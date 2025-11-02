Códigos de Pokémon GO noviembre 2025: listado completo y recompensas del GO Pass

El universo de Pokémon GO sigue renovándose cada mes con nuevas campañas, recompensas y formas de motivar a los jugadores. Para noviembre de 2025 será el evento Área Silvestre y el cierre de la temporada Historias de Transformación, por lo que hay códigos promocionales y un nuevo GO Pass que ofrecen interesantes incentivos, objetos exclusivos y oportunidades de progresar en la experiencia de juego.
A continuación dejamos el listado completo de códigos actualmente activos, la mecánica para canjearlos y los premios destacados del GO Pass y el GO Pass Deluxe.
Todos los códigos activos de Pokémon GO en noviembre
Durante noviembre de 2025, el principal atractivo en materia de códigos gratuitos para Pokémon GO proviene de alianzas internacionales y otras acciones de incentivo para usuarios antiguos y nuevos. Estas recompensas varían ampliamente, desde objetos de personalización para el avatar, insumos para progresar en el juego, hasta investigaciones especiales.
Códigos disponibles en noviembre 2025:
- FENDIxFRGMTxPOKEMON: sudadera exclusiva de FENDI x FRGMT x Pokémon para el avatar.Entre códigos previos, que ya han vencido pero muestran el rango de premios históricamente cedidos, se encuentran artículos de gran utilidad:
- S76334522EHWZ: 7 Bayas Frambu y 7 Monedas de Gimmighoul por el 7º aniversario.
- BXBXKXQTX4K9V: baya Frambu dorada.
- 6AKRAV5WJN5FS: investigación temporal con encuentro con Regirock.
- YKG5ZPC4SLXAX: investigación temporal con encuentro con Registeel.
- 6X4H9UCA8F7TT: investigación temporal con encuentro con Regice.
- KG6EWDZRBK49KAY8: 2 Superincubadoras, 2 Inciensos, 2 Incubadoras y 2 Huevos Suerte.
- 7AZGHWU6DWV84: 1 Incienso y 30 PokéBall.
- DJTLEKBK2G5EK: trozo estrella, 10 Bayas Pinia, 10 Pegatinas y 20 UltraBall.
- SWMLAGFHQ85AU: 5 Ultra Ball y 1 Módulo Cebo.
Principales recompensas del GO Pass de noviembre 2025
La llegada del GO Pass de noviembre 2025 se consolida como la propuesta central del mes. Disponible del 4 de noviembre a las 10:00 (hora local) hasta el 2 de diciembre, este pase de batalla permite acumular Puntos GO mediante la realización de tareas variadas.
Tanto la versión básica como la GO Pass Deluxe (de pago) entregan paquetes de incentivos con objetos clave para la progresión y eventos únicos.
Recompensas inmediatas o básicas:
- Encuentro especial con Virizion en fondo temático de “Cuentos de Transformación”.
- Polvo Estelar y bonificaciones de experiencia (XP).
- Partículas Max.
- Caramelos estándar.
Recompensas por nivel alcanzado en el GO Pass:
Nivel 1 a 25:
- Apertura de hasta 40 regalos al día.
- Recepción de hasta 125 regalos de PokéParadas y gimnasios.
- Almacenaje de hasta 30 regalos en la mochila.
Nivel 26 a 50:
- Doble duración del Incienso de Aventura Diaria.
Nivel 51 a 75:
- Doble Polvo Estelar y XP al eclosionar huevos.
Recompensas destacadas de la versión GO Pass Deluxe:
- Obtención de un Amuleto Afortunado: Permite convertir a un amigo en Amigo Afortunado y recibir Pokémon afortunados en el siguiente intercambio.
- Restricciones del amuleto: Solo para amigos con los que ya seas al menos Buen Amigo y sin relación previa de Amigo Afortunado. Expira el 7 de diciembre a las 23:59 (hora local).
- Superincubadora extra.
- Encuentros adicionales con Pokémon de eventos.
- Caramelos XL.
- Pases de Batalla Premium (acceso a megaincursiones y eventos de alto nivel).
Bono al adquirir GO Pass Deluxe + 10 Rangos:
- 20 Ultra Balls.
- 10 Revivificaciones Máximas.
- 10 Pociones Máximas.
- Dos pases de Batalla Premium.
- Una incubadora estándar y una Superincubadora.
Ventaja temporal:
- Entre el 29 y 30 de noviembre no existe límite diario de Puntos GO, lo que permite un avance acelerado en recompensas.
Todas las recompensas, tanto del pase básico como de la edición Deluxe, expiran el 4 de diciembre a las 10:00 (hora local). Es crucial canjear todos los premios antes de ese día.
Premios adicionales por códigos de retorno
Niantic mantiene el incentivo a la reincorporación de entrenadores mediante correos únicos enviados a quienes llevan tiempo sin iniciar sesión. El sistema de códigos temporales entregados como parte de estas campañas incluye:
- Huevo Suerte.
- Superincubadora.
- Artículos misceláneos pensados para facilitar el avance rápido (ejemplo: herramientas, objetos evolutivos, Poké Balls).
La vigencia de estos códigos es sumamente corta (tres días) y depende del correo asociado a la cuenta.