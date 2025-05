Descubre por cuántos minutos debes mantener apagado tu celular al día para evitar ciberataques

Apagar el celular cinco minutos al día reduce riesgos de espionaje y robo de datos, según expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos móviles son un blanco atractivo para los delincuentes, debido a la gran cantidad de información personal que hay allí y los contactos que tenemos guardados. Por ese motivo es importante tener buenas prácticas de seguridad y una de ellas implica apagar el celular a diario durante cierto tiempo.

El tiempo ideal para ayudar a proteger los dispositivos, es apagar el celular durante cinco minutos al día. Esto permite minimizar los riesgos de espionaje y robo de datos, especialmente de los spywares, programas espías.

Estas son formas de malware que se instalan en los dispositivos sin conocimiento del usuario. Una vez dentro del sistema, estos programas recopilan silenciosamente información personal, incluyendo mensajes, correos electrónicos, ubicaciones geográficas, contraseñas y otro tipo de datos sensibles, que luego son enviados a terceros sin consentimiento.

Esta actividad suele pasar inadvertida, ya que el spyware opera en segundo plano, sin generar alertas visibles ni ralentizaciones notorias.

Los spywares recopilan datos sensibles como mensajes y contraseñas en segundo plano, sin alertas visibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué apagar el celular ayuda a protegerlo

Apagar el móvil brevemente, durante al menos cinco minutos cada día, actúa como una medida de interrupción frente a estas amenazas. Tal como explicó el primer ministro australiano, Anthony Albanese, al diario The Guardian, este simple hábito “rompe la cadena” de cualquier proceso malicioso que se esté ejecutando en segundo plano.

Albanese recomendó a los ciudadanos apagar su celular una vez cada 24 horas, idealmente mientras se lavan los dientes o realizan alguna otra actividad rutinaria.

Esta sugerencia fue respaldada por especialistas como el Dr. Priyadarsi Nanda, docente en la Universidad Tecnológica de Sídney y experto en ciberseguridad, quien explicó que reiniciar o apagar el dispositivo “cierra a la fuerza cualquier aplicación y proceso que se ejecute en segundo plano que estaría monitoreando a los usuarios o recopilando datos de manera maliciosa”.

Además, Nanda subrayó que muchas personas no son conscientes de que numerosas aplicaciones siguen activas, incluso cuando no se están utilizando de forma visible. De hecho, mencionó que hay casos documentados de usuarios que no han apagado su teléfono durante más de un año, especialmente quienes dependen del celular para funciones continuas como la alarma.

Reiniciar el teléfono interrumpe procesos maliciosos que no persisten tras un corte de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sugerencia no es exclusiva del gobierno australiano. En 2020, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) ya había emitido pautas de buenas prácticas en seguridad móvil que incluían reiniciar el teléfono al menos una vez por semana.

Esta acción interrumpe la actividad de ciertos ataques, en particular los que no persisten después de un reinicio, como muchos spyware no avanzados.

El reinicio diario, si bien puede parecer una medida básica, ha sido validado como una estrategia eficaz en determinadas situaciones. “Puede no protegerte completamente, pero puede hacer las cosas más difíciles para los hackers”, indicó el Dr. Nanda.

Qué tipo de ataques pueden evitarse al reiniciar el celular

Apagar o reiniciar el dispositivo afecta sobre todo a aquellas amenazas que no están diseñadas para persistir tras un corte de energía o un reinicio del sistema. Este es el caso de muchos spyware que requieren una sesión activa para mantenerse conectados a sus controladores remotos.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos sugiere reiniciar los móviles una vez por semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el profesor Arash Shaghaghi, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, esta acción puede representar un obstáculo significativo para los atacantes. “Apagar el móvil rompe la cadena, incluso si es solo por el tiempo que el dispositivo permanece apagado”, explicó. Esto obliga a los atacantes a reiniciar su ofensiva desde cero o a valerse de medios más complejos y costosos.

Shaghaghi también advirtió sobre un fenómeno en alza: las llamadas zero-click exploits, ataques que no requieren ninguna acción por parte del usuario y que pueden comprometer un dispositivo con solo recibir un mensaje o archivo.

En estos casos, reiniciar el dispositivo puede complicar la continuidad del ataque, obligando a los agresores a buscar nuevos vectores de entrada una vez que el teléfono vuelve a encenderse.

Algunas apps rastrean ubicación y escuchan conversaciones; expertos instan a revisar permisos otorgados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los expertos coinciden en que esta práctica no ofrece una protección total. “Si roban una contraseña y el móvil está desconectado, no está protegido, y la cuenta sigue estando en riesgo”, explicó Shaghaghi, recordando que algunos componentes de los teléfonos pueden permanecer activos incluso cuando el dispositivo está apagado. En este sentido, apagar el teléfono representa un freno, pero no una solución definitiva.

También alertó sobre los riesgos derivados de las aplicaciones instaladas. “Los smartphones pueden comprometer la privacidad a través de apps que rastrean la ubicación o escuchan conversaciones. Ser cauteloso con las aplicaciones que se instalan y los permisos que se conceden es otro paso importante en la ciberseguridad”.