Apple Watch Ultra 3: innovación y durabilidad en el smartwatch de referencia para deportistas

Apple Watch Ultra 3 incorpora Workout Buddy, una experiencia de fitness pionera impulsada por Apple Intelligence - crédito Apple

Apple recientemente presentó oficialmente el Apple Watch Ultra 3, un dispositivo que consolida la posición de la marca en el sector premium de relojes inteligentes.

Este modelo incorpora tecnología satelital para emergencias, una autonomía de hasta 42 horas, la pantalla más grande en la gama Apple Watch y funciones avanzadas orientadas al deporte, la salud y la conectividad en entornos remotos.

Características del nuevo smartwathc de Apple

Uno de los principales avances del Apple Watch Ultra 3 es la inclusión de comunicaciones satelitales bidireccionales. Esta tecnología permite enviar mensajes de texto a servicios de emergencia, compartir ubicación en tiempo real y mantener contacto con familiares o amigos aun cuando no se dispone de cobertura celular o WiFi.

Apple Watch Ultra 3: innovación y durabilidad en el smartwatch de referencia para deportes extremos - crédito Apple

La función Emergencia SOS vía satélite permite avisar automáticamente a contactos designados o a los servicios de rescate en situaciones críticas, con datos de localización precisos gracias al GPS mejorado.

Cómo es el diseño del Apple Watch Ultra 3

El dispositivo integra una pantalla OLED LTPO3 con los bordes más delgados en la historia de la línea, lo que incrementa el área visible sin sumar volumen adicional. Es una pantalla siempre activa, capaz de actualizarse con una frecuencia de hasta 1 Hz sin sacrificar la autonomía.

El brillo y nitidez permiten visualizar información en cualquier entorno, desde actividades al aire libre hasta el uso cotidiano, favorecido por un vidrio de alta resistencia y sensores optimizados.

El Apple Watch Ultra 3 ofrece hasta 42 horas de uso continuo, cifra que puede ampliarse hasta 72 horas con el modo de bajo consumo.

Con materiales reciclados y funciones de monitoreo avanzadas, el Ultra 3 se consolida como uno de los wearables más completos para actividad física, salud y movilidad en entornos extremos - crédito Apple

La carga rápida permite obtener aproximadamente 12 horas de autonomía en solo 15 minutos de conexión. Esto lo posiciona como una de las referencias más robustas para quienes realizan actividades de larga duración lejos de una toma de corriente.

Con watchOS 26, el Apple Watch Ultra 3 suma indicadores de salud más avanzados. Incluye notificaciones de signos de hipertensión arterial crónica con algoritmos validados clínicamente capaces de detectar patrones de presión alta en uso prolongado.

Además, ofrece una nueva puntuación de sueño, que permite evaluar calidad, duración y ritmo de descanso, junto con métricas tradicionales como frecuencia cardiaca, temperatura, frecuencia respiratoria y oxígeno en sangre. Estas innovaciones se integran con la app ECG y notificaciones de ritmo cardíaco alto o bajo, apnea del sueño y estimaciones de ovulación.

Entrenamientos y soporte de Apple Intelligence

El Apple Watch Ultra 3 introduce Workout Buddy, asistente de fitness basado en Apple Intelligence. Analiza métricas personales para ofrecer motivación en tiempo real durante el entrenamiento, utilizando sensores para registrar distancia, ritmo, frecuencia cardíaca y progreso en los “anillos de actividad”.

Materiales premium, compatibilidad con mapas offline y monitoreo ambiental posicionan al Ultra 3 como el dispositivo ideal para quienes buscan seguridad y rendimiento en cualquier situación - crédito Apple

Atletas y usuarios avanzados cuentan también con métricas sofisticadas como oscilación vertical, tiempo de contacto con el suelo, longitud de zancada y rutas GPS mejoradas. Los corredores, nadadores, ciclistas, excursionistas y hasta buceadores recreativos encontrarán modalidades específicas, soporte para mapas offline y compatibilidad con accesorios externos.

Durabilidad y conectividad del Apple Watch Ultra 3

El Apple Watch Ultra 3 está fabricado con titanio 100% reciclado y materiales de última generación, garantía de resistencia en ambientes exigentes. Cumple con certificaciones de resistencia IP6X y WR100, haciéndolo apto para deportes extremos, natación, ciclismo y actividades al aire libre en condiciones adversas.

Integra conexión 5G para descargas rápidas y llamadas directas, doble antena optimizada para entornos rurales o de baja señal y una sombría de sensores para navegación y monitorización ambiental.

Además, el reloj es compatible con una nueva generación de correas, incluyendo la colección Trail Loop reflectante y opciones en cuero y caucho diseñadas para máxima durabilidad en expediciones prolongadas.

Apple presentó tres modelos de smartwatch con diferentes funciones de salud, autonomía y conectividad, apuntando a usuarios que buscan desde opciones esenciales hasta dispositivos de alto rendimiento para deportes extremos - REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

En línea con sus metas de sostenibilidad, Apple fabrica el Ultra 3 usando 40% de materiales reciclados y embalaje de fibra reciclable, lo que refuerza el objetivo de neutralidad de carbono para 2030. El producto ya se puede reservar en tiendas oficiales y estará disponible en varios mercados a partir del 19 de septiembre.

Con el Apple Watch Ultra 3, la compañía prioriza la seguridad, la salud y la autonomía de los usuarios activos, integrando la tecnología más avanzada en un dispositivo compacto, resistente y listo para aventuras.