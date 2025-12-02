Pokemon Go City Safari llega a Buenos Aires: puntos de encuentro, desafíos y actividades presenciales

Miles de jugadores recorrerán la ciudad en busca de desafíos, premios y Pokémon únicos durante el City Safari. (Pokemon Go)

El Pokémon GO City Safari se celebrará por primera vez en Buenos Aires los días 13 y 14 de diciembre, entre las 10:00 y las 18:00 horas. Este evento, organizado en colaboración con distintas entidades públicas y privadas, invita a jugadores locales y visitantes a explorar la ciudad, participar en desafíos exclusivos y acceder a recompensas especiales, integrando la experiencia del juego móvil con la vida urbana y la interacción social.

Actividades principales y Pokémon exclusivos

Durante el Pokémon GO City Safari: Buenos Aires, los entrenadores podrán completar la Pokédex, ayudar al Profesor Willow y sumarse a una serie de actividades por tiempo limitado, tanto en la aplicación como en el espacio público. Entre las actividades principales se encuentra la Investigación Especial Exclusiva del City Safari, que permitirá avanzar en el juego y obtener recompensas únicas.

Asimismo, la Búsqueda de Sellos GO se desarrollará tanto en la aplicación como en ubicaciones físicas, ofreciendo la posibilidad de capturar a Eevee con Sombrero de Explorador en su versión Brillante, un Pokémon muy buscado por la comunidad. Al evolucionar a este Eevee, conservará su sombrero, y quienes lo consigan verán un fondo especial con una imagen de Buenos Aires en su colección.

El evento fomenta el encuentro entre entrenadores de distintas regiones, integrando la experiencia digital con la vida urbana. (Pokemon Go)

Durante el evento, aparecerán otros Pokémon salvajes con temática especial, como Unown B, Unown M, Unown S, Shuckle, Skarmory, Trapinch, Kricketot, Timburr, Scraggy, Emolga, Litwick, Pawniard, Skrelp, Amaura, Oricorio (Baile), Mareanie, Mudbray, Fomantis, Komala, Bruxish y Gossifleur.

Todos, excepto este último, podrán encontrarse en su versión Brillante para algunos jugadores afortunados. Los Huevos de 7 km también ofrecerán la oportunidad de obtener a Pawniard, Oricorio (Baile), Mudbray y Komala, con la posibilidad de que sean Brillantes.

Puntos de encuentro y beneficios para asistentes

La organización ha definido varios puntos de encuentro en la ciudad para facilitar la participación y la interacción entre los asistentes. Entre los lugares destacados figuran el Obelisco / Plaza Mayo, Palermo Soho, Palermo Hollywood, Abasto Shopping, Parque Rivadavia, Parque Centenario, Parque El Rosedal y Recoleta. Los sellos físicos de la Búsqueda de Sellos GO estarán disponibles exclusivamente en Abasto Shopping, Parque Rivadavia y la Samsung’s Multi-experience Store en Palermo Soho.

Varios puntos icónicos de Buenos Aires, como Obelisco, Palermo y Recoleta, servirán como sedes de encuentro para los participantes. (Pokemon Go)

En Abasto Shopping, los jugadores podrán tomarse fotografías con recortes a tamaño real de los líderes de los equipos de Pokémon GO: Spark, Blanch y Candela. Estas actividades buscan fomentar la interacción y el intercambio entre entrenadores de diferentes partes del mundo.

Gracias a acuerdos con empresas locales, los asistentes podrán acceder a beneficios adicionales. Quienes utilicen el código SAFARI al reservar hospedaje en Howard Johnson Plaza Buenos Aires, Howard Johnson Plaza Florida y Howard Johnson Undici La Boca obtendrán ventajas especiales. Además, algunas sucursales de Dean & Dennys en la ciudad ofrecerán descuentos exclusivos para entrenadores durante el evento.

Búsqueda de Sellos

La Búsqueda de Sellos GO propone una dinámica que simula la experiencia del mundo real. Al iniciar la actividad, los jugadores recibirán una hoja de sellos virtual y, al visitar Poképaradas designadas, podrán marcar cada sello con una impresión física, cuya densidad de tinta variará según el tiempo de presión. Cada sello incluirá el nombre de la Poképarada y la fecha de colocación.

La propuesta transforma espacios emblemáticos de Buenos Aires en zonas de interacción y juego para fanáticos de Pokémon GO. (Niantic)

Por cada sello colocado, se activará un encuentro con Eevee con Sombrero de Explorador, aunque solo se podrán coleccionar hasta ocho sellos por día, lo que limita la posibilidad de encontrar la versión Brillante.

Todas las Poképaradas seleccionadas para la Búsqueda de Sellos estarán destacadas en Campfire, la red social de Pokémon GO, donde los jugadores podrán consultar en tiempo real los eventos y actividades del City Safari.

Para facilitar la experiencia, la organización entregará mapas en cantidades limitadas en cada área de encuentro y a través de algunos aliados. Estos mapas indicarán los lugares clave a visitar y contarán con una planilla para coleccionar los sellos. También se recomienda utilizar la aplicación Campfire para planificar el recorrido.