Cómo se vivió la Marcha Federal Universitaria en el interior del país

Docentes, estudiantes y autoridades universitarias marcharon en unidad en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Mar del Plata, Corrientes y Resistencia (Foto: Diario Río Negro)

De norte a sur y de este a oeste, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades del interior argentino este martes para reclamarle al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Mientras el acto central se desarrollaba en Plaza de Mayo, columnas de docentes, estudiantes, personal no docente e investigadores avanzaron por los centros urbanos de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Mar del Plata, Corrientes y Resistencia, entre otras ciudades, con un reclamo compartido: el desfinanciamiento del sistema universitario público alcanza niveles sin precedentes desde la apertura democrática.

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Córdoba fue uno de los epicentros de mayor convocatoria en el interior. Pasadas las 15, la columna partió desde la Ciudad Universitaria y avanzó lentamente por la avenida Hipólito Yrigoyen. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, encabezó la cabecera junto a las principales autoridades de la institución, bajo una bandera con la leyenda “En defensa de la universidad pública y la ciencia”.

Al cierre de la manifestación, Boretto fue categórico: “Estamos hablando de una ley vigente. El gobierno no cumple con esa ley que fue sancionada en dos oportunidades, fue ratificada después de un veto y además está incumpliendo los fallos judiciales”, afirmó en declaraciones a Canal 10. El rector sostuvo que la situación “no tiene antecedente en el país” y aclaró que el reclamo no apunta a un incremento presupuestario, sino a “una recomposición, una actualización frente a la pérdida que hemos tenido frente al proceso inflacionario de los últimos años”.

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Miles de personas colmaron las calles de Santa Fe para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

En Santa Fe, la movilización arrancó desde la bajada del Puente Colgante. Pasadas las 15:30, manifestantes que venían del barrio El Pozo cruzaron el puente para unirse a la concentración frente a Telefé Santa Fe. Cerca de las 17, la columna llegó al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se leyó un documento producido de manera conjunta por las universidades santafesinas. La rectora de la UNL, Laura Tarabella, encabezó la marcha y llamó “provocativos” los dichos de funcionarios del Ministerio de Capital Humano y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. “Ya son 203 días sin implementación de la ley que sancionó el Congreso; si creemos en la división de poderes, no podemos permitir esto”, señaló Tarabella en diálogo con Aire Digital.

Rosario también respondió a la convocatoria. Desde la Plaza San Martín, la columna avanzó hacia el Monumento Nacional a la Bandera con una participación que, según describió el corresponsal Rodrigo Miró desde el móvil de Aire Digital, se extendió por alrededor de 15 cuadras de manifestantes. Familias, jóvenes y adultos mayores se sumaron a la movilización, que tuvo una particularidad: la Universidad Nacional de Rosario (UNR) instaló una carpa en la plaza para realizar extracciones de sangre orientadas a estudios sobre el cáncer, una forma de mostrar en la calle el trabajo científico que, según las autoridades universitarias, está amenazado por los recortes. El rector de la UNR, Franco Bartolacci, advirtió que las transferencias nacionales hacia las universidades sufrieron una caída real del 45% desde 2023 y que alrededor del 70% del personal docente y no docente del país percibe ingresos en niveles de precariedad.

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En Rosario, los manifestantes reclamaron una recomposición salarial ante una caída real de más del 34% en el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios

En Mendoza, la columna de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) partió a las 16 desde la rotonda de la universidad y recorrió las calles del Parque General San Martín rumbo a la Plaza Independencia, donde el acto de cierre estaba previsto entre las 17 y las 17:30. La secretaria general del rectorado, Estefanía Villarruel, explicó en MDZ Radio que uno de los ejes de la ley es “una ecualización salarial que permita un acompañamiento acorde a los índices de inflación” y precisó que las universidades acumulan más del 47% de pérdida salarial.

Villarruel también alertó sobre el impacto del atraso presupuestario en los gastos de funcionamiento: “La universidad no está subsidiada, está catalogada como gran consumidora porque tiene muchísimos edificios y está en todo el territorio de la provincia”. Sobre la beca Progresar, fue directa: “Está en 35.000 pesos, no ha tenido aumentos y es irrisorio el monto”.

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Rectores de distintas universidades nacionales advirtieron que el desfinanciamiento del sector es el más grave desde la apertura democrática

En el noroeste, Salta y Jujuy sumaron sus propias columnas. En la capital salteña, la protesta partió desde el Monumento 20 de Febrero y avanzó por la avenida Sarmiento hasta la Plaza 9 de Julio.

La decana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Cristina Sanz, fue contundente: “Estamos acá en la cuarta marcha por la aplicación de la ley de financiamiento educativo. Es el momento más crítico desde la apertura democrática. Si no tenemos financiamiento, la universidad va a ir agonizando”, afirmó.

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Su par de la Facultad de Ciencias Económicas, Teodelina Zuviría, detalló que la institución opera con un déficit de 4.500 millones de pesos, con consecuencias directas en becas de comedor, proyectos de investigación y la posibilidad de que los docentes se dediquen de forma exclusiva a la enseñanza. Entre las pancartas que avanzaron por el centro salteño se leían consignas dirigidas al jefe de Gabinete Manuel Adorni: “Menos propiedades para Adorni, más presupuesto para nuestra educación”.

En San Salvador de Jujuy, la columna de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) partió desde la Facultad de Ciencias Agrarias hacia la Plaza Belgrano. La masiva concurrencia interrumpió la circulación vehicular en el casco céntrico. La secretaria general de ADIUNJU, Gabriela Gresores, destacó que la protesta se replicó en localidades del interior provincial como San Pedro, Purmamarca y Humahuaca. Una docente de la UNJu advirtió que “las últimas transferencias a las universidades nacionales fueron de menos de la mitad” y calificó la crisis como la más grave en 40 años de democracia. El acto de cierre estaba previsto frente a la Casa de Gobierno provincial, donde se expondrían las demandas locales y nacionales.

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Las columnas de marcha recorrieron los centros urbanos de las principales ciudades del interior, con actos de cierre a cargo de estudiantes (Foto: El Litoral)

En el nordeste, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) movilizó a sus comunidades en las dos capitales provinciales. En Corrientes, la concentración fue a las 17:30 frente al Museo de Ciencias Naturales, y en Resistencia, en el Campus de la Universidad del Sol. Pasadas las 18, las columnas avanzaron hacia el Rectorado en Corrientes y hacia el mástil mayor frente a la Plaza 25 de Mayo en Resistencia.

El rector de la UNNE, Omar Larroza, reclamó que el Gobierno cumpla con la ley y precisó que el salario universitario perdió “el 45% solamente el año pasado, no se ajustan a los índices de inflación de este año y no se habilitaron las paritarias”.

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En cada punto de cierre, la lectura del documento final estuvo a cargo de estudiantes, quienes repasaron los ejes del reclamo: cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, recuperación del salario docente y no docente, actualización de las becas universitarias y rechazo a la intervención del Poder Ejecutivo Nacional.

(Foto: Mi8 Mar del Plata)

En Mar del Plata, la movilización llegó con una advertencia explícita sobre el futuro del calendario académico. La secretaria general de ADUM, Abigail Araujo, sostuvo que “el tiempo de las excusas terminó” y lanzó un ultimátum: “Si no hay respuestas, vamos a profundizar el plan de lucha: en estas condiciones el segundo cuatrimestre no puede comenzar”.

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Araujo también denunció que la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) perdió 613 docentes desde el inicio del ajuste. La secretaria general de APU, Victoria Schadwill, remarcó que la movilización marplatense reunió en unidad a gestión, docentes, no docentes, graduados y estudiantes, y dirigió el mensaje también hacia el Poder Judicial: “Las calles llenas de gente son un mensaje claro al Gobierno, para que aplique la ley. Pero también es un mensaje para la Justicia, para que haga respetar una norma democrática y ordene su cumplimiento”, sostuvo.

Cómo se vivió en La Patagonia

(Foto: Canal 12 Chubut)

Más de 15 mil personas se plegaron en Neuquén, Río Negro y Chubut a la cuarta marcha universitaria durante la gestión del presidente Javier Milei en reclamo por el desfinanciamiento de las universidades públicas y el incumplimiento de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso Nacional.

La manifestación contó con participación de estudiantes, docentes y personal no docente, representantes gremiales y cientos de vecinos que se acoplaron a la actividad “para respaldar el funcionamiento de las universidades”.

Río Negro y Neuquén comparten la Universidad Nacional del Comahue (UNCO), una casa de estudios con sede en ambas provincias y con prestigio internacional, cuya comunidad educativa participó de la jornada de reclamo.

La rectora de la institución Beatriz Gentile aseguró que las universidades atraviesan una situación crítica y afirmó que el conflicto no solo afecta al ámbito educativo, sino también al funcionamiento institucional. La rectora señaló que la ley (de financiamiento universitario) “fue aprobada en dos instancias legislativas y además recibió respaldo judicial, aunque todavía no se ejecuta”.

Uno de los principales puntos planteados por las autoridades universitarias estuvo relacionado con las consecuencias del ajuste sobre los trabajadores del sector. Según informaron, entre 2024 y 2025 renunciaron 275 docentes y no docentes de la UNCo.

Desde la conducción universitaria vincularon esas salidas con el congelamiento salarial y las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones nacionales. Además, advirtieron que la situación se produce en un contexto de crecimiento de la matrícula estudiantil.

“Crecimos en cantidad de estudiantes, pero disminuyó la planta docente”, señalaron durante la conferencia, donde alertaron sobre el impacto que eso genera tanto en el dictado de clases como en las tareas de investigación y extensión.

(Foto: El Cordillerano)

En la capital neuquina, una multitud participó de la caravana entre la sede principal de esa casa de estudios y la plaza San Martín, uno de los puntos neurálgicos de la capital petrolera.

En Río Negro el reclamo se hizo sentir en Bariloche, General Roca, Cipolletti y Viedma, también con ampla adhesión de estudiantes de la UNCO y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

En la ciudad cordillerana, el vicerrector de la Sede Andina de esa universidad, Diego Aguiar, describió el crudo panorama por el atraviesan “todas las universidades en general, con recortes y falta total de apoyo de parte del gobierno nacional”.

El directivo aseguró que “estamos hace dos años con ajuste salarial, en las becas de los estudiantes, en los fondos para infraestructura y también para investigación” y aseguró que “el sector docente y no docente sufrió una pérdida cercana al 40% del salario real desde diciembre de 2023. Es como si hubiéramos perdido diez salarios docentes”.

En Bariloche, la UNRN cuenta con un campus universitario que aún no fue inaugurado, debido a que el gobierno nacional interrumpió el desembarco de fondos para la culminación del edificio, construido en un 97 por ciento. Días atrás el gobernador Alberto Weretilneck anunció que ese 3 por ciento “será financiado con recursos provinciales, para que la sede universitaria pueda comenzar a funcionar”.

En la ciudad cordillerana una populosa columna de manifestantes transitó las calles céntricas y culminó en el Centro Cívico, una de las postales más tradicionales de la ciudad turística, que también es epicentro de reclamos y manifestaciones.

Chubut no fue la excepción y miles de manifestantes se congregaron en los puntos neurálgicos de Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn, aunque también hubo movilizaciones más pequeñas en ciudades de menor densidad poblacional.

En Comodoro, la ciudad con mayor matrícula universitaria, la actividad se realizó durante el mediodía, con la movilización de cientos de docentes, estudiantes y acompañantes, quienes reclamaron por el cumplimiento de la normativa aprobada, para garantizar el funcionamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Desde la institución advirtieron que la situación económica “se agrava mes a mes” y alertaron por el impacto sobre salarios, becas y funcionamiento general.

Gustavo Fleitas, principal referente de esa casa de estudios, destacó la masiva participación que tuvo la Marcha Federal Universitaria en Chubut y aseguró que la movilización reflejó un acompañamiento genuino de toda la comunidad. “Fue muy emocionante ver cómo toda la comunidad salió a defender la educación pública”, expresó.

Rechazó las críticas del Gobierno Nacional, que calificó la movilización como una manifestación política, y sostuvo que el reclamo tiene un fuerte respaldo social. “La comunidad universitaria se embanderó y le pidió a las familias que acompañen. Querer convertir esto en una pelea política es atacar el mensaje que las universidades están dando”, afirmó.

En relación al conflicto presupuestario, el rector advirtió sobre el fuerte desfinanciamiento de las universidades nacionales y cuestionó las decisiones del Gobierno Nacional. Explicó que el presupuesto aprobado para 2026 quedó rápidamente desactualizado por la inflación y aseguró que actualmente las universidades reciben apenas un 60% de los recursos necesarios para funcionar normalmente. “La pérdida salarial de los trabajadores universitarios ya supera un tercio en los últimos dos años”, alertó.

El titular de la UNPSJB también remarcó que la situación afecta no solo el funcionamiento cotidiano de las universidades, sino también la investigación científica, el equipamiento y el desarrollo tecnológico.