Jeff Bezos advierte sobre el futuro laboral con IA: “Hay un tipo de trabajador que nunca podrá ser reemplazado”

Jeff Bezos dio a conocer el futuro del trabajador en la era de la IA. (Photo by Chandan Khanna / AFP)

Jeff Bezos aseguró que, a pesar del rápido avance de la inteligencia artificial, existe un tipo de trabajador cuyo rol seguirá siendo irremplazable: el que tiene la habilidad de crear soluciones nuevas. El fundador de Amazon sostuvo que la capacidad de inventar continúa siendo un rasgo exclusivamente humano y que, por lo tanto, seguirá siendo el núcleo del trabajo en el futuro. Sus declaraciones se produjeron durante la Italian Tech Week 2025, celebrada en Turín, donde analizó el impacto laboral de la tecnología.

Bezos señaló que, incluso en un escenario dominado por herramientas automatizadas capaces de procesar información, redactar textos o resolver tareas técnicas, la chispa creativa mantiene un valor que la IA no puede replicar. Su mensaje se centró en que la originalidad será el criterio que definirá qué profesionales se mantendrán relevantes en los próximos años, especialmente a medida que la automatización se extienda a más sectores.

El empresario enfatizó que la invención es el origen de toda innovación, desde los productos más simples hasta las tecnologías más complejas. Según explicó, ninguna máquina puede anticipar qué ideas nuevas necesita el mundo, ni puede generar soluciones que requieran intuición humana. En su opinión, ese tipo de pensamiento será el filtro que diferencie a los trabajadores en un entorno cada vez más digitalizado.

Jeff Bezos aseguró que los trabajadores con creatividad no podrán ser reemplazados por la inteligencia artificial.

Durante su exposición, Bezos repasó la importancia de la creatividad en su trayectoria personal y empresarial. Recordó que a lo largo de su carrera ha valorado la capacidad de imaginar posibilidades no exploradas, un rasgo que consideró determinante para el crecimiento de Amazon desde sus inicios. Destacó que las decisiones clave que transformaron a la compañía en un gigante global surgieron de plantearse preguntas que ninguna herramienta tecnológica podía responder en ese momento.

En su intervención también hizo referencia a la cultura interna que impulsó en Amazon desde sus primeros años. Contó que siempre ha evaluado a los candidatos según su capacidad de inventar y no únicamente por su formación académica. Explicó que, en sus entrevistas, suele pedir ejemplos concretos de proyectos que las personas hayan creado por iniciativa propia. Este enfoque, dijo, le permite identificar a quienes tienen una mentalidad orientada a la experimentación.

El ejecutivo subrayó que la creatividad no solo es necesaria para desarrollar nuevos productos, sino también para enfrentar desafíos inesperados. Para ilustrarlo, compartió una experiencia personal de su adolescencia, cuando pasó un verano en el rancho de su abuelo reparando maquinaria sin contar con herramientas especializadas. Según relató, ese proyecto le enseñó la importancia de buscar soluciones improvisadas y comprender que cada problema puede resolverse si se observa desde distintos ángulos.

Jeff Bezos aseguró que las herramientas de automatización solo ayudan al ser humano, más no los reemplaza. Paul Ellis/Pool via REUTERS/File Photo

Bezos destacó que este tipo de aprendizajes moldeó su visión sobre cómo funcionan las empresas innovadoras. Afirmó que la competencia más peligrosa no proviene de grandes corporaciones, sino de equipos pequeños con ideas disruptivas. Señaló que la historia de la tecnología está llena de casos en los que emprendimientos aparentemente insignificantes terminaron transformando industrias enteras, una dinámica que —aseguró— continúa vigente.

En ese sentido, insistió en que las compañías que ignoran la cultura de invención se exponen a quedar atrás, especialmente ahora que la inteligencia artificial permite igualar tareas repetitivas o técnicas que antes requerían experiencia. “Los conocimientos se pueden aprender; la actitud para crear algo distinto no”, fue una de las ideas que resaltó como parte de la visión que comparte con Andy Jassy, actual CEO de Amazon.

A lo largo de su presentación, Bezos advirtió que el mercado laboral está entrando en una etapa en la que la adaptabilidad será tan importante como la creatividad. Las herramientas basadas en modelos de IA seguirán expandiéndose, pero su función principal, según sostuvo, será complementar a quienes tengan la iniciativa de imaginar proyectos nuevos. Para el empresario, la reinvención constante será la característica que distinga a los trabajadores más valiosos en un entorno impulsado por la tecnología.

Para Jeff Bezos, los trabajadores que se reinventen lograrán estar sobre la IA. REUTERS/Remo Casilli

Bezos concluyó que la inteligencia artificial no debe verse como un sustituto, sino como un acelerador para quienes tienen ideas propias. Recalcó que el futuro del empleo dependerá de las personas capaces de inventar, porque ninguna máquina puede reemplazar la capacidad humana de crear lo inesperado.