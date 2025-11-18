Tecno

Android 17: este sería el postre que daría nombre a la nueva versión del sistema operativo de Google

La compañía suele nombrar sus versiones del sistema operativo con postres; por ejemplo, Android 16 fue bautizado como baklava

Google suele asignar nombres de postres a sus versiones de Android, y la edición 17 seguiría esa misma tradición. (Google)

Google suele nombrar las versiones de Android con nombres de postres, y Android 17 parecería no ser la excepción. Según el Android Authority, este sistema operativo llevaría el apodo de Cinnamon Bun.

El portal menciona que la versión 2511 de Android Canary habría hecho por primera vez mención de “Cinnamon Bun” en el código del sistema. El postre de Android 16 es el baklava, un pastel elaborado con una pasta de pistachos o nueces trituradas.

Android Canary es una edición preliminar y experimental de Android, pensada para que los desarrolladores prueben nuevas funciones antes de su lanzamiento oficial.

Este hallazgo no habría revelado detalles sobre las funciones que tendrá Android 17, pero sí confirmaría que el desarrollo de la próxima actualización está en marcha y que Google continúa utilizando nombres de postres como referencia interna para las nuevas versiones.

La versión 2511 de Android Canary habría mencionado por primera vez “Cinnamon Bun” dentro del código del sistema. REUTERS/Brendan McDermid

Cómo acceder a Android Canary

Para utilizar Android Canary, es necesario instalar esta versión experimental en un dispositivo Google Pixel con la herramienta Android Flash Tool.

Después de la instalación, el dispositivo se inscribe automáticamente en el canal de actualizaciones inalámbricas (OTA) de Canary y comienza a recibir las versiones más recientes del sistema.

Google explica que: “Es posible que encuentres problemas y cambios que interrumpan el funcionamiento. Estas compilaciones de vanguardia no serán la mejor opción para usar como dispositivo principal o único”.

“Como resultado, es posible que puedas ver de antemano cómo los cambios podrían afectar tu app y experimentar con nuevas capacidades para prepararla para el futuro de Android”, agregan.

Tras instalarlo, el dispositivo se registra automáticamente en el canal de actualizaciones OTA de Canary. REUTERS/Brendan McDermid

Qué es Android Flash Tool

Android Flash Tool es una herramienta web desarrollada por Google que facilita a desarrolladores y usuarios avanzados la instalación de versiones prediseñadas de Android en dispositivos, especialmente en la línea Pixel.

Su mayor beneficio es que automatiza el proceso de instalación del software desde el navegador, eliminando la necesidad de instalar programas extra o utilizar comandos en la línea de texto.

Para qué sirve unirse a Android Canary

Unirse a Android Canary permite a desarrolladores y usuarios acceder antes que nadie a las funciones más recientes y experimentales del sistema operativo Android.

Android Canary es un canal de actualizaciones preliminar que Google ha diseñado para probar nuevas características y cambios en la plataforma antes de que lleguen a las versiones finales.

Android Canary es el canal de pruebas de Google para evaluar funciones y cambios antes de su lanzamiento oficial. REUTERS/Brendan McDermid

Al instalar esta edición en un dispositivo, principalmente en teléfonos de la línea Pixel, los participantes reciben actualizaciones frecuentes e inmediatas con posibles innovaciones, correcciones y ajustes.

Esta opción es para quienes desean conocer de primera mano las novedades que podrían formar parte de futuras versiones de Android, así como para quienes necesitan adaptar o probar aplicaciones en entornos de desarrollo real.

Sin embargo, debido a su naturaleza experimental, Android Canary puede presentar errores o inestabilidad, por lo que se recomienda solo a usuarios que estén preparados para enfrentar posibles inconvenientes y colaborar con el reporte de fallos para mejorar el sistema.

Android avisará que apps consumen mucha energía en la Play Store

Google anunció una nueva política para teléfonos Android que busca mejorar el consumo de batería. A partir de 2026, se penalizarán las aplicaciones que utilicen recursos en segundo plano de forma excesiva e impidan que el dispositivo entre en modo reposo sin una razón justificada.

Las apps que incumplan estos estándares podrían perder visibilidad o mostrar advertencias. (Android)

Entre las medidas previstas, la empresa advirtió que este tipo de aplicaciones podrían dejar de aparecer en las secciones destacadas de la Play Store, como las recomendaciones y sugerencias.

Además, en ciertos casos, Google mostrará una advertencia en la página de la aplicación dentro de la tienda para alertar a los usuarios sobre el alto consumo de batería.

Con esta iniciativa, Google pretende incentivar a los desarrolladores a optimizar el consumo energético de sus apps y proteger la autonomía de los dispositivos. El objetivo es que los usuarios puedan disfrutar de una mayor duración de la batería y una mejor experiencia de uso.

