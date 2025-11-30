Tecno

Cuántos minutos debe durar apagado el celular cada día para evitar ciberataques

Expertos y líderes internacionales destacan cómo una pausa breve en el uso del teléfono puede interrumpir programas maliciosos y dificultar accesos no autorizados

Apagar el dispositivo mejora su
Apagar el dispositivo mejora su rendimiento y reduce filtraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida de apagar el celular durante cinco minutos cada día ha ganado visibilidad en el ámbito de la ciberseguridad tras ser promovida por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien instó a la población a incorporar este sencillo hábito como una defensa accesible frente al crecimiento de amenazas digitales-

Esta práctica, que puede realizarse mientras se cumplen tareas cotidianas como cepillarse los dientes, busca interrumpir el funcionamiento de programas en segundo plano y dificultar el acceso no autorizado a información personal y bancaria.

El funcionario australiano destacó que la medida no requiere esfuerzos extraordinarios y puede integrarse fácilmente en la rutina diaria, ofreciendo una barrera inicial contra ataques persistentes.

El horario nocturno se presenta
El horario nocturno se presenta como un momento indicado para apagar el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todos tenemos una responsabilidad. Cosas sencillas: apaga el teléfono cinco minutos cada noche. Para quienes ven esto, hazlo cada 24 horas, mientras te cepillas los dientes o haces lo que sea”, dijo.

Que beneficios trae para la ciberseguridad apagar el teléfono

La propuesta del primer ministro australiano se alinea con las pautas emitidas en 2020 por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que aconsejó reiniciar los teléfonos inteligentes al menos una vez por semana como parte de las mejores prácticas para proteger la seguridad de estos dispositivos.

Tanto la sugerencia del funcionario como la de la NSA coinciden en que el simple acto de apagar y encender el teléfono puede interrumpir la actividad de software malicioso, incluidos aquellos programas que operan sin el conocimiento del usuario.

El reinicio del dispositivo corta
El reinicio del dispositivo corta la persistencia de amenazas como spyware y ataques zero-click que operan sin interacción del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

El fundamento técnico de esta estrategia reside en que ciertos tipos de malware requieren mantener una sesión activa para funcionar. Al reiniciar o apagar el dispositivo, estos procesos se cierran automáticamente, lo que dificulta la persistencia de amenazas como el spyware o los ataques de tipo zero-click.

Además, los ataques que explotan vulnerabilidades de software suelen depender de conexiones persistentes, así que un apagado frecuente limita las oportunidades de que estas conexiones permanezcan activas y reduce la posibilidad de que un atacante mantenga acceso continuo al dispositivo.

Por qué hay que mantener apagado el celular por cinco minutos

El periodo sugerido por las autoridades australianas tiene como objetivo asegurar que todos los procesos en segundo plano se detengan completamente y que cualquier intento de conexión no autorizada quede interrumpido de forma inmediata.

Cinco minutos de apagado aseguran
Cinco minutos de apagado aseguran la detención total de procesos maliciosos y la liberación de la memoria del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lapso resulta suficiente para liberar la memoria del dispositivo y cortar la actividad de procesos maliciosos que requieren persistencia, facilitando la integración de la medida en la vida diaria sin representar una molestia significativa para los usuarios.

Asimismo, el reinicio diario puede frustrar ataques de phishing o intentos de acceso remoto, porque interrumpe la conexión activa del malware. Aunque esta acción no garantiza una protección absoluta, sí contribuye a reducir las ventanas de oportunidad para los atacantes, siendo una defensa inicial frente a amenazas persistentes.

Con qué otras pautas complementar el pagado periódico del dispositivo

Expertos en ciberseguridad advierten que
Expertos en ciberseguridad advierten que apagar el teléfono no es suficiente y sugieren contraseñas robustas y autenticación en dos pasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos en ciberseguridad advierten que apagar el teléfono no es suficiente para asegurar la protección total de los datos personales y bancarios. Sugieren complementar este hábito con prácticas como:

  • La descarga de aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.
  • El mantenimiento del sistema operativo actualizado.
  • El uso de contraseñas robustas.
  • La activación de la autenticación en dos pasos.

Otras formas de prevención es evitar la conexión a redes WiFi públicas, y no compartir datos sensibles a través de canales no oficiales o con personas desconocidas, incluso si afirman ser de empresas legítimas.

Entre tanto, la adopción de este paso diario, que puede parecer excesivo para algunos, se presenta como una medida preventiva sencilla y eficaz ante el aumento de amenazas digitales, permitiendo a los usuarios fortalecer la seguridad de sus dispositivos móviles con una acción mínima y de fácil implementación.

