Android prepara un portapapeles universal para copiar y pegar entre celular y computadora

En una primera etapa la función estaría limitada únicamente a texto, a diferencia del ecosistema Apple donde también se pueden transferir archivos e imágenes

El portapapeles de Android se destaca sobre el de iOS por su mayor capacidad para almacenar información diversa. (Google)

La llegada de Android 17 traería una de las funciones más esperadas por los usuarios: un portapapeles universal capaz de sincronizar el contenido copiado entre teléfonos móviles y computadoras. Esta característica, que hasta ahora era uno de los grandes diferenciales de Apple, promete transformar la productividad y la experiencia de uso en dispositivos Android, eliminando la necesidad de apps de terceros.

Portapapeles universal en Android 17

Android prepara la incorporación de una herramienta que permite copiar texto en un dispositivo, como un móvil Pixel, y pegarlo automáticamente en una computadora vinculada. Según detalles filtrados por el periodista Mishaal Rahman, la función lleva como nombre interno “Portapapeles Universal para Android”, aunque aún no está confirmado que esa será la denominación en su lanzamiento oficial.

Actualmente, el portapapeles de Android se destaca sobre el de iOS por su mayor capacidad para almacenar información diversa, pero la sincronización entre distintos dispositivos había sido una exclusividad de Apple. Google apunta a cerrar esa brecha con un sistema que usa Play Services y un nuevo módulo de continuidad para transmitir el texto copiado entre móviles y ordenadores con Android.

Android ha reforzado los aspectos de privacidad y seguridad en su portapapeles en versiones recientes. (Google)

El proceso funcionaría en ambos sentidos, permitiendo transferir información tanto del móvil al PC como del PC al móvil, agilizando considerablemente tareas rutinarias y el flujo de trabajo entre plataformas.

Cómo funcionará la sincronización entre celulares y computadoras

El mecanismo contemplado para el portapapeles universal es sencillo. Al copiar texto en un dispositivo, el sistema Pixel detectará el cambio en el portapapeles y lo enviará a Google Play Services. Posteriormente, el módulo denominado Continuity se encargará de transmitir ese texto al equipo vinculado, ya sea un ordenador o, potencialmente en el futuro, una tablet.

Vale destacar que en una primera etapa la función estaría limitada únicamente a texto, a diferencia del ecosistema Apple donde también se pueden transferir archivos e imágenes.

Google lanzaría un portapapeles universal capaz de sincronizar el contenido copiado entre teléfonos móviles y PCs. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la sincronización, Android ha reforzado los aspectos de privacidad y seguridad en su portapapeles en versiones recientes. Por ejemplo, desde Android 13 existen mecanismos para borrar el contenido del portapapeles una hora después de copiado y para notificar al usuario si una aplicación accede a la información almacenada.

Estas medidas adquieren nueva relevancia ante la inminente masividad del servicio, ya que es habitual que se copien datos sensibles como contraseñas o información bancaria.

Formas de transferir fotos y videos del iPhone a una computadora con Windows

Si utilizas Windows, la forma más sencilla de transferir fotos y videos desde tu iPhone es conectar ambos dispositivos con un cable USB. Tras desbloquear el iPhone y otorgar los permisos necesarios, aparecerá como una unidad adicional en “Este PC”.

Otra alternativa es utilizar la aplicación Fotos de Windows 11. (Windows / Apple)

Dentro de esa unidad, se encuentra la carpeta DCIM, la cual contiene subcarpetas organizadas por fecha y tipo de archivo. Allí puedes copiar los archivos que desees y pegarlos en la ubicación que prefieras en tu computadora.

Otra opción práctica es emplear la aplicación Fotos de Windows 11. Al conectar el iPhone, abre la app y haz clic en “Importar”. Esta función te permite seleccionar imágenes individuales o transferir toda la galería en un solo paso, ideal para realizar respaldos completos de tus recuerdos digitales.

Si prefieres la sincronización en la nube, puedes utilizar iCloud para acceder a tus fotos. Ya sea con la versión gratuita de 5 GB o mediante una suscripción a iCloud+, solo tienes que ingresar a iCloud.com desde el navegador en tu PC, iniciar sesión, seleccionar la sección de Fotos y descargar los archivos al ordenador. Esta modalidad resulta conveniente especialmente cuando no tienes un cable disponible o si gestionas tus archivos desde varios dispositivos.

