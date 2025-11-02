Códigos de Pokémon GO noviembre 2025: listado completo y recompensas del GO Pass

Pokémon GO lanza nuevos códigos promocionales en noviembre 2025 con recompensas exclusivas para jugadores activos y de retorno. (Niantic)

El universo de Pokémon GO sigue renovándose cada mes con nuevas campañas, recompensas y formas de motivar a los jugadores. Para noviembre de 2025 será el evento Área Silvestre y el cierre de la temporada Historias de Transformación, por lo que hay códigos promocionales y un nuevo GO Pass que ofrecen interesantes incentivos, objetos exclusivos y oportunidades de progresar en la experiencia de juego.

A continuación dejamos el listado completo de códigos actualmente activos, la mecánica para canjearlos y los premios destacados del GO Pass y el GO Pass Deluxe.

Todos los códigos activos de Pokémon GO en noviembre

Durante noviembre de 2025, el principal atractivo en materia de códigos gratuitos para Pokémon GO proviene de alianzas internacionales y otras acciones de incentivo para usuarios antiguos y nuevos. Estas recompensas varían ampliamente, desde objetos de personalización para el avatar, insumos para progresar en el juego, hasta investigaciones especiales.

El evento Área Silvestre y el cierre de la temporada Historias de Transformación marcan la agenda de Pokémon GO en noviembre. (Samsung)

Códigos disponibles en noviembre 2025:

FENDIxFRGMTxPOKEMON : sudadera exclusiva de FENDI x FRGMT x Pokémon para el avatar.Entre códigos previos, que ya han vencido pero muestran el rango de premios históricamente cedidos, se encuentran artículos de gran utilidad:

S76334522EHWZ : 7 Bayas Frambu y 7 Monedas de Gimmighoul por el 7º aniversario.

BXBXKXQTX4K9V : baya Frambu dorada.

6AKRAV5WJN5FS : investigación temporal con encuentro con Regirock.

YKG5ZPC4SLXAX : investigación temporal con encuentro con Registeel.

6X4H9UCA8F7TT : investigación temporal con encuentro con Regice.

KG6EWDZRBK49KAY8 : 2 Superincubadoras, 2 Inciensos, 2 Incubadoras y 2 Huevos Suerte.

7AZGHWU6DWV84 : 1 Incienso y 30 PokéBall.

DJTLEKBK2G5EK : trozo estrella, 10 Bayas Pinia, 10 Pegatinas y 20 UltraBall.

SWMLAGFHQ85AU: 5 Ultra Ball y 1 Módulo Cebo.

Principales recompensas del GO Pass de noviembre 2025

La llegada del GO Pass de noviembre 2025 se consolida como la propuesta central del mes. Disponible del 4 de noviembre a las 10:00 (hora local) hasta el 2 de diciembre, este pase de batalla permite acumular Puntos GO mediante la realización de tareas variadas.

Los códigos activos de noviembre incluyen colaboraciones internacionales y recompensas como sudaderas exclusivas y objetos de personalización. (Pokémon GO)

Tanto la versión básica como la GO Pass Deluxe (de pago) entregan paquetes de incentivos con objetos clave para la progresión y eventos únicos.

Recompensas inmediatas o básicas:

Encuentro especial con Virizion en fondo temático de “Cuentos de Transformación”.

Polvo Estelar y bonificaciones de experiencia (XP).

Partículas Max.

Caramelos estándar.

Recompensas por nivel alcanzado en el GO Pass:

Nivel 1 a 25:

Apertura de hasta 40 regalos al día.

Recepción de hasta 125 regalos de PokéParadas y gimnasios.

Almacenaje de hasta 30 regalos en la mochila.

Nivel 26 a 50:

Doble duración del Incienso de Aventura Diaria.

Nivel 51 a 75:

Doble Polvo Estelar y XP al eclosionar huevos.

Recompensas destacadas de la versión GO Pass Deluxe:

Obtención de un Amuleto Afortunado : Permite convertir a un amigo en Amigo Afortunado y recibir Pokémon afortunados en el siguiente intercambio. Restricciones del amuleto: Solo para amigos con los que ya seas al menos Buen Amigo y sin relación previa de Amigo Afortunado. Expira el 7 de diciembre a las 23:59 (hora local).

Superincubadora extra.

Encuentros adicionales con Pokémon de eventos.

Caramelos XL.

Pases de Batalla Premium (acceso a megaincursiones y eventos de alto nivel).

Bono al adquirir GO Pass Deluxe + 10 Rangos:

20 Ultra Balls.

10 Revivificaciones Máximas.

10 Pociones Máximas.

Dos pases de Batalla Premium.

Una incubadora estándar y una Superincubadora.

Ventaja temporal:

Entre el 29 y 30 de noviembre no existe límite diario de Puntos GO, lo que permite un avance acelerado en recompensas.

Todas las recompensas, tanto del pase básico como de la edición Deluxe, expiran el 4 de diciembre a las 10:00 (hora local). Es crucial canjear todos los premios antes de ese día.

Niantic incentiva el regreso de entrenadores con códigos temporales enviados por correo, que otorgan objetos como Huevos Suerte y Superincubadoras. (Niantic)

Premios adicionales por códigos de retorno

Niantic mantiene el incentivo a la reincorporación de entrenadores mediante correos únicos enviados a quienes llevan tiempo sin iniciar sesión. El sistema de códigos temporales entregados como parte de estas campañas incluye:

Huevo Suerte.

Superincubadora.

Artículos misceláneos pensados para facilitar el avance rápido (ejemplo: herramientas, objetos evolutivos, Poké Balls).

La vigencia de estos códigos es sumamente corta (tres días) y depende del correo asociado a la cuenta.