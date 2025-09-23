Todos los riesgos a los que te expones al ver películas y series en Magis TV

El rendimiento del dispositivo se puede ver afectado al igual que la información que almacena. (Fotocomposición Infobae)

El atractivo de acceder a películas y series sin pagar una suscripción ha impulsado el uso de aplicaciones como Magis TV, sobre todo en países como Argentina, Colombia y México.

No obstante, esta aparente gratuidad puede exponer a los usuarios a riesgos que van mucho más allá de lo económico, abarcando desde amenazas informáticas hasta posibles consecuencias legales.

Por qué ha crecido la oferta de plataformas streaming piratas

El fenómeno de las plataformas streaming ilegales se ha expandido gracias al auge de aplicaciones y dispositivos conocidos como Set-Top-Boxes, que permiten ver contenido sin recurrir a servicios pagos legítimos.

Son apps que no están disponibles en sitios oficiales. (Foto: Europa Press)

Muchas de estas aplicaciones no están disponibles en tiendas oficiales de los sistemas operativos, Android o iOS, como Google Play Store o App Store, lo que obliga a los usuarios a descargarlas desde sitios web alternativos y poco seguros.

Esta práctica elimina los controles de calidad y seguridad que imponen las tiendas oficiales, convirtiendo a estos sitios webs en espacios propicios para la distribución de software malicioso.

Cuáles son los peligros de descargar en un dispositivo Magis TV

El análisis realizado por ESET sobre la aplicación revela que, al instalarla, se solicitan permisos críticos e invasivos que no corresponden a una plataforma streaming convencional. Estos permisos, clasificados como potencialmente indeseables (PUA), pueden ser explotados con fines maliciosos.

El dispositivo puede comenzar a presentar virus y errores desde su instalación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los más preocupantes se encuentra android.permission.GET_TASKS, que permite a la aplicación recuperar información sobre las tareas en ejecución.

Según el informe de ESET, “puede permitir que aplicaciones maliciosas descubran información privada sobre otras aplicaciones. Un atacante podría obtener información confidencial sobre el uso del dispositivo o datos de otras aplicaciones”.

Qué permisos peligrosos se otorgan a Magis TV en el dispositivo

Otro permiso relevante otorga la capacidad de montar y desmontar sistemas de archivos para almacenamiento extraíble. Esto abre la puerta a que un atacante monte sistemas de archivos maliciosos o desmonte sistemas esenciales, lo que podría dañar o comprometer la seguridad del dispositivo.

Es común que el teléfono presente notificaciones de alerta. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, la autorización android.permission.POST_NOTIFICATIONS habilita la publicación de notificaciones, lo que puede derivar en el envío de spam, intentos de phishing o contenido inapropiado.

Qué probabilidad hay de que un atacante acceda a información sensible

El acceso a archivos de audio representa otro riesgo, porque un atacante podría acceder a grabaciones de voz, música y otros archivos almacenados externamente, incluyendo información sensible.

También, la posibilidad de instalar paquetes adicionales es muy peligrosa, pues “las aplicaciones maliciosas pueden usar esto para intentar engañar a los usuarios para que instalen paquetes maliciosos adicionales. Un atacante podría distribuir malware o spyware haciéndolo pasar por una actualización legítima o una aplicación útil”, advierte ESET.

Asimismo, otros permisos permiten escribir en el almacenamiento externo, lo que facilita la modificación o eliminación de archivos importantes, la inyección de malware o el robo de datos. ESET señala que “esto podría resultar en la pérdida de datos, el compromiso del dispositivo o el robo de información personal”.

Por qué pueden haber sanciones legales al descargar y ver películas en Magis TV

Los entes internacionales sancionan los administradores y usuarios de estos servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los riesgos técnicos, el uso de aplicaciones como Magis TV implica un peligro legal, según han advertido autoridades internacionales como la INTERPOL.

Retransmitir contenido sin los derechos correspondientes constituye una violación de la propiedad intelectual, lo que puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de servicios de Internet o incluso en acciones judiciales contra los usuarios.

Por esta razón, el caso del programa Magis TV ilustra cómo la búsqueda de acceso gratuito a contenido audiovisual puede exponer tanto la seguridad de los dispositivos y redes domésticas como la integridad legal de los usuarios. Elegir plataformas gratuitas como YouTube, Pluto TV o Vix, o pagas como Netflix o Prime Video reduce cualquier amenaza digital.