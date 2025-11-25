Cada cuánto tiempo y por qué es importante apagar el celular

Apagar el celular no trae ningún riesgo al funcionamiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta de apagar el celular durante cinco minutos cada día cobró relevancia en el debate sobre ciberseguridad, siendo impulsado por figuras de autoridad como primer ministro de Australia, Anthony Albanese.

Esta sugerencia, que puede parecer simple, se perfila como una estrategia eficaz para reducir el riesgo de ataques digitales que amenazan la privacidad y los datos bancarios de los usuarios.

El funcionario australiano motivó a la población a incorporar este hábito en su rutina diaria, señalando que basta con realizarlo mientras se llevan a cabo actividades cotidianas, como cepillarse los dientes.

Es un método que se puede implementar en momentos donde no se usa el teléfono como al lavarse los dientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todos tenemos una responsabilidad. Cosas sencillas: apaga el teléfono cinco minutos cada noche. Para quienes ven esto, hazlo cada 24 horas, mientras te cepillas los dientes o haces lo que sea”, expresó Albanese. Esta práctica, según el primer ministro, puede convertirse en una defensa accesible frente a las amenazas digitales que aumentan en la actualidad.

Cuál es la visión de las organizaciones expertas ciberseguridad sobre esta práctica

La propuesta de Albanese se encuentra en sintonía con las pautas emitidas en 2020 por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que aconsejó reiniciar los dispositivos al menos una vez por semana como parte de las mejores prácticas para proteger la seguridad de los teléfonos inteligentes.

Ambas sugerencias coinciden en que el simple acto de apagar y encender el dispositivo interrumpe el funcionamiento de programas en segundo plano, incluidos aquellos que podrían haber sido comprometidos por malware.

Qué le pasa al celular cuando se apaga

El reinicio del celular interrumpe procesos maliciosos en segundo plano y dificulta la persistencia de amenazas como el zero-click. (Imagen ilustrativa Infobae)

El fundamento técnico de esta medida radica en que ciertos tipos de software malicioso requieren mantener una sesión activa para operar.

Al reiniciar o apagar el teléfono, estos procesos se cierran automáticamente, lo que dificulta la persistencia de amenazas como el spyware o los ataques de tipo zero-click, que pueden infectar el dispositivo sin necesidad de interacción por parte del usuario.

Además, los ataques que explotan vulnerabilidades de software suelen depender de conexiones persistentes, así que un apagado frecuente limita las oportunidades de que estas conexiones permanezcan activas y reduce la posibilidad de que un atacante mantenga acceso continuo al dispositivo.

Por qué el celular debe durar apagado al menos cinco minutos

Cinco minutos de apagado aseguran la detención completa de procesos y cortan intentos de conexión no autorizada al dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo de cinco minutos sugerido por las autoridades australianas tiene como objetivo asegurar que todos los procesos en segundo plano se detengan completamente y que cualquier intento de conexión no autorizada quede interrumpido.

Este lapso resulta suficiente para liberar la memoria del dispositivo y cortar la actividad de procesos maliciosos que requieren persistencia. La sencillez de la acción facilita su integración en la vida diaria, permitiendo a los usuarios protegerse sin que ello represente una molestia significativa.

También, el reinicio diario puede frustrar ataques de phishing o intentos de acceso remoto, porque interrumpe la conexión activa del malware. Aunque esta medida no garantiza una protección absoluta, sí contribuye a reducir las ventanas de oportunidad para los atacantes, siendo una barrera inicial frente a ataques persistentes.

Cómo se debe complementar la medida de apagar el teléfono

Expertos advierten que la seguridad digital requiere también contraseñas robustas, autenticación en dos pasos y descargas seguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos advierten que apagar el teléfono no es suficiente para asegurar la protección total de los datos personales y bancarios. La seguridad debe complementarse con otras prácticas de seguridad:

Utilizar contraseñas robustas.

Activar la autenticación en dos pasos,

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

Mantener el sistema operativo actualizado.

Asimismo, se debe evitar la conexión a redes WiFi públicas y no compartir información sensible a través de canales no oficiales o con personas desconocidas, incluso si afirman representar a empresas legítimas.

Por esta razón, la adopción de este hábito diario, aunque pueda parecer excesiva para algunos, se presenta como una medida preventiva sencilla y eficaz ante el aumento de amenazas digitales.