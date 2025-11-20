Tecno

Tesla en Colombia: estos son los precios y los cinco autos que venderá la marca de Elon Musk

Inicialmente, la empresa tendrá dos tiendas físicas, una en Bogotá y otra en Medellín

FILE PHOTO: Tesla logo is seen in this illustration taken July 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Tesla está en Colombia. La empresa de Elon Musk publicó en su página web los cinco modelos que llegarán al país y el precio con el que se lanzarán estos vehículos eléctricos, que en el mercado local alcanzó entre enero y octubre de 2025 un total de 14.456 unidades despachadas.

Por ahora, la marca contará con dos tiendas oficiales, una en Medellín y otra en Bogotá, aunque desde la página es posible hacer el proceso de solicitud de compra y prueba de manejo.

Cómo es el lanzamiento de Tesla en Colombia

Desde octubre de este año circulaban rumores tras la formalización de la empresa como Tesla Motors Colombia S.A.S. en enero de 2024. A estos se sumaron anuncios de vacantes laborales en LinkedIn por formar un equipo de operaciones.

En la fase inicial, Tesla abrirá dos vitrinas físicas: una en Bogotá y otra en Medellín. Estas salas permitirán a los colombianos ver, consultar y adquirir los modelos emblema de la marca.

FILE PHOTO: A-3D printed miniature model of Elon Musk's face and Tesla logo are seen in this illustration taken July 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La dirección local quedó en manos de Karen Scarpetta, quien ya ha liderado otras empresas como WeWorrk en Latinoamérica y EF Education First.

Cuáles son los modelos y precios que tendrá Tesla en Colombia

Tesla publicó en su sitio web los precios para Colombia de los modelos Model 3 y Model Y, con los siguientes valores:

  • Model 3:
    • Rear-Wheel Drive: 109.990.000 COP.
    • Long Range All-Wheel Drive: 139.000.000 COP.
    • Performance: 164.990.000 COP.
  • Model Y:
    • Rear-Wheel Drive: 119.990.000 COP.
    • Long Range All-Wheel Drive: 144.990.000 COP.

A esto se suman opciones adicionales: el sistema de conducción Autopilot está disponible por 32.000.000 COP, el incremento de tamaño de llantas asciende a 6.000.000 COP, y los acabados de color tienen un costo entre 4.000.000 y 6.000.000 COP, con el Gris Grafito ofrecido sin recargo. Además, el interior en color blanco añade 4.000.000 COP a la factura.

La garantía cubre 4 años u 80.000 kilómetros, y la de la batería se extiende a 8 años o 192.000 kilómetros, según la información oficial de Tesla.

FILE PHOTO: Tesla Motors' Model Y Standard car is seen in this handout picture released by Tesla Motors on October 7, 2025. Tesla Motors/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT/File Photo

A estos dos modelos, se suman otras tres referencias de las que todavía no hay precios confirmados, son el Model S, Model X y la Cybertruck, de la que ya han surgido imágenes circulando por las calles del país.

Cómo son los cinco modelos que Tesla tendrá en Colombia

  • Model 3

Es un sedán compacto que tiene 283 caballos de fuerza (hp) en su versión básica, con una batería LFP de 60 kWh de origen CATL, que ofrece 520 km de autonomía en ciclo WLTP.

La variante Long Range All-Wheel Drive mejora la batería hasta 75 kWh (Litio-NMC), extendiendo el rango a 660 km y aumentando la potencia gracias a un motor delantero adicional que eleva la capacidad hasta 498 hp. En el caso de la versión Performance, el Model 3 llega a 627 hp y 571 km de autonomía, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,1 segundos.

El Model 3 y el Model Y ofrecen opciones de personalización, autonomía destacada y tecnología avanzada para el mercado colombiano. (Tesla)
  • Model Y

ES una SUV eléctrica y cuenta con dos versiones. La Rear-Wheel Drive entrega 347 hp, acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y posee una autonomía de 466 km gracias a su batería de 60 kWh.

Para quienes buscan mayor capacidad, la Long Range AWD suma dos motores combinados para un total de 514 hp y un rango estimado de 600 km. Las opciones de personalización incluyen diferentes colores y rines de 19 y 20 pulgadas, así como la posibilidad de elegir el tapizado interior negro o blanco.

  • Model S

Es una opción para el segmento de lujo. Su autonomía supera 659 km (410 millas) y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 1,99 segundos, gracias a sus 1.020 hp. En su interior cuenta con tres pantallas táctiles, calefacción integral, filtración HEPA y un sistema de entretenimiento avanzado para sus pasajeros en ambas filas.

La oferta de Tesla en Colombia incluye cinco modelos: Model 3, Model Y, Model S, Model X y la innovadora Cybertruck.
  • Model X

Por su parte, el Model X ofrece 352 millas de autonomía (aproximadamente 566 km) y capacidad para cinco ocupantes. Comparte con el Model S los sistemas tecnológicos y los acabados prémium descritos, lo que coloca a ambos modelos en el tope de gama de Tesla para el mercado colombiano.

  • Cybertruck

Este vehículo tiene una capacidad de remolque de 4,99 toneladas y una autonomía de hasta 523 km. Su carrocería no utiliza pintura convencional: incorpora un exoesqueleto de acero inoxidable ultrarresistente que minimiza abolladuras y daños.

Tesla destaca también el “vidrio blindado capaz de resistir el impacto de una pelota de béisbol a 112 km/h o granizo clase 4”, además de contar con una cabina acústica de alta insonorización. El baúl, de grandes dimensiones, facilita transportar todo tipo de objetos voluminosos.

