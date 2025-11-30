Magis TV o XUPER TV: por qué son peligrosas y qué apps descargar en su lugar

Los programas piratas no están disponibles en tiendas oficiales y solo se pueden descargar desde APK. (Fotocomposición Infobae)

El auge de aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV ha generado preocupación entre especialistas en ciberseguridad, quienes advierten que la promesa de acceder a películas y series sin costo puede tener consecuencias graves para los usuarios.

Más allá del ahorro económico, instalar este tipo de plataformas expone a los dispositivos y a la información personal a riesgos informáticos y legales de gran alcance.

Muchas de estas aplicaciones no figuran en las tiendas oficiales de los sistemas operativos, como Google Play Store para Android o App Store para iOS, lo que obliga a los usuarios a descargarlas desde sitios web alternativos.

Esta práctica elimina los controles de calidad y seguridad que imponen las tiendas oficiales, transformando estos portales en focos de distribución de software malicioso.

Qué peligros trae descargar aplicaciones piratas en los dispositivos

Expertos advierten que las plataformas ilegales solicitan permisos críticos e invasivos que pueden comprometer la privacidad y seguridad del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un análisis realizado por ESET sobre la app Magis TV revela que, al instalar la aplicación, se solicitan permisos críticos e invasivos que no corresponden a una plataforma streaming convencional. Estos permisos, clasificados como potencialmente indeseables (PUA), pueden ser explotados con fines maliciosos.

Entre los más preocupantes se encuentra android.permission.GET_TASKS. Según el informe de ESET, “puede permitir que aplicaciones maliciosas descubran información privada sobre otras aplicaciones. Un atacante podría obtener información confidencial sobre el uso del dispositivo o datos de otras aplicaciones”.

Otro permiso otorga la capacidad de montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble, lo que abre la puerta a que un atacante monte sistemas de archivos maliciosos o desmonte sistemas esenciales, comprometiendo la seguridad del dispositivo.

Asimismo, la autorización android.permission.POST_NOTIFICATIONS habilita la publicación de notificaciones, lo que puede derivar en el envío de spam, intentos de phishing o contenido inapropiado.

Cómo al descargar aplicaciones piratas se expone la privacidad de los datos

El acceso a archivos de audio y la posibilidad de instalar paquetes adicionales aumentan el riesgo de malware y robo de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a archivos de audio representa un riesgo adicional, porque un atacante podría acceder a grabaciones de voz, música y otros archivos almacenados externamente, incluyendo información sensible.

La posibilidad de instalar paquetes adicionales es peligrosa, pues “las aplicaciones maliciosas pueden usar esto para intentar engañar a los usuarios para que instalen paquetes maliciosos adicionales. Un atacante podría distribuir malware o spyware haciéndolo pasar por una actualización legítima o una aplicación útil”, advierte ESET.

Por esta razón, optar por plataformas gratuitas como YouTube, Pluto TV o Vix, o por servicios pagos como Netflix o Prime Video, reduce la posibilidad ser víctima de ciberataques.

En el caso de las aplicaciones sin costo, estas destacan porque no requieren suscripción, pagos ni el ingreso de datos bancarios, lo que disminuye la posibilidad de fraudes digitales. Además, su descarga desde las tiendas oficiales garantiza la autenticidad y seguridad del software.

De qué forma descargar YouTube en cualquier dispositivo

YouTube no solicita datos bancarios o requisitos complejos. (Foto: REUTERS)

Para instalar YouTube de forma segura en cualquier dispositivo, se debe acceder a la tienda oficial de aplicaciones correspondiente: Google Play Store en teléfonos y tabletas Android, App Store en dispositivos Apple, y la tienda de aplicaciones del televisor en Smart TV.

YouTube sobresale por ofrecer una extensa colección de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos publicados por canales verificados.

Esta característica asegura que el contenido cuenta con el respaldo de los titulares de derechos, eliminando la necesidad de descargar archivos que puedan poner en peligro los dispositivos.

Cómo funciona Pluto TV para ofrecer contenido sin costo

Pluto TV opera bajo publicidad poco invasiva. (Foto: Pluto TV)

Pluto TV ofrece una experiencia gratuita basada en canales en vivo y contenido bajo demanda, donde se incluyen películas, series, realities y eventos deportivos. El servicio funciona a través de una aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, celulares y navegadores web.

Tanto la página web como la app permiten seleccionar canales temáticos o géneros cinematográficos, facilitando una experiencia personalizada sin costos ocultos ni procesos de registro complejos.

Para instalar Pluto TV, se debe acudir a la tienda oficial del dispositivo: Google Play Store en Android, App Store en iOS, o el sistema de búsqueda de aplicaciones integrado en los televisores inteligentes.