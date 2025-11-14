NotebookLM de Google se transforma en un súper investigador personal con esta nueva función

Google dispone de una plataforma llamada NotebookLM, diseñada como asistente de investigación basado en inteligencia artificial. (Google)

Google dispone de una plataforma llamada NotebookLM, diseñada como asistente de investigación basado en inteligencia artificial. Ahora incluye la función Deep Research, que permite a los usuarios buscar fuentes y artículos, y recibir resúmenes generados automáticamente.

Por ejemplo, si estudias física y necesitas consultar los avances más recientes en física cuántica, puedes utilizar Deep Research en NotebookLM.

La plataforma te proporcionará una selección de artículos académicos relacionados con tu búsqueda, que podrás importar para solicitar resúmenes o pedir a la inteligencia artificial que genere, por ejemplo, un podcast sobre el tema.

Google explica que Deep Research toma tu pregunta, elabora un plan de investigación y explora cientos de páginas web, afinando los resultados a medida que aprende. En pocos minutos, genera un informe estructurado, detallado y respaldado con información verificada.

Es posible agregar documentos propios mientras Deep Research procesa la información en segundo plano. (Google)

Además, puedes añadir otros recursos propios, como artículos o documentos personales, mientras Deep Research trabaja en segundo plano. Esto te permite construir una base de conocimiento sólida sobre cualquier tema sin interrumpir tu actividad principal.

Para qué sirve Deep Research en NotebookLM

Deep Research en NotebookLM es una herramienta que optimiza la investigación, permitiendo a los usuarios encontrar, resumir y organizar información de forma eficiente con la ayuda de inteligencia artificial.

Su principal utilidad es facilitar el acceso a fuentes académicas y generar resúmenes claros, lo que ahorra tiempo y mejora la calidad del trabajo académico o profesional.

Por ejemplo, un estudiante de biología que prepara un informe sobre los últimos hallazgos en genética puede utilizar Deep Research para buscar artículos científicos recientes, importarlos a la plataforma y recibir un resumen detallado de cada uno.

Un estudiante de biología puede usar Deep Research para encontrar estudios genéticos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, puede comparar información, identificar tendencias clave y recopilar datos importantes de manera rápida.

Una persona que investiga sobre energías renovables puede aprovechar Deep Research para compilar fuentes confiables, como publicaciones académicas, noticias y estudios de mercado.

La herramienta le permite organizar estos documentos, extraer los puntos principales y estructurar su informe con mayor precisión y profundidad.

Además, Deep Research genera un plan de investigación a partir de preguntas planteadas por el usuario, navega por cientos de sitios web y selecciona la información más relevante.

Los usuarios pueden sumar documentos propios para mejorar el análisis y crear una base personalizada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Los usuarios pueden añadir sus propios documentos durante el proceso, lo que enriquece el análisis y constituye una base de conocimiento sólida y personalizada.

Qué tipos de archivos se pueden subir a NotebookLM

A NotebookLM se pueden subir varios tipos de archivos como:

Hojas de cálculo de Google: Agrega datos estructurados y solicita información sobre estadísticas clave o genera resúmenes a partir de tus hojas de cálculo.

Archivos de Drive como URL: Agrega archivos de Drive como URL con un simple copiar y pegar, igual que cualquier sitio web o video de YouTube. Incluso puedes agregar varios enlaces, separados por comas.

Imágenes: Sube una foto de tus notas manuscritas o de un folleto que hayas recibido.

NotebookLM va más allá de buscar o resumir contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Archivos PDF desde Google Drive: Agregue documentos de investigación, informes o libros electrónicos directamente desde Drive, evitando la descarga y la posterior carga.

Documentos de Microsoft Word (.docx): Suba sus archivos .docx para analizar notas, borradores y otros documentos.

Qué más se puede hacer NotebookLM

NotebookLM ofrece mucho más que funciones de búsqueda y resúmenes. Con esta herramienta, los usuarios pueden organizar información de diferentes fuentes en un solo lugar, crear notas personalizadas y vincular documentos relacionados para facilitar el acceso rápido a datos clave.

NotebookLM permite cargar artículos, PDFs y notas propias.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es posible pedirle a la inteligencia artificial que genere podcasts, presentaciones, esquemas o explicaciones sobre el contenido importado, adaptándose a diferentes formatos y necesidades.

Los usuarios también pueden hacer preguntas específicas sobre sus archivos, solicitar comparaciones entre documentos y recibir sugerencias para ampliar su investigación.

NotebookLM permite integrar artículos propios, archivos PDF o notas personales, lo que ayuda a construir una base de conocimiento única y personalizada sobre cualquier tema, todo desde una única plataforma centralizada y fácil de usar.