres naturales en tiempo real. (Reuters)

Por el momento, esta función estará habilitada solo en Estados Unidos, aunque representa un precedente importante en cómo los relojes inteligentes pueden entregar datos útiles ante situaciones de riesgo. Según Apple, las alertas de seguridad mejoradas pueden informar sobre amenazas inminentes, como inundaciones, desastres naturales y otras emergencias, con información valiosa como un mapa de las áreas afectadas y enlaces a orientación de seguridad adicional.

La puntuación del sueño también experimenta una evolución notable. Quienes han probado las versiones beta de watchOS 26.2 han manifestado que el diagnóstico sobre la calidad del descanso ahora se ajusta más fielmente a la experiencia personal.

Apple mejora la precisión de estos registros, facilitando que los usuarios comprendan mejor sus hábitos nocturnos y ajusten sus rutinas en consecuencia. Los controles de notificaciones asociados al sueño también han recibido ajustes, para que las alertas sean más oportunas y menos intrusivas, incrementando así el valor práctico del reloj como herramienta de seguimiento del bienestar.

El lanzamiento de watchOS 26.2 acompaña la actualización simultánea del resto de sistemas Apple. (Reuters)

Aparte de las novedades principales, watchOS 26.2 corrige un error previamente reportado en la aplicación Música del reloj, que impedía pasar de una canción a otra. Esta corrección busca restaurar la fluidez al navegar listas de reproducción y mejorar la experiencia auditiva diaria, sin interrupciones ni molestias inesperadas.

Otra mejora significativa, aunque orientada a usuarios europeos, involucra la gestión compartida de conexiones Wi-Fi entre el iPhone y el Apple Watch. El sistema facilita el traspaso y la conexión de redes entre dispositivos, simplificando la configuración y utilización de ambos aparatos en conjunto.

Se trata de una actualización que responde a la demanda de mayor interoperabilidad y comodidad dentro del ecosistema Apple, sin tener que ingresar manualmente contraseñas ni realizar procesos adicionales.

El diagnóstico del sueño incluye ahora datos más precisos y personalizados para el usuario. (Apple)

Este lanzamiento se produce en paralelo a la actualización generalizada de los otros sistemas de la compañía, como iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, tvOS 26.2 y visionOS 26.2, que llegarán al público en la misma ventana de tiempo. En el caso particular de iOS, la actualización también incorporará mejoras relacionadas con la puntuación del sueño y múltiples innovaciones que repercuten positiva y directamente en las capacidades del Apple Watch cuando ambos dispositivos funcionan juntos.

Apple ha comunicado que, gracias a watchOS 26.2, los usuarios no solo contarán con mayor seguridad y un análisis de sueño más avanzado, sino también con una interfaz más estable, refinando aspectos clave que afectan el día a día de quienes utilizan el reloj para mucho más que consultar la hora.

Con este lanzamiento, la marca refuerza su estrategia de evolucionar regularmente los sistemas operativos de sus dispositivos para agregar funciones prácticas y optimizar la experiencia del usuario en cada actualización significativa.