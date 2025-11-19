Tecno

Talento e IA: las economías latinoamericanas más grandes se retrasan en adopción de IA, según Salesforce

El informe identifica obstáculos en marcos regulatorios, innovación y formación que frenan el desarrollo tecnológico regional

Solo la mitad de los latinoamericanos considera suficientes los esfuerzos gubernamentales para impulsar la capacitación en IA, según la encuesta global de Salesforce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil, México y Argentina figuran entre las economías más rezagadas mundialmente en la adopción de inteligencia artificial, según un informe reciente de Salesforce.

El reporte identifica como obstáculos principales la falta de inversión, la escasa innovación y una brecha significativa en la capacitación laboral, factores que limitan el avance de la región en una tecnología esencial para la competitividad global.

Alejandro Anderlic, director de Asuntos Gubernamentales y Externos para la región en Salesforce, sostiene que “la falta de inversión, la lentitud en la adopción y, crucialmente, la brecha en el upskilling de la fuerza laboral, están frenando a la región”.

El informe destaca que América Latina es la zona donde la escasez de talento especializado en IA impacta más negativamente el empleo y la productividad.

Brasil, México y Argentina figuran en las fases iniciales del Índice Global de Preparación de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones se basan en datos de la “Encuesta de Upskilling en IA”, realizada a 14.231 adultos en 13 mercados globales. En Brasil, el 50% de los participantes reconoció el impacto negativo de la falta de trabajadores calificados en IA en su entorno laboral; en Argentina, la cifra fue del 48%, y en México, del 45%.

Además, la mitad de los adultos latinoamericanos considera insuficientes los esfuerzos de sus gobiernos para impulsar la capacitación en IA, lo que agrava la brecha de talento.

Disposición para el aprendizaje pero falta de enfoque

El informe muestra una alta disposición a invertir en formación si existen incentivos adecuados. En Brasil, el 64% de los adultos planea destinar más recursos a su aprendizaje en IA; en México, el 63%; y en Argentina, el 57%.

Sin embargo, la familiaridad con los programas de capacitación es baja y, globalmente, el 45% de los adultos prevé gastar USD 100 o menos en formación en IA el próximo año.

El informe destaca que la prioridad formativa en la región está puesta en habilidades generales y básicas de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la región, las prioridades de aprendizaje se centran en habilidades generales y comprensión básica de IA, mientras que competencias específicas como la escritura de prompts o el diseño de agentes tienen poca presencia.

Brecha significativa entre países

El “Índice Global de Preparación de IA” de Salesforce evalúa 16 mercados sobre 31 indicadores en cinco dimensiones. Argentina, Brasil y México figuran en fases iniciales de preparación.

Estados Unidos lidera el índice con 39,7 puntos sobre 50, seguido por Singapur, Reino Unido y Canadá. Brasil obtiene 18 puntos, México 15,3 y Argentina 14,1, todos bajo el promedio global de 22,1. Aunque cuentan con marcos regulatorios en desarrollo, la implementación efectiva y la capacidad institucional siguen siendo insuficientes.

La adopción de IA representa el mayor obstáculo regional. En difusión y adopción, Brasil registra cinco puntos, México 3,3 y Argentina 2,8, comparados con un promedio global de 5,8.

El 50% de los brasileños, 48% de los argentinos y 45% de los mexicanos encuestados reconocen el impacto negativo de la escasez de talento en IA en sus entornos laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación es limitada: Brasil logra 0,5; México, 0,2; y Argentina, 0,1 (promedio global: 1,7). Las inversiones son igualmente bajas: Brasil 0,4; México 0,2; Argentina 0,1 (promedio global: 1,4). En preparación laboral, Brasil alcanza 3,5 y México y Argentina 2,9; todos por debajo del promedio global de 4,5.

La percepción social en América Latina hacia la IA combina preocupación ante la escasez de talento y voluntad de capacitarse si se ofrecen incentivos. Sin embargo, la baja familiaridad con los programas formativos y la percepción de inacción pública ralentizan el progreso, con la capacitación enfocada en habilidades generales en detrimento de las técnicas avanzadas.

Para revertir esta tendencia, se recomiendan seis acciones: mayor integración de IA en el sector público, marcos de gobernanza globales, fortalecimiento de la preparación laboral mediante educación y centros de excelencia en IA, democratización del acceso a agentes para pymes, fomento de marcos de gobernanza sectoriales y promoción de la investigación, innovación y cooperación en seguridad de IA.

Según la tecnológica, América Latina tiene potencial considerable para la IA agéntica, pero solo una estrategia coordinada permitirá superar barreras y aprovechar plenamente las oportunidades de esta tecnología.

