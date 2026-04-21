Panamá

Avanza en Panamá pesquisa por vencimiento de fármacos en almacenes de la Caja del Seguro Social

Las inspecciones en Felipillo y El Crisol suman nuevos hallazgos al caso por pérdidas superiores a USD 2.5 millones

Guardar
Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción inspeccionaron depósitos de la CSS en Felipillo y El Crisol. Tomada del MP
Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción inspeccionaron depósitos de la CSS en Felipillo y El Crisol. Tomada del MP

Mientras la falta de medicamentos sigue entre las quejas más frecuentes de los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS), la Procuraduría General de la Nación avanza en una investigación para determinar posibles responsabilidades por el vencimiento de insumos y medicinas valorados en más de $2.5 millones, tras nuevas diligencias de inspección ocular en depósitos de la entidad ubicados en Felipillo y El Crisol.

Durante los operativos, desarrollados por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, se ubicaron diversos insumos médicos quirúrgicos, equipos para administración de soluciones, venoclisis, guantes, respiradores, suturas y bandejas de anestesia que se encontraban vencidos, además de documentación que será incorporada al proceso para determinar posibles responsabilidades dentro de la cadena de manejo y custodia de estos productos.

Las autoridades también confirmaron que en los depósitos de El Crisol se hallaron medicamentos e insumos con fechas de expiración que abarcan desde 2014 hasta 2024, lo que evidencia un problema prolongado en el control de inventarios dentro de la institución, con implicaciones tanto administrativas como sanitarias, considerando que estos productos estaban destinados al uso en pacientes del sistema público de salud.

La investigación tiene su origen en una auditoría interna impulsada por la propia CSS, tras una revisión ordenada por el subdirector de la entidad, Rogelio Gordón, quien detectó la existencia de productos vencidos en distintos puntos de almacenamiento, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que estos medicamentos pudieran haber sido distribuidos a pacientes, en medio de reiteradas quejas por desabastecimiento.

Las diligencias buscan determinar responsabilidades por medicamentos e insumos vencidos valorados en más de $2.5 millones. (Foto: Cortesía)
Las diligencias buscan determinar responsabilidades por medicamentos e insumos vencidos valorados en más de $2.5 millones. (Foto: Cortesía)

Según la información oficial, los depósitos auditados incluyen instalaciones en Panamá, Divisa y Chiriquí, donde se mantenían almacenados fármacos e insumos médicos, lo que amplía el alcance de la investigación y sugiere que el problema no estaría limitado a un solo punto, sino que podría responder a fallas estructurales en el sistema logístico de la institución.

Este caso también ha derivado en acciones legales. La diputada de la bancada Vamos, Paulette Thomas, presentó una denuncia penal contra el exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, solicitando al Ministerio Público que determine su posible responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos, pese a que la entidad mantenía inventarios con productos ya vencidos, lo que plantea interrogantes sobre la gestión de compras y distribución durante su administración.

De forma paralela, la Contraloría General de la República inició una auditoría forense que abarca el periodo comprendido entre 2019 y 2024, durante el cual Lau Cortés estuvo al frente de la institución, con el objetivo de evaluar áreas clave como el sistema de distribución de medicamentos, las planillas y las pensiones, en un intento por establecer si existieron irregularidades que derivaran en pérdidas económicas para el Estado.

El vencimiento de más de $2.5 millones en medicamentos fue precisamente uno de los elementos que motivó, en octubre de 2024, la presentación de una querella penal contra el exdirector y otros funcionarios vinculados a las áreas de almacén y compras, en un contexto marcado por denuncias de pacientes que enfrentaban escasez de fármacos esenciales, mientras productos permanecían almacenados sin ser utilizados.

Sede principal de la CSS en Clayton
El caso surgió tras auditorías internas que detectaron irregularidades en puntos de almacenamiento de la CSS. Archivo

Las diligencias más recientes, según indicó la Procuraduría, podrían abrir la puerta a nuevas líneas de investigación, al detectar otros posibles hechos delictivos que deberán ser analizados de forma independiente, lo que podría ampliar el número de implicados en este caso que ya involucra a distintas instancias del sistema de salud pública.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeCaja del Seguro SocialMedicamentos vencidosMinisterio PúblicoContraloría General

Últimas Noticias

Rastra provoca fuerte accidente de tránsito en bulevar Venezuela y agrava la congestión hacia San Salvador

La circulación hacia la capital salvadoreña resultó afectada durante casi una hora en la madrugada de este martes, luego de que un percance en uno de los corredores más transitados provocara el cierre y obligara a intervenciones de autoridades de tránsito

Rastra provoca fuerte accidente de tránsito en bulevar Venezuela y agrava la congestión hacia San Salvador

Entregan kits escolares a estudiantes afectados por lluvias en República Dominicana

Las familias que sufrieron pérdidas recientes en comunidades de Los Ríos y otras zonas recibieron materiales educativos a través de una acción coordinada para facilitar el regreso seguro a las actividades escolares

Entregan kits escolares a estudiantes afectados por lluvias en República Dominicana

El gobierno prorroga estado de prevención en cinco departamentos de Guatemala

Las autoridades de Guatemala implementan medidas temporales en regiones identificadas como zonas de riesgo, bajo un marco legal que amplía las facultades de las fuerzas del orden para salvaguardar la integridad pública ante amenazas criminales

El gobierno prorroga estado de prevención en cinco departamentos de Guatemala

San Salvador Centro intensifica el retiro de desechos en quebradas con una inversión superior a los $425 mil dólares

Con la llegada de la temporada invernal, el municipio de San Salvador Centro ejecuta un plan de limpieza que abarca la intervención de 211 kilómetros de ríos y quebradas

San Salvador Centro intensifica el retiro de desechos en quebradas con una inversión superior a los $425 mil dólares

Remesas a Honduras crecen con fuerza en 2026 y consolidan su papel clave en la economía

Estados Unidos es el principal país emisor de remesas a Honduras, enviando aproximadamente el 85 % del total

Remesas a Honduras crecen con fuerza en 2026 y consolidan su papel clave en la economía

TECNO

Tu router podría estar obsoleto: señales que alertan sobre problemas en tu conexión WiFi

Tu router podría estar obsoleto: señales que alertan sobre problemas en tu conexión WiFi

Apple cambia de CEO y Wall Street reacciona: así se movieron sus acciones

Netflix prolonga su racha negativa con una caída de valor superior a los 50.000 millones de dólares en bolsa

Vuelve Neo Geo: la consola retro que marcó a toda una generación regresa en noviembre

WhatsApp tiene una función oculta que evita que roben tu cuenta: así se usa

ENTRETENIMIENTO

Rihanna posó junto a su hija por primera vez: la pequeña Rocki ya es portada de revista

Rihanna posó junto a su hija por primera vez: la pequeña Rocki ya es portada de revista

David Cross y el drama detrás de “Alvin y las ardillas”: “Nunca volveré a trabajar con esa gente por el resto de mi vida”

Madonna ofrece recompensa tras el robo de su traje y joyas en Coachella

‘Soy leyenda 2′ ya tiene director: todo lo que se sabe de la esperada secuela

Dax Shepard y Eric Dane: la amistad que nació tras un tenso encuentro en un grupo de ayuda contra el alcoholismo

MUNDO

La policía rusa registró la mayor editorial del país y detuvo a su director por “propaganda LGTBI”

La policía rusa registró la mayor editorial del país y detuvo a su director por “propaganda LGTBI”

Benjamín Netanyahu aseguró que Irán estuvo a punto de tener “el arma terrorista definitiva: bombas nucleares”

Fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero sancionado por transportar crudo iraní en el Océano Índico

Un nuevo informe de la OIM reveló que casi 8.000 migrantes murieron en rutas irregulares en 2025

Rusia suspenderá el suministro de petróleo de Kazajistán a Alemania a través de Druzhba