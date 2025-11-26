Tecno

Cinco consejos prácticos para optimizar el rendimiento de tu lavadora

Evitar la sobrecarga en la lavadora permite que cada prenda se lave correctamente y previene el desgaste prematuro del motor

Guardar
Con algunos ajustes simples en
Con algunos ajustes simples en el uso diario, es posible alargar la vida útil del electrodoméstico. VisualesIA

La lavadora es una pieza indispensable en muchos hogares, pero pocas veces aprovechamos todo su potencial para garantizar no solo comodidad, sino también resultados óptimos en cada lavado. Con algunos ajustes simples en el uso diario, es posible alargar la vida útil del electrodoméstico, cuidar mejor la ropa y hacer más eficiente el proceso, ahorrando agua, energía y detergente.

Cómo maximizar la eficiencia de tu lavadora con hábitos inteligentes

Adoptar buenos hábitos de uso es clave para obtener el máximo rendimiento de tu lavadora y prolongar su vida útil. Más allá de las funciones incorporadas por el fabricante, optimizar la eficiencia del equipo depende en gran medida de acciones cotidianas como la organización de las cargas, el cuidado en la selección de programas y la atención al mantenimiento regular.

  • Respeta la capacidad del equipo: Entender la carga máxima recomendada por el fabricante es fundamental. Evita sobrecargar la lavadora para asegurar que cada prenda reciba la limpieza adecuada y el motor no sufra un desgaste prematuro.
Adoptar buenos hábitos de uso
Adoptar buenos hábitos de uso es clave para obtener el máximo rendimiento de tu lavadora. VisualesIA
  • Separa la ropa por tipo y color: Clasificar las prendas antes de cada ciclo ayuda a evitar el desteñido y protege las telas delicadas. Lavar por separado ropa pesada, ropa de color claro, prendas delicadas y ropa muy sucia garantiza un tratamiento más adecuado para cada grupo.
  • Aprovecha cargas completas, pero no excesivas: Planifica los lavados para hacer ciclos con la mayor cantidad de ropa posible sin exceder el límite del tambor. Así optimizas el uso de agua, energía y tiempo.
  • Selecciona el programa indicado para cada ropa: Las lavadoras modernas vienen equipadas con varios ciclos específicos. Utilizar el programa adecuado según el nivel de suciedad y el tipo de tejido preserva mejor la ropa y mejora los resultados del lavado.
  • Mantén la lavadora limpia y en buen estado: Realizar limpiezas internas regulares del tambor, los filtros y los compartimentos de detergente evita el acumulado de residuos y malos olores. Un mantenimiento básico prolonga la eficiencia y el buen funcionamiento del aparato.
El cuidado regular de los
El cuidado regular de los electrodomésticos prolonga su vida útil y ayuda a evitar fallas inesperadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trucos para conseguir una ropa más limpia después de cada lavado

La calidad del lavado depende tanto del estado de la lavadora como de algunos hábitos sencillos que marcan la diferencia. Por ejemplo, es clave no sobrecargar el tambor para que las prendas tengan suficiente espacio para moverse y garantizar el arrastre de la suciedad. Además, elegir el detergente adecuado para cada tipo de prenda y nivel de suciedad puede mejorar notablemente los resultados y evitar residuos.

La temperatura del agua también juega un papel relevante: el agua fría es ideal para ropa de colores y para manchas recientes, mientras que el agua caliente es útil para prendas muy sucias o con grasas, aunque debe usarse con precaución para no dañar las telas.

Mantener una rutina de limpieza del electrodoméstico, como realizar ciclos de autolimpieza con productos adecuados o con vinagre y bicarbonato, ayuda a eliminar restos de detergente y mantener su eficacia, contribuyendo así a una ropa más reluciente y libre de malos olores después de cada lavado.

Elegir el detergente adecuado para
Elegir el detergente adecuado para cada tipo de prenda y nivel de suciedad puede mejorar notablemente los resultados y evitar residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el horario ideal para lavar ropa y reducir el gasto en energía

El sistema de tarifas eléctricas está segmentado por franjas horarias, que establecen distintos precios para cada kilovatio por hora (kWh) consumido. Esta organización ayuda a los usuarios a identificar los momentos del día cuando la electricidad es más costosa o, por el contrario, más económica. Las franjas se clasifican de la siguiente manera:

  • Horas punta: Son los periodos de mayor demanda y donde el precio de la electricidad resulta más alto. Corresponden a los intervalos de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, de lunes a viernes.
  • Horas llano: Tienen un coste intermedio y se suceden en tres bloques: de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00.
  • Horas valle: Son las de menor precio y constituyen la opción más ventajosa para tareas que consumen mucha energía. Se extienden desde la medianoche hasta las 8 de la mañana y abarcan todo el día durante los fines de semana y festivos.
Utilizar la lavadora en las
Utilizar la lavadora en las horas valle puede traducirse en un ahorro notable en la factura eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta división horaria permite que los usuarios organicen el uso de sus electrodomésticos aprovechando los tramos más baratos, siendo las horas valle especialmente recomendadas para reducir la factura de la luz.

Ahora bien, utilizar la lavadora en las horas valle puede traducirse en un ahorro notable en la factura eléctrica, ya que el precio del kWh baja por la menor demanda de energía en ese periodo. Colocar lavados entre las 00:00 y las 8:00 ayuda a beneficiarse de estas tarifas reducidas.

Como ventaja adicional, durante los fines de semana y feriados, la tarifa valle se aplica durante las 24 horas, dando mayor libertad para organizar la colada y evitar los horarios de mayor coste.

Temas Relacionados

LavadoraElectrodomésticoHogarCasaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El emoji de las manos juntas es positivo o negativo: conoce el significado

Su significado principal muestra dos manos unidas, vinculadas a expresiones como “por favor” o “gracias” dentro de la cultura japonesa

El emoji de las manos

¿Tu iPhone se congeló? Pasos para reiniciarlo según el modelo que tengas

La secuencia de pasos varía según la generación del dispositivo y permite restaurar la funcionalidad sin necesidad de asistencia externa

¿Tu iPhone se congeló? Pasos

Estos son los motivos por los que XUPER TV no está disponible en Google Play Store

La clandestinidad de la app, sumada a la inexistencia de soporte técnico, transparencia o políticas de privacidad, constituye un terreno fértil para ataques informáticos

Estos son los motivos por

Meta negocia la compra de USD 1.000 millones en chips de Google para sus centros de datos

La posible alianza entre ambas compañías podría modificar el equilibrio en el sector de procesadores de IA

Meta negocia la compra de

Cuánta memoria necesitas en tu celular: factores que debes tener en cuenta para saber la respuesta

La elección adecuada depende de los hábitos personales. En tanto, anticipar el crecimiento de archivos y aplicaciones ayuda a evitar limitaciones inesperadas

Cuánta memoria necesitas en tu
DEPORTES
El extravagante tratamiento al que

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

Guitarra en mano y con una icónica canción de rock: el sentido homenaje de Mastantuono a Maradona en el aniversario de su muerte

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

La discutida presidenta del Louvre

La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro