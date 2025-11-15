Tecno

NotebookLM de Google se actualiza como investigador: qué es y para qué sirve

La plataforma ahora integra Deep Research, una herramienta que ayuda a obtener información relevante de forma rápida y organizada mediante resúmenes y comparaciones de diversas fuentes académicas

Esta función potencia la búsqueda de información.
Esta función potencia la búsqueda de información. (Google)

Google dispone de una plataforma llamada NotebookLM que incorpora múltiples funciones, convirtiéndola en un asistente personalizado con inteligencia artificial para quienes realizan investigaciones, tanto académicas como profesionales, o en cualquier otra área.

Recientemente, Google ha añadido a NotebookLM la herramienta Deep Research, que permite a los usuarios buscar fuentes y artículos, además de recibir resúmenes generados de forma automática.

Por ejemplo, si estudias física y necesitas información sobre los últimos avances en física cuántica, puedes emplear Deep Research para consultar los artículos académicos más relevantes relacionados con tu búsqueda.

Desde ahí, tienes la opción de importar estos artículos, solicitar resúmenes o incluso pedir que la inteligencia artificial genere un podcast sobre ese tema.

Es posible agregar documentos propios
Es posible agregar documentos propios mientras Deep Research procesa la información en segundo plano. (Google)

Google detalla que Deep Research toma tu pregunta, diseña un plan de investigación y analiza cientos de páginas web, afinando progresivamente los resultados conforme aprende. En pocos minutos, es capaz de entregar un informe estructurado y detallado, respaldado por información verificada.

Además, puedes incorporar tus propios recursos, como artículos o documentos personales, mientras Deep Research procesa información en segundo plano. Esto te permite crear una base de conocimiento sólida sobre cualquier tema, sin necesidad de interrumpir tus otras actividades.

Qué es NotebookLM y para qué sirve

NotebookLM es una plataforma de Google que funciona como asistente inteligente para la organización, análisis y síntesis de información durante investigaciones académicas, profesionales o de interés personal.

Utiliza inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a recolectar, vincular y comprender datos provenientes de diversas fuentes, ya sean artículos, documentos, apuntes personales o recursos en línea.

El motor de búsqueda interna
El motor de búsqueda interna también se ha optimizado, lo que permite un análisis más exhaustivo de las fuentes y resultados más confiables. (Google)

La principal utilidad de NotebookLM es facilitar la gestión de grandes volúmenes de información. Permite importar y organizar documentos, buscar conceptos en varios archivos a la vez y obtener resúmenes automáticos, respuestas a preguntas específicas o explicaciones personalizadas sobre los propios materiales del usuario.

Ofrece herramientas de generación automática de contenido, como esquemas, resúmenes y hasta guiones para podcasts, basados en los documentos seleccionados.

Además, con integraciones recientes como la función Deep Research, NotebookLM puede buscar y sugerir artículos académicos o páginas relevantes, analizar la información, refinar resultados y crear informes estructurados respaldados con datos verificados.

NotebookLM puede generar resúmenes del
NotebookLM puede generar resúmenes del contenido proporcionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es NotebookLM gratuito

NotebookLM es una plataforma gratuita desarrollada por Google. Actualmente, puede utilizarse sin costo para los usuarios que tienen acceso al servicio. Es posible que algunas funciones sean pagas.

Qué tipos de archivos se pueden subir a NotebookLM

Algunos de los tipos de archivos que se pueden subir a NotebookLM:

  • Hojas de cálculo de Google: Agrega datos estructurados y solicita información sobre estadísticas clave o genera resúmenes a partir de tus hojas de cálculo.
  • Archivos de Drive como URL: Agrega archivos de Drive como URL con un simple copiar y pegar, igual que cualquier sitio web o video de YouTube. Incluso puedes agregar varios enlaces, separados por comas.
  • Imágenes: Sube una foto de tus notas manuscritas o de un folleto que hayas recibido.
NotebookLM permite cargar artículos, PDFs
NotebookLM permite cargar artículos, PDFs y notas propias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Archivos PDF desde Google Drive: Agregue documentos de investigación, informes o libros electrónicos directamente desde Drive, evitando la descarga y la posterior carga.
  • Documentos de Microsoft Word (.docx): Suba sus archivos .docx para analizar notas, borradores y otros documentos.

Cómo empezar a usar NotebookLM

Empezar a usar NotebookLM es sencillo. Primero, accede a la plataforma con tu cuenta de Google a través del sitio oficial. Una vez dentro, puedes crear un nuevo cuaderno e importar documentos, artículos o tus propios apuntes.

La inteligencia artificial de NotebookLM te permite buscar información específica entre tus archivos, generar resúmenes automáticos y obtener respuestas personalizadas a tus preguntas.

Además, puedes añadir fuentes externas y combinarlas con tus materiales personales para crear una base de conocimiento completa y personalizada. Todo esto facilita la organización y profundización en cualquier investigación o proyecto académico.

