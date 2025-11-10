Día de la Comunidad de Pokémon Go: todos los detalles del evento para diciembre de 2025

Consulta los bonus, investigaciones, ataque sy más en el Día de la Comunidad de Pokémon GO. (Niantic)

El Día de la Comunidad de diciembre 2025 en Pokémon Go se presenta como uno de los eventos más esperados por la comunidad global. Durante el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre de 2025, los jugadores podrán participar en dos jornadas repletas de actividades especiales, con horarios principales de 14:00 a 17:00 (hora local) y bonus extendidos desde las 9:00 hasta las 21:00 (hora local) en ambas fechas.

Esta celebración anual destaca por la aparición de Pokémon destacados, la posibilidad de obtener versiones variocolor y una amplia variedad de bonus, investigaciones y recompensas disponibles por tiempo limitado.

Fechas, horarios y Pokémon destacados

El evento se desarrollará en dos fases principales cada día. Entre las 14:00 y las 17:00 (hora local), los entrenadores encontrarán diferentes grupos de Pokémon según la jornada. El sábado 6 de diciembre, los protagonistas serán Karrablast, Shelmet, Vanillite, Sprigatito, Fuecoco y Pawmi, todos con la posibilidad de aparecer en su versión variocolor.

El domingo 7 de diciembre, el foco se desplazará a Solosis, varias formas regionales de Flabébé (Flor Roja en Europa, Oriente Medio y África; Flor Azul en Asia Pacífico; Flor Amarilla en América), Pikipek, Jangmo-o, Rookidee y Quaxly. Además, durante las horas del evento dominical, Flabébé Flor Blanca y Flor Naranja podrán encontrarse en todas las regiones, aunque con menor frecuencia.

Entrenadores participan del Día de la Comunidad diciembre 2025 en Pokémon Go, donde destacan la aparición de Pokémon variocolor. (Niantic)

En los últimos 10 minutos de cada hora, tanto el sábado como el domingo, Machop, Eevee, Totodile y Ralts se sumarán a la lista de Pokémon destacados, también con la posibilidad de aparecer en su versión variocolor. Fuera del horario central, entre las 9:00 y las 21:00 (hora local), los Pokémon destacados seguirán apareciendo, aunque con menor frecuencia y sin la misma probabilidad de obtener sus variantes especiales.

Bonus del evento y requisitos de evolución temporales

El evento de diciembre ofrecerá una serie de bonus del evento y ventajas temporales que facilitarán la experiencia de juego. Entre los beneficios confirmados se encuentran el doble de PX y Polvos Estelares por captura, el doble de Caramelos y una mayor probabilidad de recibir Caramelos ++ para entrenadores de nivel 31 o superior.

En tanto, la distancia para eclosionar Huevos se reducirá a la mitad durante el periodo del evento. Los Inciensos activados tendrán una duración de tres horas (excepto el Incienso de aventura diaria), mientras que los Módulos Cebo durarán una hora. Los jugadores podrán realizar hasta tres intercambios especiales por día y los intercambios requerirán un 50% menos de Polvos Estelares.

La mayoría de estos bonus estarán activos desde las 9:00 del sábado hasta las 21:00 del domingo, aunque algunos se limitarán al horario central de 14:00 a 17:00.

El Día de la Comunidad de Pokémon Go destaca por las bonificaciones disponibles para los jugadores. (Samsung)

Durante el evento, los requisitos de evolución para ciertos Pokémon se modificarán temporalmente. Por ejemplo, evolucionar un Eevee en Espeon o Umbreon solo requerirá recorrer 1 km con Eevee como compañero, mientras que para Sylveon bastará con obtener siete corazones.

Floette podrá evolucionar en Florges tras conseguir siete corazones, y Pawmo evolucionará en Pawmot tras recorrer 1 km. Estos requisitos especiales estarán vigentes hasta el domingo 7 de diciembre a las 21:00 (hora local), momento en el que volverán a aplicarse las condiciones habituales. Todo progreso previo en los requisitos normales se reiniciará al inicio del evento.

Investigaciones especiales, desafíos y recompensas

La investigación especial del Día de la Comunidad de diciembre estará disponible por USD 4,99 (o el precio equivalente en moneda local). Esta investigación exclusiva permitirá a los jugadores acceder a encuentros con Pokémon destacados de Días de la Comunidad anteriores y clásicos de 2025, así como obtener una MT élite de ataque cargado, una MT élite de ataque rápido, un radar Rocket y otras recompensas adicionales.

Las entradas para esta investigación podrán comprarse y regalarse a amistades que hayan alcanzado el nivel de Gran Amistad o superior, aunque existen restricciones: no se podrá regalar la entrada a quienes ya la hayan adquirido o recibido previamente. Además, la investigación especial no incluirá una insignia en el juego y las entradas no serán reembolsables, salvo excepciones legales.

El evento introduce requisitos de evolución temporales y desafíos de colección. (Infobae)

Junto a la investigación especial, se habilitará una investigación de campo que ofrecerá encuentros con Pokémon destacados de Días de la Comunidad anteriores de 2025, ampliando las oportunidades de captura para los entrenadores.

Los desafíos de colección también formarán parte del evento, centrados en la captura de los Pokémon destacados. Al completar estos desafíos, los jugadores recibirán recompensas como Polvos Estelares y PX, incentivando la participación activa durante el fin de semana.

Ataques destacados y tienda especial

En cuanto a los ataques destacados, los Pokémon evolucionados durante el evento podrán aprender movimientos exclusivos de sus respectivos Días de la Comunidad de 2025. Por ejemplo, Machamp podrá obtener el ataque cargado Vendetta al evolucionar un Machoke, mientras que Eevee capturado o eclosionado durante el evento conocerá el ataque cargado Última Baza.

Las evoluciones de Eevee también recibirán ataques especiales: Vaporeon aprenderá Escaldar, Jolteon Electrocañón, Flareon Fuerza Bruta, Espeon Bola Sombra, Umbreon Psíquico, Leafeon Recurrente, Glaceon Hidropulso y Sylveon Psicocarga.

Conoce los ataques disponibles en el Día de la Comunidad de Pokémon Go. (Facebook)

Otros Pokémon como Feraligatr, Gardevoir, Gallade, Reuniclus, Vanilluxe, Escavalier, Accelgor, Florges, Toucannon, Kommo-o, Corviknight, Meowscarada, Skeledirge, Quaquaval y Pawmot también podrán obtener ataques exclusivos si se evolucionan entre las 9:00 del sábado y las 21:00 del domingo.

La tienda en línea de Pokémon Go ofrecerá durante el evento un Pack Día de la Comunidad Ultraespecial, que incluirá un pase de combate prémium y una entrada para la investigación especial, todo por USD 4,99 (o el precio equivalente en moneda local).

Con la llegada de los desafíos de colección temáticos, los entrenadores tendrán la oportunidad de sumar Polvos Estelares y PX adicionales, reforzando el atractivo de este evento para quienes buscan maximizar sus recompensas durante el fin de semana.